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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Stresli bir mesleğiniz varsa dikkate almanız gereken 4 öneri

6 Eylül 2020

Ne iş yaparsanız yapın, stres bir şekilde hayatınıza dahil oluyor, kuvvetle muhtemel ofisten çıktığınızda da sizinle kalıyor. Bunun birçok olumsuz etkisi var.

Stresli bir mesleğiniz varsa dikkate almanız gereken 4 öneri
Akut stres, kısa zaman içinde gelip giden stres türüne denir. Vücudumuz bu durumla başa çıkmak için kortizol gibi hormonlar salgılamaya başlar. Baş ağrısı ve karın ağrısına sebep olabilir; konsantrasyon güçlüğü ve asabiyete neden olabilir.

Kronik stresse daha uzun vadeli, depresyon, anksiyete, obezite, akne, kalp rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer kronik strese sahipseniz vücut sürekli bir alarm durumundadır ve buna bağlı olarak asıl tehlike çoktan geçmiş olsa bile kortizol hormonu seviyesi hep yüksektir. Bu sürekli yüksek alarm durumunda olma hali uyku, sindirim ve kilo alma şekli gibi vücudun birçok sürecini kötü etkileyebilir. Bu reaksiyonları önleyebilmek adına iş bağlantılı stresi kontrol altına alabilmek için bazı kolay yöntemlere göz atalım.

İŞ-YAŞAM SINIRLARI KOYUN

Bazı kariyer dalları ofis dışında da çalışmayı gerektirir. Sürekli çalışıyor olmanız sebebiyle strese girebilirsiniz. Konu akıl sağlığınız olduğunda sevdiğiniz kişilerle zaman geçirmek ve kendinizle ilgilenmek çok önemlidir. İş ve yaşam arasındaki dengeyi oluşturabilmek için sizden beklentileri belirleyin.

YÖNETİCİNİZDEN YARDIM İSTEYİN

Eğer önceliklerinizle ve iş yükünüzle ilgili sorunlar yaşıyorsanız bunu çözmek için yöneticinizle konuşmanız oldukça önemlidir. Üzerinde çalıştığınız her şeyi ve alınması gerektiğini düşündüğünüz aksiyonları bir ‘yapılacaklar listesi’ hazırlayarak bir araya getirin. Böylece planlı davranın.

AKIL SAĞLIĞI İÇİN BİR GÜN İZİN ALIN

İşinizden bir günlüğüne uzaklaşmak faydalı olabilir. Bu günü terapistinizi görmek, ilgilenemediğiniz fatura ödeme, diş bakımı gibi bir şeyi halletmek için kullanın. Normal bir günde vakit bulamadığınız, sizin için keyifli bir aktivite yapmayı da unutmayın. Bu, parkta bir koşu veya yemek pişirmek bile olabilir.

KENDİNİZİ KORUMA TEKNİKLERİ

  • Günlük rutininize düzenli bir egzersiz programı sıkıştırmak
  • Doğru dengelenmiş bir beslenme düzenini uygulamak
  • Yeterli ve iyi kalitede bir uyku almak
  • Kafein ve alkol tüketimini azaltmak
  • Derin ve kontrollü nefes alma veya meditasyon gibi rahatlama teknikleri denemek
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