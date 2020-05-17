Garsonları kim kurtacak?

Garson kelimesi Fransızca 11-15 yaş aralığındaki genç erkek çocuğunu tanımlar. Hatta elbise alırken, giyim sektöründe garson boy diye tarif edilir small boyun bir küçüğünü tarif etmek için.
Tarihte ise Fransa’da restoranlara yardımcı olan ailenin küçük çocuklarına verilen ‘garçon’ kelimesinden gelmektedir.
Atatürk yurt dışından gelen yabancı konukları ağırladığı bir gün, sofraya hep Türk garsonlar hizmet etmektedir. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak, elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarlanır. Yemekler de etrafa dağılır. Konuklar utançlarından kıpkırmızı kesilir. Fakat Atatürk Kral’a eğilerek: “Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşaklığı öğretemedim!” der. Ogün bütün sofradakiler Atatürk’ün zekasına hayran okalırlar. Atatürk garsona da “vazifene devam et’ emrini verir.
Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik daralmanın en büyük faturasını ödeyen sektörlerden biri de garsonlar. Bir restoranın ya da kafenin en önemli unsurudur garsonlar. Hizmet sektörünün belkemiğidir. Ancak son günlerde yaşanan virüs salgınında tutunacak bir dalları kalmadı. Ne sendikası, ne ağa babası, garsonların akıbetini soran bile yok.
Pandemi süreci ne zaman biter bilinmez ama restoranlar açılsa bile bir küçülme yaşanacak, self servis hizmeti artacak, yaşanacak dijitalleşme sonucu iyimser bir tahminle işletmeler garsonları paket servis için teslimatlarda değerlendirecekler. Motor sürmeyi bilmeyen garsonlar kuryeliği öğrenecekler belki de. Bu süreçte STK’lar, dernekler, sahipsiz kalan, bizlerin yıllardır kahrımızı çeken, hizmet eden garsonlara elini uzatmalı.
TURİZMDE YERLİ TURİST HESAPLARI
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durumdan en çok etkilenen pazarların başında turizm sektörü yer alıyor. Korona salgını nedeniyle turizm sektöründe büyük kayıplar yaşandı. Havayolları, tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller ve benzeri bütün turizm bileşenlerinin bu durumdan olumsuz etkilenerek, iç pazarda geri dönüşün beklentilerini hızlandırdı.
Geçen hafta ilk çeyrekteki turizm verileri açıklandı. Buna göre yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının geçen seneye göre yüzde 20,5 oranında azaldığı ve mart ayındaki ziyaretçi sayısının da yüzde 64,7 oranında gerilediği görüldü. Koronavirüs salgını sonrası turizm sektörü ve tatil alışkanlıklarının değişeceğini herkes kabul etmeli.
Bu arada Tatilsepeti, geçen hafta müşterileri üzerinden gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayınladı. Ankete katılanların yüzde 60’ının salgın sonrası bu sene içinde seyahat etmek istediği ve büyük çoğunluğun tatil için yurt içi seçeneklerini değerlendirdiği görüldü.
TATİL ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞECEK
Pandemi, hayatta kalma, güven duyma ve tedbirli olma gibi insanların en temel duygularını değiştirmiş durumda. Her türlü satın alma ve tüketim alışkanlıklarını; dolayısıyla tatil yapma, seyahat etme alışkanlıklarına da etki edecek. Konaklama tesisleri ve havayolları kendi içlerinde birtakım önlemler almaya başladı.
TatilSepeti’nin yaptığı anket sonucunda büyük bir kesim yurt dışı tatilini aklından silmiş durumdayken, yurt içi tatil planı yapmak isteyenlerin oranı yüzde 84. Ankete katılanların birden fazla tercih yapabildiği tatil seçeneklerinde yüzde 51’i otel ve resortları, yüzde 32’si butik otelleri, yüzde 28’i tatil köylerini, yüzde 28’i ev kiralamayı tercih ederken, tatile giderken kendi arabasıyla gitmeyi tercih edenler yüzde 67 oranında; uçak ya da otobüs kullanmayı tercih edenlerin oranı ise yüzde 30.
TESİSLERİN DOLULUK ORANI TERCİHLERİ ETKİLİYOR
Gönül rahatlığıyla tatile gitmek adına beklentilerin birinci öncelikleri arasında tesisin yüzde 50 doluluk ile misafir kabul etmesi, tesis ortak alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve tesis odaların en az 24 saat boş bırakılmış olması konuları yer alıyor. İkinci öncelikler ise, tesisin sağlık raporu dahilinde misafir kabul etmesi ve tesislerde açık büfe yerine, kişiye özel yemek servisi yapılıyor olması maddeleri sıralanıyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona salgınının getirdiği bu zorlu günler, elbette geride kalacak. Ancak pek çok bilim insanı ve sosyoloğun da belirttiği gibi; kriz sonrası pek çok şey değişecek. Beklentilerimizin, alışkanlıklarımızın ve dahası gündelik yaşantılarımız bile büyük bir değişim geçirecek. Umarız hep birlikte en az hasarla bu süreci birlikte atlatırız.
Garsonları kim kurtacak?
Garson kelimesi Fransızca 11-15 yaş aralığındaki genç erkek çocuğunu tanımlar. Hatta elbise alırken, giyim sektöründe garson boy diye tarif edilir small boyun bir küçüğünü tarif etmek için.
Tarihte ise Fransa’da restoranlara yardımcı olan ailenin küçük çocuklarına verilen ‘garçon’ kelimesinden gelmektedir.
Atatürk yurt dışından gelen yabancı konukları ağırladığı bir gün, sofraya hep Türk garsonlar hizmet etmektedir. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak, elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarlanır. Yemekler de etrafa dağılır. Konuklar utançlarından kıpkırmızı kesilir. Fakat Atatürk Kral’a eğilerek: “Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşaklığı öğretemedim!” der. Ogün bütün sofradakiler Atatürk’ün zekasına hayran okalırlar. Atatürk garsona da “vazifene devam et’ emrini verir.
Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik daralmanın en büyük faturasını ödeyen sektörlerden biri de garsonlar. Bir restoranın ya da kafenin en önemli unsurudur garsonlar. Hizmet sektörünün belkemiğidir. Ancak son günlerde yaşanan virüs salgınında tutunacak bir dalları kalmadı. Ne sendikası, ne ağa babası, garsonların akıbetini soran bile yok.
Pandemi süreci ne zaman biter bilinmez ama restoranlar açılsa bile bir küçülme yaşanacak, self servis hizmeti artacak, yaşanacak dijitalleşme sonucu iyimser bir tahminle işletmeler garsonları paket servis için teslimatlarda değerlendirecekler. Motor sürmeyi bilmeyen garsonlar kuryeliği öğrenecekler belki de. Bu süreçte STK’lar, dernekler, sahipsiz kalan, bizlerin yıllardır kahrımızı çeken, hizmet eden garsonlara elini uzatmalı.
TURİZMDE YERLİ TURİST HESAPLARI
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durumdan en çok etkilenen pazarların başında turizm sektörü yer alıyor. Korona salgını nedeniyle turizm sektöründe büyük kayıplar yaşandı. Havayolları, tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller ve benzeri bütün turizm bileşenlerinin bu durumdan olumsuz etkilenerek, iç pazarda geri dönüşün beklentilerini hızlandırdı.
Geçen hafta ilk çeyrekteki turizm verileri açıklandı. Buna göre yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının geçen seneye göre yüzde 20,5 oranında azaldığı ve mart ayındaki ziyaretçi sayısının da yüzde 64,7 oranında gerilediği görüldü. Koronavirüs salgını sonrası turizm sektörü ve tatil alışkanlıklarının değişeceğini herkes kabul etmeli.
Bu arada Tatilsepeti, geçen hafta müşterileri üzerinden gerçekleştirilen anket sonuçlarını yayınladı. Ankete katılanların yüzde 60’ının salgın sonrası bu sene içinde seyahat etmek istediği ve büyük çoğunluğun tatil için yurt içi seçeneklerini değerlendirdiği görüldü.
TATİL ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞECEK
Pandemi, hayatta kalma, güven duyma ve tedbirli olma gibi insanların en temel duygularını değiştirmiş durumda. Her türlü satın alma ve tüketim alışkanlıklarını; dolayısıyla tatil yapma, seyahat etme alışkanlıklarına da etki edecek. Konaklama tesisleri ve havayolları kendi içlerinde birtakım önlemler almaya başladı.
TatilSepeti’nin yaptığı anket sonucunda büyük bir kesim yurt dışı tatilini aklından silmiş durumdayken, yurt içi tatil planı yapmak isteyenlerin oranı yüzde 84. Ankete katılanların birden fazla tercih yapabildiği tatil seçeneklerinde yüzde 51’i otel ve resortları, yüzde 32’si butik otelleri, yüzde 28’i tatil köylerini, yüzde 28’i ev kiralamayı tercih ederken, tatile giderken kendi arabasıyla gitmeyi tercih edenler yüzde 67 oranında; uçak ya da otobüs kullanmayı tercih edenlerin oranı ise yüzde 30.
TESİSLERİN DOLULUK ORANI TERCİHLERİ ETKİLİYOR
Gönül rahatlığıyla tatile gitmek adına beklentilerin birinci öncelikleri arasında tesisin yüzde 50 doluluk ile misafir kabul etmesi, tesis ortak alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve tesis odaların en az 24 saat boş bırakılmış olması konuları yer alıyor. İkinci öncelikler ise, tesisin sağlık raporu dahilinde misafir kabul etmesi ve tesislerde açık büfe yerine, kişiye özel yemek servisi yapılıyor olması maddeleri sıralanıyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona salgınının getirdiği bu zorlu günler, elbette geride kalacak. Ancak pek çok bilim insanı ve sosyoloğun da belirttiği gibi; kriz sonrası pek çok şey değişecek. Beklentilerimizin, alışkanlıklarımızın ve dahası gündelik yaşantılarımız bile büyük bir değişim geçirecek. Umarız hep birlikte en az hasarla bu süreci birlikte atlatırız.