FETÖ’nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır

Haberin Devamı

Anadolu’nun işgal yıllarında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Kurtuluş Savaşı sırasında bile düşman eli değmeyen TBMM, 15 Temmuz 2016 gecesi içimizdeki hain örgüt Fetullahçı Terör Örgütü elemanları tarafından kapatılmak istendi, sabaha karşı da F-16 bombalarıyla vuruldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yardım yataklık ettiği herkes tarafından bilinen kişiler, hem de Atatürk’ün kurduğu CHP ve sözde milliyetçi Meral Akşener’in partisi İYİ Parti listelerinden milletvekili olarak TBMM’ye girecekler.

FETÖ’CÜLER BOMBALADIKLARI TBMM’DE

Garabete ve utanca bakın; TBMM’yi bombalayan Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı kişiler TBMM’ye milletvekili olarak girecek; hem de Atatürkçü CHP ve milliyetçi İP listelerinden.

Artık sokaktaki yurttaşlar bile FETÖ ile bağlantılı adayların hangi partinin listesinde, hangi ilde, hangi seçim bölgesinde, kaçıncı sırada olduğunu biliyor.

Haberin Devamı

Bu utanç, sebep olanlara yeter de artar bile.

Herkes bundan bahsediyor ama 15 Temmuz’dan sonra ara sıra alevlenen “FETÖ’nün siyasi ayağı” konusunu konuşanlar pek suskun...

40 yıllık terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile iş tutmaktan rahatsız olmayan CHP başta olmak üzere 6’lı Masa ortakları özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sürekli “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışması açardı.

İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı suçlardı.

Buna benim verdiğim cevap hep aynı oldu:

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI YOKTUR, KULLANDIĞI SİYASETÇİ VARDIR.

HEDEFİ SİYASET DEĞİL BÜROKRASİ

Anlatayım; FETÖ elebaşı Gülen 1970’lerden itibaren siyaset değil “devletin kılcal damarı” diyerek, bürokrasiye sızarak devleti ele geçirmeyi amaçladı.

Çünkü, siyaset üzerinden iktidar olursunuz ama seçimi kaybettiğinizde silinirsiniz. Oysa bürokrasiyi ele geçirmek hem siyasi iktidarı yönetmek hem de devlete sahip olmak demektir.

O nedenle, FETÖ’nün evlerinde 13-14 yaşından itibaren “abi” denilen örgüt yöneticileri tarafından kod adı verilerek devlete ve millete ihanet için yetiştirilen, çalıntı sorularla sivil, askeri ve güvenlik bürokrasisinde “imam” adı verilen örgüt yöneticilerine bağlı asker, emniyet, yargı, eğitim, işadamı ve MİT, Mülkiye ile TÜBİTAK gibi kurumlara sızan mahrem yapılanmaya gitti.

Haberin Devamı

HAKAN ŞÜKÜR GİBİ FETÖ’CÜ APTALLAR

FETÖ’nün evlerinde yetişip de siyasetçi olmayı amaçlayan tek kişi yoktur. Ama FETÖ elebaşının yanındaki isimlerden İlhan İşbilen gibi sonradan siyasete girenler olmuştur.

Türkiye’nin gururu bir futbolcu iken FETÖ elebaşının ve kendisini dolandıran FETÖ’cülerin peşinde bir vatan hainine dönüşen Hakan Şükür gibi aptallar ise başlı başına dosya konusu..

DARBE DÖNEMLERİNDE BİLE KURTULDU

FETÖ elebaşı Gülen için her siyasetçi, kullanılan bir araçtır.

Ayakta kalmasını ise her dönem iktidar kimdeyse onunla kurduğu ilişkiye borçludur. Darbe dönemlerinde bile örgütünün zarar görmemesi iktidarı yani gücü elinde tutan askerlerle ilişkisini iyi tutmasına bağlıydı.

Haberin Devamı

Yani FETÖ, sivil ya da asker, iktidar kim ise onun yanında yer almıştır. Bunun tek istisnası, 2002’den itibaren işbirliği yaptığı AKP hükümetiyle savaşa giriştiğinde muhalefet olan CHP’ye yanaşması oldu. Yani hep iktidarlarla işbirliği ile büyüyen FETÖ, iktidarla mücadele için CHP ile işbirliği yaptı.

FETÖ’NÜN GELİŞİM AŞAMALARI

FETÖ’nün siyaset ve iktidarlarla ilişkisini şöyle anlatayım: TBMM’nin FETÖ 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Raporu’nda örgütün gelişim aşamaları şöyle sıralanmıştı:

- 1970 öncesi örgütün kuruluş aşaması.

- 1970’ler örgütün temellerinin atılması.

- 1980-1983 yılları (Sıkıyönetim dönemi: Tedbir dönemi.)

- 1983-1989 yılları (Özal dönemi: Kitleselleşme ve siyasete nüfuz dönemi.)

Haberin Devamı

- 1990’lar (Koalisyonlar dönemi: Şirketleşme ve yurtdışına açılma.)

- 2000’li yıllar AKP dönemi (Paralel devlet aşaması.)

Raporda da belirtildiği gibi, AKP dönemi ile FETÖ paralel devlet aşamasına geçti.

Bu aşamada 17-25 Aralık 2013 operasyonu tamamlandı. İşte bu aşamadan sonra CHP ile işbirliği yaptı.

HANGİ LİDER FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI

Türkiye’de 40 yıllık iktidarların tamamını FETÖ’nün siyasi ayağı diye adlandıranlara birkaç sorum olacak:

- 12 Eylül 1980 darbesi döneminde FETÖ elebaşı Gülen arama kararı olmasına rağmen uzun süre yakalanmadı. Sonunda gözaltına alındığında genelkurmaydan gelen bir telefonla serbest bırakıldı. Peki, darbeci Kenan Evren FETÖ’nün siyasi ayağı mıydı?

Haberin Devamı

- 1983’ten sonra eğitim ve emniyet içinde yapılanırken Turgut Özal, FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu için mi buna göz yumdu?

- 1993’ten sonra, yurtdışında okullar açarken yabancı ülke devlet adamlarına referans mektupları yazan Süleyman Demirel, FETÖ’nün siyasi ayağı mıydı?

- 1996’da Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Bank Asya’nın açılış kurdelesini, “FETÖ ablası” olduğu için mi kesiyordu?

- 28 Şubat’ın post-modern darbeci askerleri, FETÖ mensubu olduğu için mi FETÖ’cülere bir şey yapmadı?

- 1999’da, okullarını ve faaliyetlerini övdüğü FETÖ elebaşına, “Yurtdışına çıkın” diyerek kaçmasını sağlayan Bülent Ecevit, “FETÖ’nün siyasi ayağı mı?”

2002’den 2012’ye kadar işbirliği yapan, önce 17/25 Aralık 2013 operasyonuyla, en son 15 Temmuz darbe girişimiyle devrilmek istenen Erdoğan ve AKP, FETÖ’nün siyasi ayağı mıydı?

Ya da 17/25 Aralık 2013 sürecinde FETÖ’yle işbirliği yapan Kılıçdaroğlu CHP’si FETÖ’nün siyasi ayağı mıydı?

CHP, İP, DEVA SİYASİ AYAK DEĞİL PİYON

Peki, bugün milletvekili listelerinde FETÖ’nün yargı yapılanmasının mimarı olan kişiyi, “Kemalizm ırkçılıktır” deyip FETÖ elebaşını öven KHK ile ihraç edilmiş akademisyeni, FETÖ ilişkili isimleri milletvekili listesine alan CHP, emniyette FETÖ yapılanmasının mimarlarından olan kişiyi, FETÖ elebaşını öven sözde ‘prof’ları listelere koyan İP ile Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının destekçisi Deva Partililer ve diğer ortakları FETÖ’nün siyasi ayağı mı?

Ya da “KHK’lıları iade edeceğiz” diyen ve FETÖ’cüleri yeniden devlete sokacak olan 6’lı Masa, mutabakat metnine “... Tüm soruşturma ve kovuşturmalarda suç, suçlu ve suçsuz arasında ayrım yapacak, adil yargılanma hakkını tesis edeceğiz” maddesini FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu için mi koydu?

Elbette değil çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. Onlar da FETÖ’nün siyasi ayağı değil olsa olsa kullanışlı birer piyon olurlar.