Okulların açılmasına günler kala Bakan Özer’den 3 önemli mesaj

Bu yıl artık pandeminin gölgesi eğitim hayatının üzerinden büyük ölçüde kalkmış gibi görünüyor. Geçen yıllardaki kararlı koronavirüs tedbirlerine Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda artık gerek duyulmuyor. Eğitim dünyasıyla yakından uzaktan ilgili herkesin dileği, COVID 19’un okullarımıza uğramadığı, tüm çocuklarımız ve öğretmenlerimizin sağlıkla tamamlayacakları bir dönem yaşamak ve sadece eğitim-öğretime odaklanmak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi öncesi eğitim dünyasındaki uygulamaları anlattı. Ayrıca öğrenci, veli ve öğretmenlere ayrı ayrı mesajlar verdi:

- İHTİYACA GÖRE ÖĞRETMEN ATANACAK: Eğitim sisteminde 2000’li yıllarda 500 bin öğretmen varken şu anda 1.2 milyondan fazla öğretmenimiz hizmet veriyor. Öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 75’i son 19-20 yılda eğitim-öğretime katıldılar. Ve bunların yüzde 59’u kadınlardan oluşuyor. İhtiyaca göre yani bakanlığın gelişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka yeni öğretmen atamaları da gerçekleşecek.

- OKULLARA 3.1 MİLYAR LİRA GÖNDERİLDİ: Bakanlık olarak okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı ile ilgili toplam 3.1 milyar lira bütçe gönderdik, bütçe gönderilmeyen tek bir okulumuz kalmadı. Daha öncesadece ortaöğretim kurumlarına bütçe gönderiliyordu. İlk defa tüm okullarımıza doğrudan bütçe gönderdik.

- 1 MİLYAR LİRA İSTANBUL’A AYRILDI: İllere göre dağılım konusuna gelince, ihtiyacı fazla olan ilimize daha çok, imkânları daha iyi olan kentlerimize ona göre kaynak aktardık. Mesela bu 3.1 milyar liralık bütçenin 1 milyar lirasını öğrenci ve okul sayısını dikkate alarak İstanbul’a ayırdık.

- SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ: Sınav senesi olan 8. ve 12’nci sınıflarımızın ihtiyaç duyduğu desteğin farkındayız. Salgın döneminde de okullara önce onları davet ettik, yardımcı kaynak konusunda sürekli katkı sunduk. Destekleme ve yetiştirme kurslarında ücretsiz ders alıyorlar. Hatta kapsamı daha da genişlettik. Sadece 8. ve 12’inci sınıflar değil 6, 7, 10ve 11’inci sınıfları da sürece dâhil ettik. Dolayısıyla sınava hazırlanan öğrencilerimizin içi rahat olsun. Biz ihtiyaç duyabilecekleri her konuda yanlarındayız.

- KÖY YAŞAM MERKEZLERİMİZ AÇILIYOR: Yakın tarihimizde köylerden metropollere göçler yaşandı. Son 20 yılda biz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için taşımalı eğitim sistemini ortaya koyduk. Köylerde kalan 3’er, 5’er öğrencimiz en yakın okula ücretsiz olarak taşındılar ve taşınan öğrencilerimize ücretsiz olarak yemek de verdik. Şimdi yeni durumda bakıyoruz ki artık köylere doğru, tersine bir hareketlilik var. Biz de Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu sürece destek vermek için dedik ki köy okullarımızı açalım. Bunun için üç aşamalı bir plan uyguladık. Birincisi öğrenci sayısı sınırını ortadan kaldırdık, istenilen köyde çocuklar ilkokul eğitimi alabilecek. İkincisi anaokulunda 10 olan öğrenci sınırını 5’e düşürdük, 1800 köyde yaklaşık 20 bin yavrumuz okulöncesi eğitimle buluştu. Üçüncüsü yetişkinler için de halk eğitimi kursları açalım istedik. Köy yaşam merkezleri, vatandaşlarımızdan müthiş rağbet gördü, özellikle kadınlarımızdan. Hedefimiz 1500 köy okulunu yaşam merkezi olarak hizmete almaktı. Şu ana kadar 1600 oldu. Yıl sonuna kadar tüm köy okullarını yaşam merkezi haline getireceğiz.

- 136 MİLYON YARDIMCI KAYNAK: Eğitimde fırsat eşitliği bağlamında ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarına ilave olarak bu yıl ilk defa yardımcı kaynaklar da basılı olarak öğrencilerimizin sıralarında yerini aldı. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin bir dönem boyunca ihtiyaç duyabilecekleri yaklaşık 136 milyon yardımcı kaynağı okullara gönderdik. Ayrıca görme engelli evlatlarımız için Braille alfabesiyle ders kitapları hazırladık.

VELİLERE: İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ

- Çocuklarımız yalnızca ailelerinin ve bizlerin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de geleceği, en değerli varlıkları. Biz okul, aile ve öğretmen işbirliğine büyük önem veriyoruz. Velilerimiz eğitimin en önemli paydaşı. Bu nedenle onların da ihtiyaç duydukları her alanda hayat boyu eğitimle yanlarındayız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizden oluşan kocaman eğitim ailemize sağlıklı, mutlu, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

ÖĞRETMENLERE: BAŞARILI BİR YIL DİLİYORUM

- Sevgili öğretmenlerimiz zor şartlarda çok büyük bir özveriyle çocuklarımızın yanında oldu. Uzaktan eğitimle, aşı konusunda en önce davranarak topluma önderlik ettiler. Bu ülkenin evlatları adına minnettarlığımızı göstermek için her iki dönemde de öğretmenlerimize başarı belgesi verdik. Salgın süreci geride kaldı. Onların çabaları ve bizim okulları açık tutma kararlılığımızla normalleştik. Artık gelecek güzel günlere çevirdik gözümüzü. Her geçen gün daha iyiye giden koşullarda çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız. Öğretmenlerimizin kariyer sistemiyle güçleneceği, istedikleri her alanda kendilerini geliştirdikleri, huzurla çalıştıkları güzel bir eğitim yılı temenni ediyorum.

ÖĞRENCİLERE: SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

- Hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin çok daha iyi eğitim ortamlarına kavuşmaları onların mutluluğu ve başarısı için sürekli çalışıyoruz. Yeni eğitim yılında 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı hedefimizi gerçekleştirerek 5 yaştaki tüm çocuklarımızın okulöncesi eğitim kapsamına alınmasını planlıyoruz. Temel eğitimde 10 bin okul projesini 3 milyar liralık bütçeyle 1 yıl içerisinde tamamladık. İhtiyaç sahibi ailelerimize eğitim öğretim desteği konusunda da yeni bir adım var. Yaptıklarımız ve bundan sonra atacağımız adımlarla yeni eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.