Biri 90 diğeri 92 yaşında… 77 yıllık aşk kaldığı yerden devam ediyor! İlk aşkının hediyesi olan yeşil bilekliği yıllar sonra kutusundan çıkardı

Onların hikayesi 1947'de Batı Michigan'daki North Muskegon Lisesi'nde öğrenciyken başladı.

Blakkan üçüncü sınıfa gidiyordu, Hassinger ise henüz birinci sınıf öğrencisiydi. Bir sabah okul servisinde karşılaştılar ve arkadaş oldular. Önceleri arkadaş olarak başladılar ama Blakkan son sınıfa geldiğinde birbirlerinden hoşlandıklarını anladılar. Aralarında iki yaş vardı ama Blakkan aralarındaki yaş farkını hiç umursamıyordu. Hassinger’in sürekli kendisi için serviste yer ayırıyordu ve bunun çok tatlı olduğunu düşünüyordu.

1949'daki mezuniyet balosundan bir kare (Çizim: Harun Elibol)

Hassinger da Blakkan’a âşık olmuştu. Kendinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olduğu için kendini şanslı hissediyordu çünkü ondan çok şey öğreniyordu. Bir keresinde okul servisinde öpüştüler ve uygunsuz bir davranış olduğu için müdürün odasına gönderildiler.

İkisi de birbirinin ilk aşkıydı. Hassinger, Blakkan'a mezuniyet balosunda eşlik etti ve ona yeşil taşlı bir bileklik hediye etti.

Blakkan ertesi yıl Michigan Eyaleti’ndeki üniversiteye başladı. Artık sadece hafta sonları birbirlerini görebiliyorlardı. Zamanla birbirlerinden uzaklaştıklarını ve yollarının ayrıldığını söyleyen Blakkan, ilk aşkının hediye ettiği bilekliği mücevher kutusunda sakladı.

Hassinger, ayrıldıktan sonra lisedeyken çıktığı başka bir kadınla evlendi. Blakkan da üniversitedeyken çıkmaya başladığı bir adamla evlendi. İkisinin de üçer tane çocuğu oldu.

Hassinger, 19 yaşındayken evlendikten birkaç ay sonra ABD Ordusu'na çağrıldı ve yaklaşık iki yılını Avusturya'nın Salzburg kentinde görevde geçirdi. Daha sonra Michigan Eyalet Polisi'nde 32 yıllık bir kariyere sahip oldu. 2021'de vefat eden eşiyle 68 yıl evli kaldılar.

Bu arada, Muskegon'da yaşayan Blakkan önce bir cerrahın daha sonra da bir alerji uzmanının yanında ofis müdürü olarak çalıştı. Eşi 1989 yılında 57 yaşındayken kalp krizinden öldü. Bu olaydan sonra kendini biraz kapadı. Ta ki 2022 yılında gerçekleştirilen lise buluşmasına kadar…

Hassinger'ın Blakkan'a 1940'lı yıllarda hediye ettiği yeşil bileklik

Lise buluşmasını planlamakla görevlendirilen Blakkan’ı kızı Linda, annesinin internette eski sınıf arkadaşlarının iletişim bilgilerini bulmasına yardım etti. Öyle ya da böyle Hassinger’in adı gündeme geldi ve onu araştırdılar. Karısının bir yıl önce öldüğünü ve onun yaşadıkları yerden yaklaşık 130 km uzaklıkta olan Manistee'de yaşadığını öğrendiler.

Blakkan, ayrıldıklarından beri görmediği ilk aşkına ulaşmaya karar verdi. Kızının da cesaretlendirmesiyle ona bir mektup yazarak yeniden bağlantı kurmanın ve eski anıları hatırlamanın güzel olacağını düşündü.

Hassinger, mektuptan sonra hemen Blakkan’ı aradı ve Muskegon'a geldiğinde onu mutlaka göreceğini söyledi. Bu telefon görüşmesinden sonra bir öğle yemeği için bir restoranda buluştular ve tıpkı eski zamanlardaki gibi hissettiler. Birkaç saat içinde ergenlik döneminde yaşadıkları aşkları geri geldi.

Hassinger'ın 1940'lı yıllarda hediye ettiği yeşil bilekliği yeniden takmaya başlayan Blakkan, "Lisedeyken onu çok severdim, duygular çok çabuk geri geldi." dedi.

Bileziği kutuya kaldırmasının üzerinden 75 yılı aşkın bir süre geçti ve şimdi onu yeniden takıyor.



Çizim: Harun Elibol

Her hafta randevuya çıkmaya, çok geçmeden birbirlerinin evlerinde vakit geçirmeye başladılar. Birlikte kitap okuyor, kağıt oyunları oynuyor, bulmaca çözüyor, düzenli yürüyüşlere çıkıyorlar.

Blakkan, duygularının artık eski zamanlara göre çok daha güçlü olduğunu, ailelerinin de ilişkilerinden memnun olduğunu söyledi. Hassinger'ın beş torunu ve bir torun çocuğu, Blakkan'ın ise dört torunu ve iki torun çocuğu var.

Çift, evlenip evlenmeyeceklerinden ya da birlikte yaşamaya devam edip etmeyeceklerinden henüz emin değiller ama şimdilik gidişattan memnunlar. Hassinger, "Kesin olan tek şey birlikte olacağımızdır" dedi.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen Blakkan ve Hassinger’in aşk hikayesi aralık ayında ‘Good Morning America’ programında yayınlandıktan ve yerel bir haberde yer aldıktan sonra yabancılar onları sık sık onları durdurup merhaba demek ve aşklarından dolayı onları tebrik etmek istiyor.

Yemeğe gittikleri üç ayrı yerde, yemeğin faturasını tıpkı onlar gibi olmak istediklerini söyleyen ve çifti hiç tanımayan yabancılar ödedi.

Çift, hikayelerinin insanlara önemli bir mesaj vermesini umuyor, "Eğer aşk varsa, devam edin" diyor.