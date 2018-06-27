Kamp yapan müzisyen kayboldu... Eşi: Çadırı yırtılmış

İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.

EŞİ: ÇADIRI YIRTILMIŞ

Hürriyet.com.tr'ye konuşan eşi Evin Doğan Kor, "Tek başına inziva için gitti. Bir gün sonra arkadaşı gidecekti. Kaldığı gece kayboldu. Yanında götürdüğü eşyaları orada. Çadıra fermuarı açılarak değil alttan yırtılarak girilmiş. Kaçırıldığını düşünüyorum. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor ama henüz savcı olay yerine gelip inceleme yapmadı" dedi.

AKUT Kaş- Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay da "Fethiye AKUT Birimi başka bir operasyonda olduğu için bizden yardım istendi. İlk olarak 13 kişilik ekiple arama çalışması başlattık. Ardından Antalya ve Muğla'dan AFAD ve 100 kişilik jandarma kurtarma timleri, köpekli arama ekipleri geldi. Havadan drone ile çekim yaptık. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alan adım adım tarandı. Ancak bir sonuca ulaşamadık. Hiçbir ize rastlamadık. AKUT ve AFAD ekipleri olarak biz bölgeden ayrıldık. Arama çalışmalarını Muğla ve Antalya'dan gelen jandarma ekipleri yürütüyor" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü mezunu olan Metin Kor, müzisyenliğinin yanı sıra yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyor. Kor, söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu ‘En Güzel Sensin’, ‘Mavi’, ‘Senmişim’, ‘Yanı Başıma’ ve ‘Üzüm Güzeli’ isimli şarkılarıyla tanınıyor.



