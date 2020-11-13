Çene ve yanak estetiği nasıl yapılır?

İşte çene ve yanak estetiğiyle ilgili merak edilenler...

Çene Estetiği

Genel olarak çene estetiği, dışarıya doğru çıkık ve hem estetik hem de fonksiyonel anlamda hastaları olumsuz yönde etkileyen durumlarda uygulanır. Ancak günümüzde yaygın olarak da plastik cerrahide altın standart olan ‘üçgen yüz’ formunu yakalamak adına da tercih edilen bir prosedürdür.

Operasyon sonrası hastaların yüzü dikdörtgen formdan üçgen forma dönüşür. Böylelikle yanaklar ve fazla yağ dokusu sebebi ile belirgin olmayan ve estetik açıdan çok önemli olan ideal çene şekli elde edilir.

Çene estetiği bazı durumlarda çok daha komplike olan ve kemik yapısına müdahale edilen, bir süre çiğnemeden dinlenme süresi geçirilmesi gereken cerrahi bir operasyon olabilir. Bazen de yalnızca enjeksiyon teknikleri ile çene ucu ve yanaktaki yağ dokusuna müdahale edilen ameliyatsız prosedürler tercih edilebilir.

Bişektomi ile Hollywood yanağı estetiği

Yüz şekli bildiğimiz gibi güzellik ve çekiciliğin en önemli kriterlerinden biridir. Bu sebeple altın oran dediğimiz çene, yanak ve yüzdeki diğer bölgelerin belirli bir oranda olduğu yüz şekli popülerdir. Altın orandaki en önemli kriterlerden biri de çene ve yanakların üçgen oluşturmasıdır. Böylelikle yüz daha genç, daha çekici ve estetik durur. Yuvarlak ve dolgun yanak görüntüsünün en sık görülen nedeni yanak içi yağlanmadır. Kişi her ne kadar zayıf olsa da yanak bölgesi kendi bedeninden birkaç beden daha büyük durabilir. Yanak estetiğinde ilk hedef yüzü olduğundan daha toplu gösteren bu yağ dokusudur.

Bişektomi ameliyatı yanaklardaki yağlar alınarak daha keskin hatlar oluşturmayı hedefler. Operasyon sırasında genel ya da lokal anestezi altında ağızda yaklaşık 1 cm'lik bir kesi yapılır. Bu kesi ile bichat poşetleri çıkarılır. Bu arada bichat poşetlerin çıkarılması yüz fonksiyonlarında herhangi bir kayba yol açmaz. Daha sonra 1 veya 2 kendiliğinden eriyen dikişle kapatılır. Operasyon lokal anestezi ve sedasyon altında ortalama 20 dakika sürer. Kesi ağız içinde açıldığı için görünür iz bırakmaz. Hasta aynı gün hastaneden taburcu edilir. Ameliyat sonrası tam bir görünüm için 2-3 hafta beklenmelidir. Bişektominin etkisi genellikle kalıcıdır ve bu bölgede tekrar yağ oluşmaz.

Özellikle çene estetiği ve bişektomi beraber yapıldığında kişi “V Shape” dediğimiz yüz formuna kavuşur. Yüz daha ince ve keskin hatlara sahip olduğunda kişi daha çekici görünür.