Utanmazca bir açılım senaryosu

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2015’te olduğu gibi yine aklından “Türkiye partisi” olmak, “Türkiye açılımı” yapmak gibi sahte demokrat hikâyeleri uyduruyor. Birilerinin “edebiyat şaheseri” yaratmaya çalıştığı kitapları gibi son senaryosu da berbat.

Berbatlığı dil değil, içeriğin samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğünden geliyor.

T24 isimli internet sitesine yaptığı açıklamadaki şu sözleri başka türlü açıklanamaz: “HDP, PKK’nın uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir. PKK ile bir bağı yoktur...”

Kendisinin yalan olduğunu bildiği, HDP’lilerin bile inanmadığı bu sözleri utanmadan nasıl söyleyebiliyor, anlamıyorum.

Siyaset adına böyle bir yalanı söyleyen ucuz kişilik, çıkarı için her şeyi yapar.

PKK’YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEZ

Demirtaş, bir cesaret gösterip, “Evet, PKK ile bugüne kadar bir ilişkimiz irtibatımız oldu ama bugünden itibaren PKK’yı bir terör örgütü olarak görüyor ve tüm ilişkimizi sonlandırıyoruz. Ayrıca PKK terör örgütüne karşı da hukuk içinde mücadelenin yanında olacağız” demedikten sonra söyledikleri berbat bir senaryonun parçası olmaktan öteye geçemez.

Peki bunları neden yapıyor?

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6’lı masa için olmazsa olmaz koşul; PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin desteği. Ama PKK ile ilişkisi masada tartışmalara yol açıyor. O yüzden bir plan devreye sokuldu.

Plan, CHP ile Ahmet Türk, HDP ve Demirtaş’ın aralarında yaptıkları işbölümü çerçevesinde yürüyor. 6’lı masadaki partilerin tabanlarındaki itirazları da yumuşatacak bir strateji ortaya kondu. Demirtaş’tan ve HDP’den PKK ile aralarında ilişki olmadığına dair açıklamalar istendi.

Bunun karşılığında 6’lı masa HDP’lilerin istediği “Kürt açılımı”nı, HDP’liler de “Türkiye açılımı”nı yapacaklar. 6’lı masayı yumuşatma işi de CHP’de.

‘KÜRT AÇILIMI’ YAKINDA

Formülü PKK/HDP’li Selahattin Demirtaş daha önce şöyle ifade etti:“Eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız.”

PKK/HDP’nin “Türkiye açılımı” PKK ile ilişkisinin olmadığını söylemesi hatta terör örgütüne silah bırakması yönündeki çağrıdan oluşuyor.

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Bir süre sonra 6’lı masanın ‘Kürt açılımı’nı duyacağız sanırım. Bazı maddelerini daha önceki yazılarımda yazmıştım; PKK’ya yardım yataklık ettiği için kayyum atanan belediye yönetimlerinin geri iadesi, bir daha kayyum atanmasına imkân vermeyecek yasal düzenleme, PKK ile ilişkisinden dolayı KHK ile kamudan çıkarılanların geri iadesi ve PKK elebaşına yeniden yargılama yolu açmak için AİHM kararlarına uyma açıklaması...

İKİ EŞ BAŞKAN, İKİ EŞ YALANCI

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’ın, “Bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok, bunu defalarca söyledik” açıklamasından sonra, Demirtaş’ın, “HDP, PKK’nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir. PKK ile bir bağı yoktur. Bunu Türkiye kamuoyuna anlatabilmemiz gerekir. Demokratik siyaset yürüten bir partinin silahlı bir örgütle bağı olamaz” sözleri işte bu planın bir parçası.

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Demirtaş kendince önemli şeyler söylüyormuş gibi yapıyor. Biletleri bedava diye böylesine berbat bir tiyatroyu seyredecek değiliz.

Merak ettiğim, 6’lı masa ve seçmenleriyle bir plan yapıyorsunuz fakat bu kadar kötü, bu kadar acemice, bu kadar gülünç, bu kadar utanmazcası kimin aklına geldi acaba?

Bırakın başkalarını, karşımıza çıkan ilk HDP seçmenine soralım bakalım; ne Mithat Sancar’ın ne de Demirtaş’ın söylediği yalanlara inanıyor mu?

HDP MİLLETVEKİLİ: ‘PKK’YI KURANLAR SEÇMENLERİMİZİN ÇOCUKLARI’

BİR insan eli silahlı, PKK’lı alçak bir terörist olabilir ama ne olursa olsun Demirtaş gibi utanmaz bir siyasetçi olamaz. HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun, “HDP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymalı” taleplerine verdiği şu yanıt çok şeyi anlatıyor: “Bir annenin, bir babanın çocuğuyla arasına mesafeyi nasıl koyarız biz. PKK uzaydan gelen insanlar tarafından oluşturulmuş bir yapı değil. Buralı insanlar. Çoğu bizim seçmenlerimizin çocukları. ‘Aranıza mesafe koyun’, ya neyin arasına mesafe koyacağız. Bir annenin, bir babanın çocuğuyla arasına mesafeyi nasıl koyarız biz?”

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Katırcıoğlu’nun sözleri, HDP’nin, PKK’nın siyasi kolu olmaktan çok, PKK’yı HDP seçmenlerinin çocuklarının kurduğunu ifade ediyor, aralarındaki ilişkiyi de anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiye benzetiyor.

DEMİRTAŞ’IN PKK GÜZELLEMELERİ

Asıl önemlisi şu; bizzat Demirtaş’ın şu açıklamaları hâlâ hafızalarda:

- “Buna alışsanız iyi olur çünkü biz daha Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz.

- Bizim bir milletvekilimiz, bir PKK’lının cenazesine katılıyor diye linç edilebiliyor medyada. Ben şunu çok açık söyleyeyim, halkımızın acısına sahip çıkmayan bir milletvekili ile ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği.

- Bizim önümüzdeki müzakere sürecinin en önemli başarısı Başkan Apo’ya özgürlük olacaktır.

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- Biz PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak görüyoruz. 1990’dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamadı.

- HDP’nin başarısı Sayın Öcalan’ın kendini adadığı 20 yıllık projesidir.”

PKK terörist, siyasi kolu HDP’liler yalancı bunu biliyoruz. İşin kötüsü muhalefetin sadece oy uğruna bunların oyununa alet olması. Ama bu milletin, ülkeyi felaketin eşiğine götüren bir açılım macerasına izin vermeyeceğini görecekler.