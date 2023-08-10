Özel okullar zeka testiyle öğrenci seçemeyecek… Bakan Tekin Hürriyet’e konuştu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, sektör temsilcileri ile yaptıkları görüşmeler sonrasında tespit edilen sorunların çözümü için Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapma gereği hissettiklerini söyledi. “Yaptığımız bu değişikliğin tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyen Bakan Tekin, düzenlemelerle ilgili şunları ifade etti:

ZAM ÜFE VE TÜFE’YE GÖRE

“Yeni düzenlemeyle veliler ile özel öğretim kurumları arasında anlaşmazlık konusu olan eğitim öğretim ücretleri artışında geçmişe dönüldü. Okullarda eğitim kademesinin başlangıcını oluşturan ilkokul 1, ortaokul 1 ve lise 1 gibi sınıfların kayıtlarında ücret belirlenirken, bu sınıflarda bir önceki eğitim öğretim yılında uygulanmış olan ücret baz alınacak ve artış o ücret üzerinden yapılacak. Okula ara sınıflardan devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken de öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak. Özel öğretim kurumlarının ücretleri belirlenirken bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması baz alınarak üst sınır tespit edilecek.

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KAYITTAKİ PROBLEMLER

Yönetmelik kapsamında çözüme kavuşturduğumuz bir diğer konu özel okullar ve kurslardaki kontenjan, çalışma takvimi, çalışma saati, öğrenci ve kursiyer kayıt işlemlerinde yaşanan problemler oldu. Ayrıca, pedagojik açıdan sorunlu bir alan olarak bilinen kayıt ve nakil işlemlerinde okulların zekâ testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçme uygulaması da bundan böyle yapılamayacak.

5 YILLIĞINA GEÇİCİ NAKİL

Depreme karşı sağlam ve dayanıklı bina bulmak güç. Depremden etkilenen okulların ve bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağduriyetini gidermek amacıyla aynı kurucuya ait birden fazla okulun aynı binada açılabilmesi ile depreme karşı sağlam ve dayanıklı olmadığı tespit edilen özel öğretim kurumlarının 5 yıl süreyle geçici nakil yapabilmelerine olanak sağladık. Yapılan düzenlemeler ile öğrenciler daha güvenli ortamlarda eğitim alacaklar.”

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12 BİN ÖZEL OKULDA 170 BİN ÖĞRETMEN

Bakan Tekin, “Yönetmelikteki düzenlemeyle çok önemli önlemler aldık” diyerek şöyle devam etti:

“Bu düzenlemeye bağlı olarak izinsiz faaliyet gösteren yerler ve buralarda çalışan eğitimci niteliğinden uzak kişilerin öğrencilerle irtibat kurmasına fırsat vermeyeceğiz. Bakanlığımız bünyesindeki özel kurumlar, öğrencilerimiz için güvenli ortamlar sunarken buralarda görev yapan öğretmenlerimiz alanında uzman, pedagojik açıdan gerekli tüm yeterliliklere sahip kişilerdir. Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren yaklaşık 12 bin özel okulda 170 bini öğretmen olmak üzere 200 bini aşkın personelimiz görev yapıyor. Bu eğitim kurumlarımız kamudan önemli bir yük aldıkları gibi öğrencilerimiz için de bir takım imkân ve fırsatlar ortaya koyuyorlar.

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DEPREMZEDELERE KAPI AÇTILAR

Özel okullarımız deprem sürecinde de fedakârlıklar yaparak çok sayıda deprem mağduru öğrencimize ücretsiz eğitim imkânı sundular. Bu zor süreçte gerekli hassasiyet ve özveriyi gösteren tüm özel okul yönetici ve sahiplerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Şüphesiz bu özverili çalışmaların en önemli unsuru özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizdir. Bu öğretmenlerimiz Türk milli eğitiminin gelişmesinde önemli yer tutuyorlar.”