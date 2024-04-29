15 yıldır ağrısız geçirdiği gün yok… 'Hayatımı mahvetti, derimin altında yanan böcekler var'

ABD, Rhode Island'da yaşayan 21 yaşındaki Scarlet Kaitlin Wallen'ın sürekli genital uyarılma bozukluğu (PGAD) var ve bu da genital bölgesinde durmaksızın acı veren bir yanma hissine neden oluyor. Hastaların çoğu tipik olarak cinsel uyarılma hissi duyarken, Scarlet’in durumu çok acı verici.

Vulvasında her zaman bir 'iğnelenme' ve yanma hissi yaşayan genç kadın, “Sanki doğal olarak uyarılmıştım ama bunu istemiyordum. Altı yaşından beri bu durumdan mustaribim. Bu hastalık arkadaşlarımla dışarıda oynamama bile engel oluyordu çünkü tek yapmak istediğim şey yatağa kıvrılıp yatmaktı” dedi.

Sürekli genital uyarılma bozukluğu (PGAD: persistent genital arousal disorder), cinsel bir uyaran olmaksızın kendiliğinden, istenmeyen ve kontrol edilemeyen genital uyarılmalara ve orgazmlara verilen isimdir. PGAD hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen nadir ve günlük hayatı olumsuz etkileyen ciddi bir durumdur. Artmış cinsel ilişki arzusu (hiperseksüalite) ile karıştırılmamalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Kocatepe

'DERİMİN ALTINDA YANAN BÖCEKLER VAR'

15 yıldır ağrısız geçirdiği gün sayısının bir elin parmağını geçmeyecek kadar az olduğunu söyleyen Scarlet, tam zamanlı bir işte çalışamıyor ve okula gidemiyor. Ancak her geçen gün geliştirilen tedaviler ve ameliyatlarla Scarlet bir gün 'PGAD'sız bir hayat' yaşayabileceği konusunda umutlu.

Yarı zamanlı kurye ve sanat öğrencisi olan Scarlet, yaşadığı acıyı, ‘derimin altında yanan böcekler’ olarak tanımladı, “Sanki cinsel organım yanıyormuş gibi hissediyorum" dedi.

Scarlet, 13 yaşında ergenlik çağına girdiğinde ağrısız günler geçirmeye başlamış. Ancak yanma ve istenmeyen uyarılma birkaç gün sonra sanki intikam alırcasına daha da şiddetli halde geri dönmüş.

PGAD, başta kadınlar olmak üzere nüfusun yaklaşık yüzde 1'ini etkiliyor. Uzmanlara göre, depresyon için kullanılan bazı ilaçlar bunu tetikleyebiliyor. Uzmanlar, cinsel organlardaki bazı sinir liflerinin beyne sebepsiz yere sinyaller göndererek uyarılmaya neden olmasının da buna yol açabileceğine inanıyor.

HASTALIK YÜZÜNDEN ANKSİYETE VE OKB TEŞHİSİ KONDU

PGAD, Scarlet’in hayatını fiziksel olduğu kadar psikolojik anlamda da oldukça etkiledi. Stres ve ağrı, ona şiddetli anksiyete ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) teşhisi konmasına yol açtı. İçine kapanık biri haline geldi ve ruh sağlığı kötüleşti. Anksiyetesi nedeniyle arkadaş edinmekte zorlanıyordu ve PGAD'nin alevlenme ihtimaline karşı insanların yanında uzun süre kalamıyordu.

Scarlet, 2020 yılında liseden mezun olmadan hemen önce, endişe ve kaygı yaşamadan üniversiteye devam edebilmek için ilk kez bir doktora göründü. Doktora gitme sürecini anlatan Scarlet, “18 yaşıma geldiğimde vücudumun bana saldırdığından oldukça emindim. Bu yüzden aileme bir mektup yazdım. Onlara yüz yüze söylemek istemedim ama o kadar kötüye gidiyordu ki artık onlardan saklayamıyordum. Durmak bilmeyen bir sinir ağrım olduğunu, hatta bunun ağrı bile olmadığını, daha kötü olduğunu yazdım. Onlara bunun kontrol edemediğim bir şey olduğunu söyledim” dedi.

PGAD ilk kez 2001’de tanımlanmış bir hastalıktır. Kadınların yaklaşık yüzde 1'inde, erkeklerde ise çok daha az görülmektedir. PGAD'nin neden olduğu fiziksel uyarılma çok yoğun olabilir ve günler, haftalar veya yıllar boyunca devam eden olgulara rastlamak mümkündür. Kağan Kocatepe

DOKTORA GİDİNCE FARKLI SÜRPRİZ SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI

Scarlet, yatırım bankacısı olan 54 yaşındaki babasının yardımıyla Kaliforniya'daki San Diego Cinsel Tıp Kliniğine yönlendirildi. Klinisyen Dr. Irwin, genç kadının antidepresan kullanımının neden olduğu cinsel organlarda uyuşma gibi diğer cinsel işlev bozukluklarının yanı sıra PGAD yaşadığından emindi.

Doktor ayrıca başka bir rahatsızlık daha fark etti; konjenital nöroproliferatif vestibülodini. Bu, pelvik sinirlerin dokunmaya karşı aşırı duyarlı olduğu anlamına geliyor ve Scarlet doğumundan beri bundan mustarip. Doktorlar, PGAD'e bunun neden olduğuna inanıyor.

Dr. Irwin, PGAD’in nedenini bulmak ve doğru tedaviyi uygulamak amacıyla Scarlet'i detaylıca muayene etti. Muayene sırasında ise PGAD ile bağlantısı olmayan, çift vajina da dahil olmak üzere pek çok komplikasyonu olduğunu tespit etti.

“Klinisyenim Dr. Irwin bana vestibülektomi yapmak istediğini söyledi. Bu, vajinadan ağrılı dokuyu çıkarmak için yapılan bir ameliyat. Ancak muayene sırasında bende bir vajina daha olduğunu fark ettiler” diyen Scarlet yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önce vajinadaki tıkalı dokuyu, yani vajinanın ikiye bölünmesine neden olan şeyi aldırmam gerekiyordu. Sonra da vestibülektomimi yaptırabilirdim. Şubat 2023'te ayrı vajina duvarı alındı ve bir hafta içinde iyileştim. Vestibülektomi ise bir sonraki eylül ayında gerçekleşti; ancak ağrılı dokunun sadece bir kısmı alındı ve bu da bana gelecekte 'normal' bir cinsel dürtü yaşama şansı verdi. Bir gün normal bir hayat yaşayabileceğim konusunda umutluyum.”

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Scarlet Kaitlin Wallen'ın hayatını çocukluk çağından itibaren kabusa çeviren sürekli genital uyarılma bozukluğu hakkında detaylı bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kağan Kocatepe, bu hastalığın belirtilerini şöyle detaylandırdı:

“Belirtiler kendini genital bölgede bazen ağrı da yapabilen basınç ve dolgunluk hissi, titreşim, tahriş, klitoriste/peniste karıncalanma ve zonklama hissi, erkekte sürekli penil ereksiyon ve hem kadın hem erkekte kendiliğinden gelen orgazmlar şeklinde gösterebilir. Belirtiler günlük yaşamı olumsuz etkileyecek şiddet ve sıklıkta olabilir.”

TAM NEDENİ BİLİNMİYOR

“PGAD'nin tam nedeni bilinmemekle beraber psikolojik, nörolojik, damarsal nedenlere ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı ortaya çıkabilmektedir” diyen Kocatepe ekledi:

“Kadında PGAD bazen klitorisin uyaran olmaksızın sertleşmesi nedeniyle ‘klitoral priapizm’ olarak da adlandırılır. Bazen tablo kendini vulvodini (kadın dış genital bölgesinde kronik ağrı ve yanma hissi) şeklinde de gösterebilmektedir.”

BU BELİRTİLERİN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Kağan Kocatepe, PGAD tanısında aşağıdaki belirtilerin varlığı önemli olduğunu söyledi:

-- Kendiliğinden oluşan cinsel uyarılmanın yarattığı değişiklik (genital bölgede ‘ıslanma’), zevk alma hissi ve orgazm sık olmalı ve başladığında uzun sürmelidir.

-- Orgazm kendiliğinden uyarılma hissinin yatışmasını sağlamaz ve bunun için çok sayıda orgazm gerekebilir.

-- Cinsel uyarılma nedensiz, arzu veya cinsel bir heyecan olmadan yaşanır.

-- Belirtiler günlük yaşamı etkiler duruma gelmiştir.

-- Hastaya atak durumlarında kendini rahatlatmak için evde birkaç kez mastürbasyon yapması, zihnini meşgul edecek şeyler bulması ve bölgeye soğuk kompres yapması gibi önerilerde bulunulur.

-- PGAD tedavisinde etken olduğu düşünülen ilacın bıraktırılması, psikoterapi, pelvik taban fizik tedavisi gibi yöntemler uygulanabilir. Lakin PGAD bazen oldukça dirençli ve şiddetli olabilir ve bu durumlarda şifa sağlaması garanti olmasa bile bölgeye cerrahi tedavi uygulanması gerekebilir.