Sosyal medya çılgınlığı: Kedi-köpek klonlama

Evde köpek beslemek bazen zor olabiliyor. Zorluğu köpekten değil, çevreden kaynaklanıyor. Özellikle apartmanlarda, sitelerde yaşayanlar köpeklerinin hareketliliği ya da gürültüleri nedeniyle tartışmaların ortasına kalabiliyor. Daha da öteye gidip dünyadaki tüm sorunlardan intikam alır şekilde bir köpeği apartmandan kovdurmak için mahkemeye başvuranlar bile oluyor.

Ben bu kriz anlarından bahsetmeyeceğim. Artık bu dünyada hayvanların da insanlar kadar yaşam hakkı olduğu farkındalığı yavaş yavaş oluşmaya başladı.

Benim hitap edeceğim kişiler evlerinde köpek besleyenler.

Bazı köpek cinsleri daha hareketli ve daha geveze olabiliyorlar. Havlayarak dertlerini anlatmaya çalışabiliyorlar. Bu gevezeliğin altında yatanları ‘How the Science of Dogs Changed the Science of Life’ (Köpeklerin Bilimi, Yaşam Bilimini Nasıl Değiştirdi) kitabının yazarı Jules Howard araştırmış. Köpeği havladığında bunun altında ne gibi sebepler yattığını araştırırken köpek havlamasının dikkat çekme amaçlı olduğunu düşünerek çok araştırmamış ama sonra havlamaların farklı tonlarda olduğunu fark etmiş. Evin önünden birisi geçtiğinde, kapıya birisi geldiğinde sert ve düşük frekanslı bir havlama geliyor, bu havlama pek hayra alamet değil. Bunu duyan yabancı kaçsa iyi olur, çünkü tehdit olarak algılıyor.

YARDIM İSTİYOR

Evdeyken oyun oynamak istediğinde ya da dikkat çekmek istediğinde, mesela oyuncağı erişemediği bir noktaya gittiyse evdekilerden yardım isterken daha düşük sesli bir havlama geliyor. Parkta köpek gördüğünde birkaç havlama, diğer köpeklere “Haydi oynayalım” çağrısı oluyor.

‘Wag: The Science of Making Your Dog Happy’ (Kuyruk: Köpeğinizi Mutlu Etmenin Bilimi) kitabının yazarı Dr. Zazie Todd, bu konuda yazara, “Havlamak köpekler için normal bir davranıştır, dolayısıyla onların hiç havlamamalarını bekleyemezsiniz” diyor.

Tavsiyesi, köpeğin havladığı durumları keşfetmeniz ve pratik çözümler üretmeniz.