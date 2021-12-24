2 çocuk 2 şiddet

Dün iki arkadaşım 3. doz aşılarını olmak için hastaneye gitti ancak aşılarını olmadan geri döndüler. Sebep, aşıların üzerindeki son kullanma tarihinin geçmiş olmasıydı. Sağlık Bakanlığı’nın “BioNTech aşıları dahil tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarılmıştır. Son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir” açıklamasını göstersem de inandıramadım. Ben de alanında uzman iki isme son kullanma tarihi geçmiş ya da üzerinde Çince etiket olan aşıların kullanılıp kullanılmayacağını ve durumun neden kaynaklandığını sordum.

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE AŞINIZI OLUN

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Yiyit, son söylemesi gerekeni başta söylüyor: “Aşıları gönül rahatlığı ile olabilirsiniz.” Olalım ama nasıl? Bugün marketten alışveriş yaparken bile her şeyin son kullanma tarihini kontrol ediyoruz. Bazı aşıların son kullanma tarihinin geçmiş olması özellikle aşı tereddüttü yaşayanlara haklı olarak ‘Acaba?’ dedirtiyor. Aşıların üzerinde neden eski tarih var? Normal şartlarda yeni bir aşı ya da ilacın geliştirilmesi için uzun zaman gerektiğini belirten Prof. Dr. Yiyit, COVID-19 aşılarının acil kullanım onayı alarak piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak sorumu şöyle yanıtlıyor: “Piyasaya çıkmadan önce ilaç ya da aşılar son kullanma tarihinin belirlenmesi için gerçek zamanlı testlere tabi tutulur. Mesela -5 derecede saklanması gereken bir aşı faz çalışmaları boyunca belirlenen sıcaklık koşullarında saklanır ve o süre dolduğunda aşının içindeki etken maddelerin kaybolup kaybolmadığına bakılır. Buna göre de son kullanma tarihi belirlenir. Ancak COVID-19 aşıları acil kullanım onayı ile çıktı, biliyorsun. Raf ömrü belirlenirken bir yandan da testler devam ediyordu. O nedenle kısa süreli raf ömrü verildi ama sonra bakıldı ki 2 yıl rafta kalabiliyor, etkinliği kaybolmuyor, son kullanım tarihleri de güncellendi.”

DERİN DONDURUCUDAN ÇIKAMAZ

Madem son kullanma tarihleri güncellendi, flakonların üzerine yeni tarihler basılamaz mıydı?

Prof. Dr. Yiyit, “Hayır, mümkün değil” diyor ve şöyle devam ediyor: “Biz bu aşıları -80 derecede muhafaza ediyoruz. -80’de saklanan bir aşıyı çıkarıp ambalajını değiştirip yeniden -80’e sokamazsınız. Dondurucudan çıkardığınız gıdayı buzunu çözdürüp nasıl dondurucuya geri koyamıyorsanız burada da aynısı söz konusu.

O nedenle aşıların üzerindeki etiketlerin değiştirilmesi gibi bir lüksümüz yok.”

