70 yıllık aşk: Birbirlerinin ilk aşkıydılar, 70 yıl sonra 'evet' dediler... Lise buluşmaları dönüm noktaları oldu

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen düğün törenlerinde orkestradan ilk danslarının romantik bir parça olacağını davetlilere duyurmalarını istediler. Çocukları, torunları ve büyük torunlarından oluşan düğün partisinde yeni evli çift, gençlik yıllarında birlikte dans ettikleri 1950'lerin hit parçalarından 'Kansas City' parçasının hızlı tempolu bir yorumu ile piste çıktılar.

Bu düğün, onları bir araya getiren onlarca yıldır bitmeyen aşk hikayelerinin doruk noktasıydı.

Hall ve Passaro, Pensilvanya Allentown’da birbirlerine dört blok uzaklıkta büyüdü. Ortaokul ve liseyi birlikte okudukları 1950'lerde birbirlerine karşı ilgi duymaya başladılar ama 20'li yaşlarındayoları ayrıldı. Farklı yollara sapmalarına rağmen, 2003'te mezun oldukları lisenin 50. yıl dönümü buluşmasında tekrar karşılaştılar.

O akşam yaptıkları içten bir sohbet, aylarca birbirlerine gönderdikleri mesajlar ve telefon görüşmeleriyle devam etti. Yaklaşık bir yıl bu şekilde flört ettikten sonra birlikte yaşamaya başladılar ve geçtiğimiz ekim ayında evlenmeye karar verdiler.

Gençken, arkadaşlarının evlerindeki partilerde birlikte dans ederlerdi. O zamanlar Passaro, yıldız bir atlet ve Hall ise baş amigoydu. Ev partilerinde oyunlar oynarken, okul oyunlarında tezahürat yapıp yarışırken ve birlikte ders dinlerken aralarındaki çekim gücünü her ikisi de hissetmişti.

Washington Post'a konuşan Passaro, Hall için "Günümüz tabiriyle, o çok çekiciydi," sınıftaki en akıllı kızdı ve her sorunun cevabını bilirdi." dedi.

Hall ise Passaro’nun çok yakışıklı bir yıldız oyuncu olduğunu, tüm kızların ondan hoşlandığını ama onun kendisini seçtiğini ve bunun çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Ancak Hall ve Passaro, lise dönemlerinde sevgili değillerdi. Passaro, o yaşta kimseyle ciddi bir ilişki içinde olmak istemediğini söyledi.

Passaro, lise sonrası eğitimine devam etti, evlendi, üç çocuğu oldu. Profesyonel beyzbol oynamaya devam etti, sonra bir iş kurdu ve sonunda Miami'de bir havayolu şirketinde çalışmaya başladı.

Hall, lise sonrası Allentown'da kalmıştı. Yerel bir gazete olan Morning Call'da çalışmaya başladı ve yükseldi. O da evlendi, üç çocuğu oldu. 40'lı yaşlarındayken eşinden boşandı ve 66 yaşında Morning Call'ın reklam ve iş geliştirme direktörü olarak emekli oldu.

Passaro’nun ilk eşi Suzanne, onun dört yıllık kanser mücadelesinde hep yanında oldu. Suzanne vefat etmeden bir yıl önce, 37 yaşındaki oğulları John’un ani ölümüyle sarsıldı. Hall, Passaro'nun o dönemdeki zorlu hayatı hakkında, "Biraz depresyona girmişti, lise buluşmasına bile katılmayı düşünmüyordu ta ki ailesi onu ikna edene kadar." dedi.





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50 YIL SONRA ONU GÖRDÜĞÜNDE GÖZLERİNİ ALAMADI

Atlantic City'de bir dairede yaşayan Hall, 2003 yılında düzenlenen lise buluşması için Allentown'a seyahat etti. Koyu bir takım elbise giyen Passaro, 50 yıl sonra Hall'ü gördüğünde gözlerini ondan alamadı. Hall, siyah bir pantolon ceket takım ve her ikisinin de hatırladığı yuvarlak yakalı ipek bir bluz giyiyordu.

"O gece aramızda bir çekim oluştu. Vedalaşmak için yanına gittiğimde, eğilip bana bir öpücük kondurdu” diyen Hall, her ikisinin de e-posta yoluyla iletişimde kalma konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

İLK TELEFON GÖRÜŞMELERİ 6 SAAT SÜRDÜ

Passaro, Miami'den Hall'e el yazısıyla bir mektup gönderdi. Hall, mektubu okudu ve onu aradı. İlk telefon görüşmeleri altı saat sürdü. Sonra 3 ay boyunca telefonda görüştüler ve mesajlaştılar.

Hall, bu süre boyunca çok büyülü bir zaman geçirdiklerini, yazışmalarının üçüncü ayında Passaro’nun onu Miami'ye davet ettiğini söyledi. İlk seferinde dört gün birlikte vakit geçirdiler. Ancak Hall, o yıl Noel'de sevgilisini görmeye gittiğinde, sonsuza kadar onun yanında kalmaya karar verdi.

Çift, birlikte mutlu olmanın sırrının değerleri ve ilgi alanlarını paylaşmak olduğunu söyledi. Passaro “İkimiz de aile odaklıyız. Kendimizi çocuklarımıza ve torunlarımıza, şimdi de büyük torunlarımıza adanmış durumdayız." dedi.

Hall ve Passaro, birlikte sanat gösterilerine gitmek, yemeğe çıkmak ve seyahat etmekten, birlikte golf oynamaktan hoşlanıyorlar, geceleri uyumadan önce birbirlerine sırayla kitap okuyorlar.

Çift birlikte zor zamanlar da gerçirdi. Hall'ün 67 yaşındaki oğlu Robert, 2021'de vefat etti. ve Passaro "Hayatımın en zor döneminde benim ve o benim kayam oldu." İkisi, paylaştıkları ortak geçmiş nedeniyle birbirlerini bu kadar iyi anladıklarına inanıyor.

Hall, "Yaşlandıkça, gençken sizi hatırlayan çok az insan oluyor ama ben Passaro’yu çok uzaklara top atabilen genç ve dinamik bir adam olarak hatırlıyorum." dedi.

HARİKA BİR AŞK HİKÂYESİNİN MÜKEMMEL SONUCU

Passaro’a da aynı şekilde Hall’in 15 yaşındayken ne kadar güzel ve heyecan verici olduğunu hatırladığını, bugün de hâlâ o kadar güzel ve heyecan verici olduğunu söyleyebilirim," dedi

Geçtiğimiz ekim ayında, birlikte yedikleri akşam yemeğinde Hall neden evlenmediklerini yüksek sesle dile getirdi. Bu konuyu o güne kadar hiç tartışmamışlardı.

Hall, Passaro’ya bu konuda ne düşündüğünü sordu, Passaro da "Haydi yapalım," diye yanıt verdi. O anda her ikisinin de gözleri dolmuştu.

Hall'in kızları Elizabeth Zakeosian ve Patricia Beals, anneleri için şık bir gelinlik bulana kadar onunla birlikte altı butik gezdi. Düğünden önceki gece kızlar gecesi yaptılar ve düğünde Hall’e nikah masasına oturana kadar eşlik ettiler.

Passaro'nun oğulları James ve Ron da, düğün arifesinde babalarına eşlik ettiler. Onunla birlikte nikah masasına kadar yürüdüler. Ron babasının sağdıcıydı. James'in eşi düğün çiçeklerini seçti. 11 ve 1 yaşında torunları beyaz elbiseleri ile çiçek taşıdılar.

James Passaro, ailelerin yıllardır birbirini tanıdıklarını, bu düğünün bu harika bir aşk hikayesinin mükemmel sonucu olduğunu söyledi.

Okulda birbirlerini ilk gördükleri anda birbirine vurulan aşıklar tam 70 yıl sonra evlendi ve kısa süreliğine balayına çıktılar.

Hall, "Herkesin ilk büyük aşkı için kalbinde özel bir yer vardır ve benim ilk aşkım da oydu. Ve sanırım ben de onunkiydim." dedi. Passaro da ona "Öyleydin, ilk büyük aşkım sendin.” dedi.