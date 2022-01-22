Burcu Biricik’in yaptığı işler

Kadıköy’de açılan Paolina tam bir ‘semt mekânı’. Yeme-içmenin yanı sıra DJ’li eğlence de var. Saat 22.00 oldu mu, Kayahan’dan ‘La-fa-la-sol’ mırıldanırken yarım saat sonra bir elinizi kaldırmış, ‘Bu Ne Dünya Kardeşim’i söylerken buluyorsunuz kendinizi...

Kentsel dönüşüm nedeniyle büyük marka ve zincirlerin ayrıldığı Kadıköy, Bağdat Caddesi yazdan beri yeniden canlanmaya başladı. Ardı ardına açılan mekânlara en son Şaşkınbakkal’daki Paolina eklendi. Tam bir ‘mahalle barı’, yeme-içmenin yanı sıra DJ’li eğlence de var.

Mitolojiden esinlenen Paolina’da sizi iki tanrıça heykeli karşılıyor, duvarlar ve tavan antik görsellerle kaplı. Aklınıza ören yerleri gelmesin.

O soğukluğu bol ahşap, hasırlar ve sarı ışıklarla kırmışlar.

Menüde kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, burgerler ve makarnalara ana yemek olarak et, tavuk ve balık eşlik ediyor. İmza yemeği Hindistan cevizi sütlü ananasla soslanan somon (140 lira).

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Buranın alameti farikasıysa kokteylleri. Aynı zamanda mekânın ortaklarından, tanınmış bar şefi İsmail Çimentay’ın elinden çıkan kokteyller de mitoloji temalı: Zeus, Juno, Moena ve Afrodit öne çıkanlar (130-135 lira).