Çocuklar bu platformda hem eğlenecek hem de öğrenecek

Yeni normallere alıştığımız Covid-19 günlerinde, bu yaz çocuklu ebeveynler için hiç kolay olmayacak. Çoğunlukla evde vakit geçirecek çocukların, ekran başında ve evde geçirecekleri zamanı verimli geçirmeleri tüm ebeveynlerin arzusu. Algılarımızın farklı çalışmaya başladığı, online çözümlerin ve alternatif ihtiyaçlarının tavan yaptığı zamanlardayız. Masterpiece Maslak’ta çocuklara özel zengin atölye içerikleri sunan Masterpiece Junior, Covid-19 döneminde ise atölyelerini çocuklarla “Online” bir platformda buluşturuyor. Sanat ve kişisel gelişim kapsamında çocuklar için pek çok atölyenin yer aldığı platform, sanat tarihi, felsefe, sanat konservasyonu, moda, karakalem, resim, heykel, tasarım, aikido, yoga, çikolata yapımı, astroloji gibi birçok farklı içerikle sıkmadan bilgilendiren ve eğlendiren atölyeler yer alıyor.

Masterpiece Junior atölyelerinde çocuklar, hayal etmeyi öğrenecek, hayallerini fikirlere dönüştürebilecek, dikkat sürelerini uzatabilecek, genel kültürleri gelişecek, yeni alanları deneyimleyecek ve en önemlisi ilgi alanlarını keşfetmek için üniversiteyi bitirmeyi beklemeyecekler. Her daim yeni atölye içerikleriyle dinamik bir yapıya sahip platform ile çocuklar, bu yazı dolu dolu geçirecekler.