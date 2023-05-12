Türk demokrasisine FETÖ tehdidi: FETÖ kumpasla CHP’ye genel başkan, montajla cumhurbaşkanı belirliyor

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FETÖ kaset kumpası sonucu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal 10 Mayıs 2010 günü istifasını açıklamıştı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’nın önü açılmıştı. Tam 13 yıl sonra yine FETÖ devreye girdi. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde engel olarak görülen, “bölücü” diye yaftalanan Muharrem İnce bu kez yine FETÖ’cüler tarafından hazırlanan ve gerçek olmayan montaj görüntülerle siyaseten mevta haline getirildi.

114.661 KİŞİNİN HAYAL KIRIKLIĞI

En büyük hayal kırıklığını Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi iradesiyle her zorluğa katlanarak vakit ayırıp, il ve ilçe seçim kurullarına gidip imza veren 114 bin 661 kişi yaşıyor. Şantaj, hakaret, linç ve montaja sonuna kadar direnmek varken cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, Muharrem İnce’yi adeta siyasi mevta haline getirdi.

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AKŞENER’İ DE LİNÇ ETTİLER

Benzerini 3 Mart günü Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaşamıştı. Muharrem İnce’nin yaptığı tarifle FETÖ’cülerin, PKK’lıların, CHP Genel Merkezi ve belediye beslemeleri ile, ünlü ve ünsüz kişilerin hakaretleri ve küfürleri ile 6 Mart günü masaya dönmüştü.

20 Mart günü bu köşede, Meral Akşener’e yapıldığı gibi “Öve öve, söve söve, olmazsa döve döve” Muharrem İnce’nin de adaylıktan çekilmesi için baskı yapılacağını yazmıştım.

29 Mart günkü yazımda da Muharrem İnce’nin çekilebileceğini şu satırlarla anlatmıştım: “Meral Akşener’in 3 Mart’ta masadan kalkması sonrası edilen küfür ve hakaretler ile linç kampanyasından sonuç alan kesimler, şimdi aynısını Muharrem İnce’ye yapıyorlar. Meral Akşener, küfür edile edile masaya geri döndü. Şimdi de Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekilmesi sürpriz olmaz.

KURDUN DİŞİNE KAN DEĞDİ

Sosyal medyanın sadece bilgi, görüş, yorum yapma alanı değil, siyasette linç ve yola getirme aracı olarak kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum uzun zamandır.

Yine, Meral Akşener’e masadan kalktığı için ‘Çek sifonu gitsin’ diye hakaret eden Fazıl Say, bunu açık açık yazmış: ‘Meral Akşener, ittifaktan ayrıldığı gün, hepimiz çok hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadık. Ama o süreçte sosyal medya işe yaradı... Meral Akşener döndü, iyi etti...’

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Bir diğer tweet’inde ise şu ifade geçiyor: ‘Bakın; sosyal medya algıda büyük bir güç artık. Bilincinde olalım.’

Neymiş; ‘algıda’ yani artık sizin gerçekte kim ve ne olduğunuz, ne düşünüp ne yaptığınız önemli değil, onların sizin hakkınızda yarattığı ‘algı’ önemli. Algı operasyonu öyle bir şeydir ki sizi destekleyenler bile bir süre sonra ona inanmaya başlar.

O yüzden, yaratılmak istenen algıya karşı tek başına kalıp mücadele edebilenler bu savaşı kazanır.

GENEL MERKEZ BESLEMELERİ

Muharrem İnce’nin tanımıyla: ‘FETÖ’cüler, PKK’lılar, genel merkez ve belediye beslemeleri’ başta, ünlü ve ünsüz isimler, organize gruplar ‘algı operasyonundan’ vazgeçmeyecekler. Ta ki adaylıktan çekilene kadar.

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Hani derler ya, ‘Kurdun dişine kan değdi bir kere...’ Alıştılar artık, kan almadan, parçalamadan bırakmazlar.”

Neredeyse iki ay önce söylediğim gibi, bırakmadılar da...

Hakaret, iftira, sahte dekontlar, porno sitelerinden alınmış fotoğraflarla yapılan montajlarla şantaj ve tehditte bulunan FETÖ’cüler, başka PKK’lılar başta olmak üzere CHP Genel Merkezi ve belediyelerin trol ağları Muharrem İnce’ye adeta diz çöktürdü.

Muharrem İnce, “Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar” diyerek adaylıktan çekildiğini açıklarken, montaj görüntülerle saldıranların bekledikleri siyasi sonucu alacaklar mı, onu 14 Mayıs’ta göreceğiz.

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DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Ama bu yaşananlar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk devleti, Türk milleti ve Türk demokrasisi için nasıl büyük bir tehlike olduğunu gösterdi.

Meral Akşener’in ardından Muharrem İnce’ye diz çöktüren FETÖ’cüler, bu montaj, şantaj ve kumpasları Kılıçdaroğlu’nun önünü açmak için yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce’ye yapılan şantaj ve montaja karşı çıkacağına, rakibinin bu yolla adaylıktan çekilmesine itiraz edeceğine, inanılmaz bir fırsatçılık yaparak, “Benim çağrım hâlâ geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye sofrasına bekliyorum. Buyursun lütfen gelsin” diye tweet attı.

Ortada kırgınlık ve dargınlık değil, siyasete müdahale eden şantaj ve montajlar var.

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KILIÇDAROĞLU FIRSATÇILIĞI

Görünen o ki, Kılıçdaroğlu gelinen noktadan hiç de rahatsız değil. Tek derdi, hakaret ve küfürlerle adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin masaya gelmesi.

Tüm bu yaşananların özeti şudur; Kemal Kılıçdaroğlu’nun önü nasıl FETÖ’nün Deniz Baykal’a kaset kumpasıyla açıldıysa, yol temizliği de Muharrem İnce’ye şantaj ve montajlarla açıldı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğuna FETÖ’nün kumpas, şantaj ve montaj kasetleriyle oturmayı hedefliyor.

Bu olayla birlikte, 2012’de CHP Genel Merkezi’nde FETÖ imamlarını ağırlayan, sonra Amerika davetlerine katılan, 17/25 Aralık sürecinde, MİT TIR’ları kumpasında FETÖ’ye sözcülük yapan, belge ve görüntüleri paylaşan, el konulan şirketlerinin önüne desteğe giden ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün yalanlarına ortak olan Kemal Kılıçdaroğlu artık FETÖ’nün elinde esirdir. Bu duruma itiraz ederse aynı akıbet onu da bekliyor. En kötüsü ise, FETÖ kasetle, kumpasla, şantajla, montajla Kılıçdaroğlu üzerinden devleti esir almaya çalıyor.