Gastro Show başlasın

Siz de havasını soluduğunuz, suyunu içtiğiniz, ekmeğini yediğiniz şehre, bir borcunuz olduğunu düşünenlerden misiniz? Çocukluğunuzun, gençliğinizin geçtiği, hatıralarınızla dolu bu şehre son bir eser bırakmak kim istemez?



Doğma büyüme Bursalı olan ve şu an İstanbul’da yaşayan Mesut Solak, Bursa’yı bilinen özelliklerinin yanında az bilenen değerleri ile tanıtan bir belgesel çekmek için yola çıkıyor. Şehrin 16 olan plaka numarasından hareketle, 16 bölümden oluşan ve her bölümün 16 dakika olacağı, 16 önemli isimle Bursa’yı anlatacakları bir belgesel çekmeye karar veren Mesut Solak belgesel ile ilgili bize ip uçlarını veriyor: ‘’Bursa benim çocukluğum, gençliğim, kısaca beni ben yapan şehir. Şimdi bu şehrin tanıtımına bir katkı sağlamak istiyorum. Bunu bir vefa olarak yapacağım. Bursa Osmanlı’nın ilk başkenti olduğundan doğal olarak birçok tarihi özelliğe sahip. Ayrıca Uludağ başta olmak üzere bir turizm ve doğa kenti. Bunlar tüm dünyanın bildiği özellikler. Bursa’nın gastronomik lezzet ve hikayeleri, teleferik, kestane şekeri, Ulubatlı Hasan, Zeki Müren, Uludağ Gazoz, Hacivat Karagöz, havlunun-gıdanın başkenti, Osmanlı İmparotorluğunu’nun kurucuları Osmangazi ve Orhangazi türbeleri şehrin özelliklerini say say bitmez...

16 KONU 16 DAKİKA

16 konuyu 16 dakikada anlatacaklarını belirten Mesut Solak, “Mesela hangimiz Mahfel’de çay içmedik? Hangimiz Arap Şükrü’ye gitmedik? Bursa kebabı, cantık, tahanlı pide, pideli köfte başka hangi şehirde var? Mahkeme fırınında satılanları başka nerede yiyebiliriz, söyler misiniz? Bağdat Hurma tatlısı başka nerede satılır? Peki Deli Ayten dilden dile bir efsane değil mi? Burada sayamadığım daha o kadar çok özellik var ki. İşte biz Bursa’yı özellikle az bilinen özellikleri ile anlatacağız” şeklinde konuşuyor.

Belgesel Türk Havayolları’ndan tutun da seyahat acentalarının sitelerine kadar pek çok yerde ve sosyal mecralarda gösterime girecek..

Bu güzel projeyi alkışlıyorum. Yolun açık olsun Mesut kardeş…

Kimlerle çekmelisin hangi konular olmalı bana sorarsan: