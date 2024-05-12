Okyanuslarda tek başına kaptan macera

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Biz onu teknesinin adı olan “Blue Horizon” başlığıyla yayınladığı muhteşem videolardan biliyoruz.

Dünya denizlerinden gönderilmiş yüzlerce macera...

11 metrelik teknesiyle tek başına okyanusları aşan bir efsane denizci...

O kadar çok seveni oldu ki...

5 yıl sonra dümen suyunu buluşturmak için yurduna döndü.

Döndü ama ülkesine giremedi.

Fatih Kaptan’a sordum:

-Nasıl oldu da giriş yapamadın kaptan?

Aksu sırasıyla anlattı.

Belli ki tatsız bir yanlış anlaşılma olmuş.

Sonuçta Fatih Kaptan, Kaş Gümrüğü yerine Datça’dan giriş yapabildi.

Burada, Kaş’taki gümrük görevlilerine kanunun, yönetmeliğin dışında iş yapın demiyoruz elbette. Sigortasız alın da demiyoruz. Ancak acente zorunluluğu ve istenen ücretler her amatör denizcinin tartışma konusu.

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Aslında bu karşılama daha şık olabilirdi. Örneğin arkasında Türk bayrağı olan bu tekneye, “Hoşgeldin kaptan nereden geliyorsun?” denilse belki mesele çözülürdü.

Zaten bir suçlu da aramıyoruz. Yalnızca ‘denizci dostluğu’nu öneriyoruz. Çünkü sahillerimizdeki gümrük alanları, limanlar Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarıdır. Turizmin ilk temas noktasıdır.

Fatih Aksu için ADYK Başkanı Tümay Gören devreye girdi. Birçok denizciden yardım talebi geldi. En son Datça’daki acente dostu meseleyi çözdü. Güzel bir karşılamayla Datça Gümrüğü ve Limanı’ndan giriş yaptı.

2) KAŞ MARİNA’YA GELSEYDİ

Olaydan sonra Kaş Marina Müdürü Tuncay Özses’le konuştum. Tuncay tam bir denizci dostudur. Fatih Aksu feribot iskelesi yerine Kaş Marina’ya gitseydi, eminim Tuncay ve ekibi yardımcı olur, hatta çiçeklerle karşılardı.

3) ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN MESAJ

Dün Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan bir mesaj alıyorum. Olay araştırılmış. Konu yine gelip giriş-çıkış işlemlerindeki acente fiyatına dayanıyor. Bir kötü niyet yok. Nitekim Kaş Liman Başkanı Kazım Alpay, dün sabah 9.30’da Fatih Aksu’yu arıyor. Yardımcı olacaklarını söylüyor. Belli ki bu yanlış anlaşılmalar olmasa Liman Başkanı Alpay da Fatih Kaptan için güzel bir ev sahipliği yapacak. Sonuç olarak istenen bir ayrıcalık değil, bir denizci dayanışması.

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O anlara dönersek; Fatih Aksu, bu bürokrasiyle uğraşırken kendisine sevgi mesajları yağıyordu. Süveyş Kanalı’nı geçip Mısır üzerinden 2 zorlu geceyi atlattıktan sonra Kaş açıklarına ulaştığında gelen mesajlardan gözleri dolmuştu. Sosyal medyadan bir sevgi seliyle karşılandı. Binlerce mesaj.

4) 70 SAATLİK ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Fatih Aksu’yu aslında 2011 yılında 7 denizcinin yaşadığı ölüm kalım mücadelesinden hatırlıyoruz. Aksu, derin denizlerde sanayi dalgıcıdır. 2011 yılında Libya’da yine böyle bir işte 7 arkadaşıyla birlikte çalışıyordu. Kaddafi’ye karşı isyan çıkmış. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Bulundukları kıyıda mahsur kalmış, karaya çıkamıyorlardı. Karaya çıksalar ellerinde silahlar, bombalar çocuklar önüne geleni vuruyordu.

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Tek çare denizden kaçmaktı. Öyle de yaptılar. Hicret-1 adlı donanımsız römorkör ile Akdeniz’e açıldılar. Telsiz ve radar olmadığı için büyük risk alan tekne, yalnızca pusulayla 70 saat sonra Datça’ya vardığında Türkiye’nin haberdar olduğu olay büyük yankı uyandırmıştı. Gazetelerin manşetlerden duyurduğu olay film senaryosu gibi bir kaçış macerasıydı.

5) İYON DENİZİ’NE DOĞRU MOTOR ARIZA YAPINCA

Dünya denizlerinden videolar gönderen, tek başına yaşadığı macerayı bizlerle paylaşan Fatih Aksu, Libya’dan 7 arkadaşıyla kurtulan bu kaptanımızdı.

Gezinin başına dönersek;

Aksu, Pendik’ten denize açıldıktan sonra Çanakkale Boğazı’nı geçerek Limnos üzerinden seyir yapıyor.

Ve arkadaşlar buraya dikkat...

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Fatih Kaptan’ın yelkenlisinde motor arızası meydana geliyor. Ve tek başına yelkenle gece gündüz İyon Denizi’ne ulaşıyor. Oradan leventlerimizin yattığı İnebahtı’ya geçiyor.

İşte bütün bu maceraları videolarla belgeliyor.

Sevgi yumağı böylece oluşuyor. Fatih Aksu o kadar güzel anlatıyor ki:

“Doğa, keşfetmek ve yeni yerlerin heyecanını yaşayarak besleniyorum. Otomatik pilot ve izlenme cihazım yok. Hatta hava durumunu alacak bir uluslararası haberleşme sistemim de yok. Alize rüzgârlarını bekledim ve okyanustayım. 4 ay sonra da Pasifik Okyanusu geçişine başlamayı bekliyorum. Oltam suda ve bu bana heyecan veriyor. Türk denizcilerin neleri başarabildiğini kanıtlamak ve kendimi bulmak için denizdeyim.”

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6) İSPANYA AÇIKLARINDA KARAYA OTURAN TEKNESİNİ NASIL KURTARDI

Fatih Aksu bu müthiş yolculukla ilgili 500’e yakın video paylaştı.

Denizin ortasında nasıl tamir yaptığını,

Kırılan direk parçasını tırmanıp nasıl onardığını,

Ve en önemlisi; bir denizci için moralin ve soğukkanlı olmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı.

İspanya’nın Balear adaları açıklarında, ‘Blue Horizon’ karaya oturdu.

Bir gece sarsıntı ve şok...

Hemen yelkenler indirildi. Farş tahtaları açıldı. Neyse ki tekne su almıyordu.

Fatih Kaptan derin deniz dalgıcı olduğu için günün ilk ışıklarıyla denize daldı.

Uzun bir çabadan sonra teknesini kurtardı.

Benim burada bir iki cümleyle anlattığım bu olay aslında bir denizci için kabûs gibi bir şeydir.

Fatih Aksu işte bizlere bu hayatı anlattı.

Kimi zaman Karayipler’de bir koyda fırtına ve sağanak altında bayrağımızın önünde konuşurken,

Kimi zaman oltasına takılan balığı çekerken izledik onu.

O yüzden Aksu, yalnızca teknesiyle bir dünya seyahati yapan bir kaptan değildir.

Müthiş görüntüler ve tespitlerle hem bizlere o anları yaşatmış hem de amatör denizcilere hayati dersler vermiştir.

Anlatacak o kadar çok şey var ki...

Şimdilik “Hoş geldin Fatih Kaptan” diyorum.