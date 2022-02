Elektrik çarptı

Ev halkının ve gastronominin gündemi yılbaşı sofraları. Bir yandan restoranlar, oteller, balo salonları yılbaşı menülerini hazırlarken diğer taraftanartan hayat pahalılığı, fiyatların yüksekliği nedeniyle yılbaşını evde geçirecek çok büyük bir kitle de evdeki yılbaşı sofrasını nasıl donatacağının derdine düştü.

Yılbaşına ne yakışır, ne yenmeli? Hindi kültürü atadan gelen bir kültür müdür? Nereden yapıştı bize bu hindi kültürü? Tavuk mu? Hindi mi? Her yılbaşında daha çok tüketilen mezeler nelerdir?

Her yılbaşı geldiğinde yıllarca İngilizcedeki ‘Turkey’ kelimesinin karşılığının ‘hindi’ olmasına mı yanarsınız? Yoksa her yılbaşı geldiğinde birkaç ülkede öne çıkan hindinin Türkiye’de anlamsızca öne çıkmasına mı?

Türk mutfağında hindinin yeri yok denecek kadar azdır. Biz hindiyi en çok koca bir yıl ağzımıza sokmadığımız halde, yılın en görkemli, en eğlenceli yemeği olan ‘yılbaşı yemeği’nin ana kahramanı olmasından biliriz.

Zor bir yılın ardından kendini ödüllendirdiğin bu yılbaşı sofrasında sultanlara yakışır bir sofra kur kendine. Yeni yıla, yaprak sarma, kebap, içli köfte, çiğ köfte, lahmacunla, hamsi tava, Edirne ciğeri, Bursa enginarı, İnegöl köfte, İzmir kokoreci kuzu söğüş, Ordu pidesi, Denizli tavası, Antalya’nın tahinli, Antep baklavası, kabak çiçeği dolamsı, Erzurum çağ döneri, kadayıf dolması, Rize kavurması, kuzu çevirme, üç tarafı denizle çevrili ülkemin yerli balıklarıyla gir. Adana kebabıyla, şırdanla, Bursa kebabıyla, birbirinden güzel mezelerle girmek varken ne diye Anadolu yemek kültüründe hiçbir yeri olmayan hindi ile girelim?

Neden Turkey?

Turkey sözcüğünün tarihçesine bakacak olursak, bir başka kümes hayvanına ve uluslararası ticaret yollarına dayanıyor. Beç tavuğu (Nomida meleagris) Madagaskar’dan Avrupa’ya Osmanlılarla ulaşıyor, o zamanlar Türk olarak adlandırılan yakın doğulu tüccarlar tarafından dağıtılıyordu. İşte bu yüzden İngilizler Beç tavuğuna, Turkey demişler (yıl 1541). Gerçek hindi ise (Meleagris gallopavo) Orta Amerika kökenlidir. İlk kez Meksika bölgesinde Aztekler tarafından evcilleştirilmiş ve işgalci İspanyollar tarafından 1523’te İspanya’ya getirilmiştir. Daha sonra Kuzey Afrika ve Türkiye diğer bir ifade ile Osmanlı coğrafyası üzerinden Avrupa’ya yayılmıştır. Bu dönemde Kuzey Afrika’nın Osmanlı egemenliğinde olduğunu unutmayalım. İngilizler bu kuşu Beç tavuğunun bir türü sanmışlar ve ona da aynı adı vererek Turkey demişler (yıl 1555).