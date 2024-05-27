Yaşlanmayı güzelleştiren takviyeler

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Hem de düşündüğümüzden çok daha hızlı yaşlanıyoruz. Uzmanlar 2050’yi takip eden yıllarda aramızdaki her dört kişiden birinin “65 yaş finişi”ni göğüslemiş ve devletler tarafından da “Bundan böyle sen de yaşlısın arkadaş” denilip “yaşlılık sabıkası” ile fişlenmiş kişiler olacağını söylüyor. İşte bu nedenle üzerinde önemle durduğum “yaşam süresi/lifespan” ve “sağlıklı ömür süresi/healthspan” kavramlarını mümkün olduğu ölçüde üst üste getirip eşitlemek, en azından ucu ucuna dengelememiz gerekiyor. Bunun yollarından birinin ise bu süreçte ortaya çıkabilecek yaşamsal besin eksikliklerini gidermek ve bu arada mümkünse beden ve ruha iyi gelebilecek “doğru sağlık takviyeleri”ni “uygun zamanda, uygun dozda, uygun süreyle ve uygun kombinasyonlar” halinde bedene kazandırmak olduğu kanaatindeyim. İsterseniz şimdi gelin kısa bir “iyi yaşam ve iyi yaşlanma takviyeleri” turu yapalım.

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Ve bu arada bu takviyelerin size sadece bilgi için anlatıldığını, tecrübeli bir doktorun önerisini almadan kullanıldıkları takdirde çoğu zaman beklenen faydayı sağlayamayacaklarını da tekrar hatırlatalım.

BALIĞIN GÜCÜ

OMEGA 3

Evrensel ve hatta her yaş için hemen hepimizde ciddi bir omega 3 yağları eksikliğinin olduğu kesindir. Zira yeteri kadar balık tüketmiyoruz, tüketemiyoruz. Ayrıca yiyip içtiğimiz gıdaların çoğu da maalesef eskisi kadar omega 3 (EPA / DHA) içermiyor. İşte bu nedenle yaşlanırken iyi hayat takviye listemize günde 1-2 gram kadar kaliteli bir omega 3 takviyesini de eklememizde fayda olabilir.

GÜNEŞ IŞIĞI

VİTAMİN D3

Muhakkak ki güneş ışığı ile kendi bedeninizde üreteceğiniz sülfatlı D vitamini daha değerlidir ama bu imkânı bulamadığınız koşullarda günde 2 bin-5 bin ünite kadar D3 vitamini takviyesi ile bedeninizi güçlendirmek daha iyi bir yaşam ve yaşlılık desteğiniz olabilir.

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YEŞİL MUCİZE

K2 VİTAMİNİ

Özellikle yeşil sebzelerde ve en çok da maydanoz, ıspanak ve biberde bulunan K1 vitamini sağlam bir probiyotik gücünüz varsa bağırsaklarınızda harika bir “postbiyotik ürün”e yani K2 vitaminine çevrilecektir. Eğer bu imkândan yoksunsanız ya da özellikle osteoporozdan korunmak için D3 takviyesi alıyorsanız takviye listenize günde 25-50 mikrogram kadar K2 vitaminini de -mümkünse MK-7 formu olsun- eklemeyi unutmayınız.

MUCİZE MİNERAL

MAGNEZYUM

Magnezyumun marifetleriyle kafanızı yeniden şişirmek istemiyorum. Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu mucize ve muazzam mineral olmadan sağlığımızı sürdürmemiz de geliştirmemiz de iyi ve keyifli bir hayat sürüp mutlu bir yaşlı olabilmemiz de pek mümkün değil. Bu nedenle doğal magnezyum kaynaklarından olabildiğince çok ve sık faydalanmak (yeşillikler, kuruyemişler, çekirdekler, deniz ürünleri...) ve bu arada fırsat buldukça ve tabii ki biraz da sorun odaklı çözüm desteği olarak magnezyum takviyelerinden faydalanmak zorundayız.

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Uyku sorunumuz varsa GLİSİNAT tuzunu, kramp veya kabızlık sorunumuz varsa SİTRAT, kas ağrıları, yorgunluk, enerji azlığı sorunumuz varsa “B6 vitamini ve taurin ile kombine edilmiş” MALAT, bellek sorunumuz varsa TREONAT, kalp desteği arıyorsak TAURAT aminoasitleriyle güçlendirilmiş ŞERATLI magnezyum tuzlarından birini günde 200-600 mg dozlarında günlük takviye listemize ekleyebiliriz.

BEYNİMİZİN DOSTLARI

B6, B9, B12 VİTAMİNLERİ

B1’den B15 ve hatta daha ötesine kadar B grubu vitaminlerinin her birinin sağlık faydalarının önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bunların içinde bir “altın üçlü” olarak bilinen ileri uç oyuncuları var ki onlar hemen her yaş için vazgeçilmez “sağlık maçı kazandırıcıları oyuncular” olarak görev yapıyorlar. Onlar olmadan özellikle yaşlılık sürecinde yapacağımız hiçbir maçı kazanmamız mümkün olmaz, olamaz. Peki o oyuncular hangileri?

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İlk sıraya B12’yi koyalım. Özellikle mide koruyucu haplar yutuyorsak, metformin kullanıyorsak, atrofik gastrit teşhisi almışsak, mide ameliyatlısı isek B12 eksikliği konusunda daha dikkatli olalım.

Altın üçlünün ikinci ileri uç oyuncusu ise B9 vitamini yani folik asiddir. Bilelim ki aramızdaki her 100 kişinin 15-20’sinde MTHFR GENETİK SORUNU nedeniyle folik asid eksikliği vardır, kaçınılmazdır. Folik asid eksikliğinin giderilmesi için ise aktif, metabolik fonksiyonlara uygun, 5 METİL FOLAT desteği almamız gerekmektedir.

Üçüncü oyuncuya gelince... B6 vitamini de en az ilk iki oyuncu kadar önemli, mühim ve değerlidir. Onun da aktif şeklini yani metillenmiş formunu “pridoksal 5 fosfat” şeklinde takviye olarak kazanabilmeyi düşünmemiz, hedeflememiz tavsiye edilmektedir.

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Hatırlatayım: Bu üçlüden faydalanırken her birinin “METİLLENMİŞ” ürünler olup olmadığına lütfen çok dikkat edin. Zira “METİLASYON DESTEĞİ” beyninizin en çok ihtiyaç duyduğu desteklerden biridir. HOMOSİSTEİN seviyelerinizi ayarlayabilmeniz, yaşlılık sorunlarının çoğundan sorumlu olan “metilasyon problemleri” ile daha etkin bir mücadele yapabilmeniz için bu üçlüyü ayrı ayrı veya bir arada içeren “metillenmiş B6-B9-B12 desteği” almanın önemini bir kenara yeniden önemle ve dikkatle not ediniz.

İKİNCİ BEYNİN OYUNCULARI

PROBİYOTİKLER

Eğer sağlam, çalışkan, yeterince güçlü ve farklı marifetlere sahip muazzam bir PROBİYOTİK ORDUNUZ yoksa healtspan ile lifespan’ı eşitleyebilseniz bile “gazdan, şişkinlikten, kabızlıktan, ishalden, bağışıklık güçsüzlüğünden uzak” keyifli bir yaşlılık geçirmeniz çok daha zor olacaktır. Bu nedenle kısaca “MİKROBİYOM” olarak tanımladığımız ikinci beynimiz bağırsağımızdaki bu muazzam gücün hâlâ orada yeterince bizi desteklemeye hazır olup olmadığından, o muazzam ordunun herhangi bir savaş/hastalık tehdidi halinde bizi korumaya yeminli kalıp kalmadığından emin olmak zorundasınız. İşte bu nedenle ortalıkta adeta cirit atan probiyotik hap reklamlarına pek fazla da güvenmeden “sizin için gerekli, sizin ihtiyaçlarınıza özel” probiyotik desteklerini “yeterli kalitede ve miktarda” ihtiva eden “güvenilir firmalarca, güvenilir şartlarda üretilmiş” ve “sağlıklı koşullarda depolanmış, bekletilmiş ve eczaneleri ulaştırılmış” probiyotik desteklerinden de faydalanmanız bana göre de iyi ve doğru bir iyi yaşam ve yaşlanma seçimi olabilir.

LONGEVİTY TAKVİYELERİ: Bu temel desteklere ilaveten son zamanlarda çok popüler olan longevity takviyelerini bir sonraki yazımızda sizlerle detaylı olarak paylaşacağım.