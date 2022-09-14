Karar masadan çıkacak, aday değil

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6’lı masanın adayının kim olacağı konusunda herkes konuşuyor. Hatta 6’lı masa üyesi olan parti liderleri de konuşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu , Mansur Yavaş malum, Ali Babacan kendisinin aday olabileceğini söyledi, hatta Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül’ün adını bile gündeme getirdi.

Ama 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağının konuşulmadığı tek yer 6’lı masa.

KILIÇDAROĞLU ‘HAZIRIM’ DEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Eylül günü Fox Tv’de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlarken, önce, “Oturacağız, ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lider oturur, belirler, açıklarız. Hep birlikte destek veririz” dedi, sonra da “Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım” sözleriyle adaylığını ilan etti.

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Tam bir hafta sonra yine aynı programa bu kez 6’lı masanın ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun “Onaylarlarsa ben hazırım” açıklamasına karşılık, “O hazırsa 6’lı masadaki liderler ne düşünür bilmem ama ben kendi adıma desteklerim” demek yerine, “Adı geçen hiçbir adaya yönelik, Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, hiçbir adayla ilgili ön yargımız yoktur” dedi.

“Adı geçen adaylar” vurgusu önemli.

Ama sunucu Karagöz, Akşener’e çok net bir soru sordu: “... Sizce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır kriterlerinizde?”

Akşener, tek nefeste “Elbette destekleriz” diyemedi.

AKŞENER: ‘HERKES HAZIR’

Söyledikleri kelimesi kelimesine şöyle:

M. Akşener: Ama yani bu şimdi çok eeee iyi bir soru olmadı. Tekrar söylüyorum, ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Çok dürüst bir şekilde...

İ. Karagöz: ‘Çünkü kendisi hazırım’ dedi.

M. Akşener: Ya herkes hazır, yani cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam. Herkes hazır, orada bir sorun yok.

İ. Karagöz: Bir tek o masada siz başbakanlığı istiyorsunuz...

M. Akşener: Ben hariç herkes hazır. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu; gerçekten biz bunu doğru doğru, düzgün düzgün, dürüst dürüst konuşacağız, paylaşacağız. Kemal Bey’leyse Kemal Bey’le, başka biriyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama tehlikeye atamayız. 2018’deki heyecanı, telaşı yapmamamız gerekir. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI ZOR

Kılıçdaroğlu ve çevresi ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne vaad ederse etsin, 6’lı masanın “ortak adayı” olarak çıkması zor, imkânsız değil ama çok zor.

Hepsi, “Kazanacak aday çıkmalı” sözü ediyor.

Bu söz, Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemeyen 6’lı masa ortakları ve çevrelerinin görüşünü yansıtıyor. Çünkü ortada bir seçim varsa kazanmak kesin diye bir şey yoktur. Ne Cumhur İttifakı’nın ne de 6’lı masanın adayının kazanması kesindir. Buna sandığa gidecek seçmenler karar verecektir.

Bana sorarsanız, şu ana kadar yaptıkları açıklamalar ve izledikleri politikalarıyla aday; ha Kemal Kılıçdaroğlu olmuş ha Ekrem İmamoğlu ha Mansur Yavaş. Bir fark göremiyorum.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir hafta önce “Ben hazırım” demesinden sonra olanlara bakın. İYİ Parti yöneticilerinin, CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” sözlerine gösterdiği tepkinin ardından Akşener, “Bu, partinin görüşlerini yansıtıyor” diyerek, HDP ile girilen ilişki üzerinden CHP ile adeta masa altından tekmelerle kavga ediyor. Gürsel Tekin’in şahsi görüşlerini CHP’ye mal eden Akşener, göstermelik kavgayı büyütmeyi tercih etti.

Bunların tek bir gerekçesi olabilir o da; cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda belirleyici olma isteği. Yalnız Akşener değil, “aday belirlemeden sorumlu gazeteci ve televizyoncuların”, anket firması sahiplerinin de isteği İmamoğlu ya da Yavaş’ın aday yapılması yönünde.

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O iki isme ise Kılıçdaroğlu engel görünüyor. Ama ikna edilebilir...

AKŞENER’İN İNCE STRATEJİSİ

Ama Akşener vazgeçmiş değil, dün televizyondaki şu sözlerini dikkatli okuyunca anlaşılıyor:

“Cumhurbaşkanı adayının bu masadan çıkacağını ilk olarak Kılıçdaroğlu dile getirdi. Biz o masada bulunanlar olarak bunu olumlu bulduk. Dolayısıyla karar masadan çıkacak. Yani karar masadan çıkacak. Altılı masayı oluşturan liderlerin o karara katılımını seçmenleri ve sahada gördükleri belirleyecek. Tartışacağız, biz Cumhur İttifakı gibi değiliz. Altılı masa bir ortak akıl platformu.”

Akşener nasıl bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istemesine rağmen Abdullah Gül’ün aday olmasını engellediyse şimdi de Kılıçdaroğlu’nun adaylığının engellemek için, onu da iknaya götüren ince bir strateji güdüyor.

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İki kez “Karar masadan çıkacak” demesi bunun işareti. Kısaca; karar masadan çıkacak ama galiba aday değil.