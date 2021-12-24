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Haberler>Yazarlar>Fulya Soybaş>2 çocuk 2 şiddet
GeriFulya Soybaş 2 çocuk 2 şiddet
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Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

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2 çocuk 2 şiddet

24 Aralık 2021

Türkiye bugün iki farklı şiddet olayını konuşuyor. İlki, Gaziantep’ten... 4 yaşındaki Asiye Ateş oturduğu sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı, ağır yaralandı. Küçük kızın başına gelenler ise hayvan hakları savunucuları ile hayvanseverleri karşı karşıya getirdi. Öte yandan gündemde 11 yaşındaki öğrencisini tekme tokat döven ‘cani’ öğretmen ve o şiddete şahit olduğu halde hiçbir şey yapmayan meslektaşı var. Çocuğu o cehennemden kurtaran ise yine bir öğretmendi. 1 olay, 3 farklı öğretmen profili... Her iki konuyu da detayları ile mercek altına aldım.

BU İŞİN HAYVANSEVERLİKLE İLGİSİ YOK, ÖNLEM ALINMALI

Küçük kızın parkta oyun oynarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına maruz kaldığı o anların görüntülerini izlemeyi yüreğim kaldırmadı. Öyle bir vahşet! Tam da bunu düşünürken müzisyen, Soner Arıca hislerime tercüman bir paylaşımda bulundu, şöyle diyor: “Hayvanların mutlak korunmasından yanayım ancak pitbull cinsi gibi ‘kontrol edilemeyecek güçte’ olanlar (ağızlıksız olarak da) sosyal ortamda gezdirilmesin, ki zaten bu yasa ile yasaklanmış durumda. Sadece 5 saniye o kız çocuğunun yakını olduğunuzu düşünün, ne hissederdiniz?” Arıca’ya destek çığ gibi büyüdü. Benzer endişeler taşıyan binlerce insan hayvanlara yönelik şiddeti kınıyor ancak bir gün sokakta başlarına benzer bir olay gelme ihtimalinden de rahatsızlık duyuyor. Gazeteci Feyza Gümüşlüoğlu da, “Birkaç ay önce bisikletle işe giderken bir sokak köpeği hızla üzerime koşarak hafifçe ısırdı. Tedbir amaçlı 4 doz kuduz aşısı olmak zorunda kaldım. Yorucu bir süreçti. Bu işin hayvanseverlikle ilgisi yok” diyerek önlem alınmasını istedi.

2 çocuk 2 şiddet

HEPİMİZ ÖLELİM HAYVANLAR YAŞASIN

HAYVANLARA uygulanan her türlü şiddet ve istismarın karşısındayım. Hayvan hakları yasasının çok geç kalınsa da yürürlüğe girmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Ancak hayvan sevmek ve haklarını korumak ile küçük kızın uğradığı vahşet arasında ince bir çizgi var. 2004 yılında “Yıkılıyo” şarkısıyla ün kazanan, şarkıcı Ayça Tekindor işte o ince çizginin ötesine geçti. Vahim olay sonrası Twitter hesabından “Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın! Önüme ‘Şu köpek saldırıları, yok pitbull vahşiymiş bilmem ne!’ gibi salak haberleri düşürenler, beğenenler dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı! Buna ‘Ama çocuklar’ diye yorum yapanları da” tarzında bir paylaşım yaptı. Tepkilerin büyümesinin ardından da sosyal medya hesabını kapattı.

HAYVANLAR DEĞİL SAHİPLERİ TEHLİKELİ

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, Avukat Gülçin Yapıcı’yı arıyorum. Yaşanan olaydan dolayı hem küçük kızın ailesi hem de hayvanlar adına çok üzgün. “İnanın bana tehlikeli ve vahşi olan bu köpekler değil, sahipleri” diyor ve şöyle devam ediyor: “Ortada hayati tehlikesi olan masum bir evladımız var. Gerçekten üzgünüm. 40 yılda bir de olsa psikolojisi bozuk hayvan çıkmaz mı? Çıkabilir. Ancak burada yüzde 99 oranda sorun o hayvanların sahibinde. Aslında pitbull cinsi
bebek bakıcısı köpeklerdir.”

DÖVÜŞ EĞİTİMİ VERİYORLAR

“Yasaya göre toplum içinde ağızlıkla gezdirilmelidirler. Ama bazı kişiler bırakın bu önlemleri bu hayvanları kaçak yolla üretip dövüştürmek için vahşi eğitimlere tabi tutuyor. Hayvanın psikolojisini bozuyor, saldırgan hale getiriyorlar. 200-300 liraya dövüştürülüyorlar. Hayvanın gücü üzerinden kabadayılık yapma peşindeler. Pitbull cinsini ‘Erkeklik’ sembolü olarak gören var. Hastalıklı bir kafa yapısı. Oysa hayvanların hiçbir suçu yok. Terkedilirler ise, barınaklarda ölecekler... Bu hayvanlara sevgi verirseniz sevgi, şiddet verirseniz şiddet alırsınız. Burada cezalandırılması gereken hayvanlar değil, sahipleri. Ama çoğunlukla ‘Benim değil, yoldan buldum’ diyerek cezadan kurtuluyorlar. Olay medyaya yansırsa o zaman da 10-20 bin lira ceza ile kurtuluyorlar. Oysa adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalılar. O zaman bakın bakalım bir daha bu işlere kalkışıyorlar mı? Her şeyin başı eğitim ve bilinçlendirme. Bizde maalesef bu konuda yeteri kadar bilinç oluşmuş değil.”

1 GÖRÜNTÜ 3 FARKLI ÖĞRETMEN

GELELİM Aksaray’dan gelen ikinci görüntüye. Bir öğretmen dersten çıkardığı 11 yaşındaki öğrencisini okul koridorunda evire çevire dövüyor. Gözünüzden sakındığınız evladınızın hastanelik oluncaya kadar dövüldüğünü düşünün! Aklımdan neler geçtiğini tahmin etmişsinizdir. Ancak görüntüyü bir daha izleyince farkına vardım ki en az dayakçı öğretmen kadar suça iştirak eden bir başkası daha var. Gürültüyü duyup sınıftan çıkan, manzarayı gördüğü halde bir şey yapmayan bir başka öğretmen... Aslanlar gibi araya girip çocuğu o cehennemden çıkaran kadın öğretmene ise bir büyük alkış!

2 çocuk 2 şiddet

BU İLK VAKA OLMAYABİLİR

Psikiyatrist Emine Kılınç’ı aradım, videoyu izlemiş. Şiddet uygulanırken müdahalede bulunmayan öğretmen için, “Şiddete sessiz kalmak şiddete alışmış bir kişinin verdiği tepkidir. Şiddetin onaylandığı bir ortam demek ki bu. Yani bu o okuldaki ilk vaka olmayabilir. Bir de şiddet uygulayanlar etrafa korku salan, baskın karakterler olabiliyor. Otoriteden korkup şiddete boyun eğmek sıklıkla karşılaştığımız bir durum. O nedenle öğretmen bey ‘Aman bana bir şey olmasın’ kaygısıyla korkmuş olabilir. Yani çocuğu kurtarmaya yeltenmeyen bu öğretmen ya korkak ya da o da şiddeti çözüm olarak gören biri” diyor. Çocuğu dayaktan kurtaran kadın öğretmene gelince. ‘Ne cesur kadınmış!’ diyorum. Ancak Kılınç beni düzeltiyor: “Cesur demek şiddettin kabullenilmesi ile alakalı. Toplum olarak şiddeti o kadar içselleştirmişiz ki... Şiddete karşı çıkmak için bile ‘cesur olmak’ gibi ekstra bir çaba lazım. Kadın öğretmen bir yetişkin gibi davranıp yapması gerekeni yapmış diyelim” diyor.

CEZASIZ KALMASIN

Çocuk ve Kadın hakları üzerine çalışan Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz 2004’e kadar eğitimde bir miktar dayak hakkı olduğunu, buna da tedip (terbiye) hakkı dendiğini hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Çocukluğumuzda saçımız ya da tırnağımız uzun, ödevimizi yapmadık ya da yaramazlık yaptık diye dayak yerdik ve bu yasaldı. Oysa şimdi yasa ile de çocukların bedensel bütünlüğü koruma altında. Kimse dokunamaz, duygusal şiddet de uygulayamaz. Ancak maalesef öğretmen, doktor ya da avukat fark etmez şiddete eğilimli kişiler fiziki ya da psikolojik şiddeti eğitimin bir parçası olarak görüyor. Burada sorun şiddetin cezasız kalması. Cezasız kaldıkça kişi şiddeti kendinde hak görüyor ve devam ediyor. Şiddetin cezasız kalmadığı topluma gösterilmeli. Şiddete uğrayan çocuğa da psikolojik destek verilmeli çünkü çocuk bunu eğitimin bir parçası olarak görürse o da ileri de potansiyel bir şiddet uygulayıcısı olacaktır.”

 

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Son kullanma tarihi geçmiş aşılar kafa karıştırdı

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

23 Aralık 2021
Dün iki arkadaşım 3. doz aşılarını olmak için hastaneye gitti ancak aşılarını olmadan geri döndüler. Sebep, aşıların üzerindeki son kullanma tarihinin geçmiş olmasıydı. Sağlık Bakanlığı’nın “BioNTech aşıları dahil tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarılmıştır. Son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir” açıklamasını göstersem de inandıramadım. Ben de alanında uzman iki isme son kullanma tarihi geçmiş ya da üzerinde Çince etiket olan aşıların kullanılıp kullanılmayacağını ve durumun neden kaynaklandığını sordum.

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE AŞINIZI OLUN

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Yiyit, son söylemesi gerekeni başta söylüyor: “Aşıları gönül rahatlığı ile olabilirsiniz.” Olalım ama nasıl? Bugün marketten alışveriş yaparken bile her şeyin son kullanma tarihini kontrol ediyoruz. Bazı aşıların son kullanma tarihinin geçmiş olması özellikle aşı tereddüttü yaşayanlara haklı olarak ‘Acaba?’ dedirtiyor. Aşıların üzerinde neden eski tarih var? Normal şartlarda yeni bir aşı ya da ilacın geliştirilmesi için uzun zaman gerektiğini belirten Prof. Dr. Yiyit, COVID-19 aşılarının acil kullanım onayı alarak piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak sorumu şöyle yanıtlıyor: “Piyasaya çıkmadan önce ilaç ya da aşılar son kullanma tarihinin belirlenmesi için gerçek zamanlı testlere tabi tutulur. Mesela -5 derecede saklanması gereken bir aşı faz çalışmaları boyunca belirlenen sıcaklık koşullarında saklanır ve o süre dolduğunda aşının içindeki etken maddelerin kaybolup kaybolmadığına bakılır. Buna göre de son kullanma tarihi belirlenir. Ancak COVID-19 aşıları acil kullanım onayı ile çıktı, biliyorsun. Raf ömrü belirlenirken bir yandan da testler devam ediyordu. O nedenle kısa süreli raf ömrü verildi ama sonra bakıldı ki 2 yıl rafta kalabiliyor, etkinliği kaybolmuyor, son kullanım tarihleri de güncellendi.”

DERİN DONDURUCUDAN ÇIKAMAZ

Madem son kullanma tarihleri güncellendi, flakonların üzerine yeni tarihler basılamaz mıydı?
Prof. Dr. Yiyit, “Hayır, mümkün değil” diyor ve şöyle devam ediyor: “Biz bu aşıları -80 derecede muhafaza ediyoruz. -80’de saklanan bir aşıyı çıkarıp ambalajını değiştirip yeniden -80’e sokamazsınız. Dondurucudan çıkardığınız gıdayı buzunu çözdürüp nasıl dondurucuya geri koyamıyorsanız burada da aynısı söz konusu.
O nedenle aşıların üzerindeki etiketlerin değiştirilmesi gibi bir lüksümüz yok.”

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Kanser vakaları neden artıyor

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

20 Aralık 2021
İnsan başına kötü bir şey geldiğinde, bir tek kendisinin sınandığını düşünüyor ama gerçek öyle değil. Biliyorum ki herkesin sınavı başka. Birbirimize destek olmak, güç vermek önemli. Tüm bu süreçte öğrendiğim bir şey daha var. Genetik yatkınlık dışında, ne kadar inkâr etsek de kanseri sinir, stres, endişe, kaygı, sağlıksız beslenme-uyku, ölçüsüz sigara-alkol tüketimi, hava kirliliği gibi ‘kendi hatalarımız’ ile biraz da biz besliyoruz. ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ diyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ama farkına varmamız gereken bir şey daha var; o da yaşam biçimimiz ve kalitesi...

TEDAVİYE YÖNELİK YENİ SİLAHLARIMIZ VAR

EKİBİ ile uyguladığı tedavi ve yöntemlerle kanserimi tedavi eden Acıbadem Üniversite Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Genel Cerrah Prof. Dr. Cihan Uras ile kanser aşıları, yeni tedavi yöntemleri ile yaşam kalitemizi artırmanın yollarını konuştum.

‘Erken teşhis hayat kurtarır’ diyoruz. Doğru ama bu demek değil ki geç teşhis kurtarılamaz. Öyle değil mi?

Bilim insanları doğru tanı ve tedavi ile kanserde çığır açıyor. Ayrıca akıllı ilaçlar ile hedefe yönelik tedavilerin sayısı her geçen gün artmakta. mRNA yöntemiyle geliştirilen yeni aşı ve tedaviler de yolda. Geçtiğimiz hafta ABD’nin San Antonio şehrinde her yıl yapılan meme kanseri sempozyumundaydım. Mesela bazı hastalar senin kadar iyi cevap vermemiş oluyor tedaviye. O tür hasta gruplarına da ikinci grup tedaviler olarak elimizde artık yeni silahlar var. Hasta ilk tedaviye cevap vermemişse hemen bu ikinci silahları kullanıyoruz. Hormona duyarlı olanlarda mesela anti-hormon tedavi başlıyoruz.

Akıllı ilaç mı peki bunlar?

Hayır, o başka. Birkaç tip akıllı ilaç var. Her2 pozitif teşhisi alanlara uygulanan, hedefe yönelik ilaçlar o senin bahsettiğin. Benim bahsettiğim ise yeni immünoterapi tedaviler. Bunlar da tümöre yönelik. Bunların bir kısmı henüz SGK’dan geri ödeme almamış ilaçlar. Yurtdışından getirtiliyor. Özellikle bizim ‘ümitsiz’ gibi gördüğümüz metastatik hastalık dediğimiz, 4. evre hastalarda çok işe yarıyor. Eskiden bu hastaların yaşam süreleri çok kısayken bu yeni hedefe yönelik immünoterapi tedaviler sayesinde bu hastaları yaşama döndürmek mümkün oluyor.

mRNA yöntemiyle geliştirilen kanser aşıları ne durumda?

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Ben kazandım sıra sizde

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

19 Aralık 2021
İki ay önce kötü haberi duyurmuştum şimdi sıra iyi haberde. Kanser ile olan bir yıllık mücadelemi ben kazandım. Peş peşe gelen kemoterapiler, yorgunluk, halsizlik, mide bulanmaları, ağzımda bıraktığı demir tadı artık bitti! Kaybettiğim saçlarım, tırnaklarım ve hatta kirpiklerim yeniden uzamaya başlayacak. Hayat; ‘Bitti’ dediğim yerden şimdi yeniden başlıyor… Muhteşem haberi yine sizlerle paylaşmamın sebebi ise bu süreçte bana ulaşan binlerce kanser hastası ve onların her gün ‘Ne olacak?’ endişesiyle bekleyen aileleri. Umudunuzu kaybetmeyin ve unutmayın ‘Bu da gelir bu da geçer…’

Geçtiğimiz nisanda HER+ ER- koltuk altı metastazlı, ileri evre meme kanseri teşhisi aldım. Kendim bile kansere yakalandığım gerçeği ile yüzleşememişken, durumu kimselere duyurmak gibi bir niyetim de yoktu aslında ama sayısız hastane ziyareti, 16 kemoterapi ve aynı kaderi paylaştığım onlarca kadın ile tanıştıktan sonra, ‘Ekim meme farkındalık ayı’ kapsamında, kendi kişisel tecrübelerimden yola çıkarak, yaşadıklarımı ‘Kanser ile yaşam’ yazı dizisine dökmeye karar vermiştim. İyi de yapmışım! Yazı dizisinin ardından öyle e-postalar, telefonlar aldım ki... Meme kanseri başta farklı kanser türlerine yakalanan binlerce hasta ile yakınına yazdıklarım güç vermiş, umut olmuştu. Bugün aynı motivasyon ve istekle kaleme alıyorum bu satırları. Ben kurtuldum! Peki ama nasıl?’ Bana uygulanan tedavi neydi? Hepsini, sürecimi en başından beri sıkı takip eden kocaman bir ekibin, Acıbadem Üniversite Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nin Başkanı Genel Cerrah Prof. Dr. Cihan Uras ile konuştum.



HER HASTAYA FARKLI TEDAVİ UYGULUYORUZ

* Artık kanser değil miyim? Emin misiniz?

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Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

15 Kasım 2021
Aklım almıyor. Günlerdir gencecik bir kadının fotoğrafına bakıp kahroluyorum. Yolda yürürken benim ya da bir başka kadının ‘güçsüz’ görüldüğü için başına aynısının gelebilme ihtimali ise beni mahvediyor. Çocuğunu tedavi ettirmek yerine ona ayrı ev açıp sadece para ve rahatlık sağlayan ailesinin de en az oğulları kadar suçlu olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi? Katil zanlısı ‘deli’ raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak? Aileler çocuklarının tedaviye ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlar? Psikiyatrist Prof. Dr. Fatih Öncü ile konuştum.

AİLE, HEM VİCDANİ HEM KANUNİ ANLAMDA ÇOCUĞUNDAN SORUMLUDUR

PROF. Dr. Fatih Öncü, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkan Yardımcısı. Uzun yıllardır Adli Tıp psikiyatrisi konusunda çalışıyor ve ayrıca Bakırköy ruh ve sinir Hastalıkları eğitim Araştırma hastanesi öğretim üyesi. Birkaç gündür sosyal medyada katil zanlısı Can Göktuğ Boz kadar ailesinin de yargılanması gerektiği konuşuluyor. Yasal olarak bu mümkün mü? Prof. Dr. Öncü’yü aradım hem bunu hem de katil zanlısı Boz’un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu’nun yaptığı “14 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim” savunmasını sordum. Prof. Dr. Öncü, “Kişilerden ziyade genel uygulama nasıl gel sana onu anlatayım” diyor ve şöyle devam ediyor:

‘AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL’ DEMEK YETMEZ

KİŞİDE ciddi bir ruhsal hastalık belirtisi, garip tutum ve davranış (ki bu alkol ya da madde kullanan kişilerde de görülebilir. Alkol ya da madde etkisinde suç işleyenlerin ceza sorumluluğu tamdır) varsa aile çocuk ya da yakınlarını hastaneye götürmek, yatırmak ile sorumludur. Hastanın kendine zarar vermemesi ve toplum güvenliği açısından aile kişiyi hastaneye ulaştırmak için çaba harcamalıdır. Bu vicdani bir sorumluluk. ‘Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim’ demek yeterli değil. Elbette ki aileler bazen bazı garip tutum ve davranışların hastalık olup olmadığını, muayeneye götürmekte zorluk yaşanıyorsa nasıl bir yol takip edeceklerini bilemeyebilirler. O zaman da bir psikiyatristten yardım alabilirler.”

TCK’YA GÖRE SUÇ

“TÜRK Ceza Kanunu’nun 175. maddesi ‘Akıl hastası üzerindeki bakım, gözetim yükümlülüğünü-başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi- 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” der. Tabii bunun için ortada kesin bir tanı olmalı. Ancak unutulmamalı ki aileler ya da varisleri kişinin hareketlerinden kanuni olduğu kadar ahlaki anlamda da sorumludur.”

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'Sahte' indirimlere dikkat

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

11 Kasım 2021
‘Efsane Cuma’, ‘Bekârlar günü’, ’11-11 günleri’ derken indirimlerle dolu bir kasım ayına daha girdik! Ben dahil çoğumuz, ihtiyacımız olmasa bile ‘Ama indirimde!’ deyip alıyoruz. Peki, gerçekten indirimde mi? Ticaret Bakanlığı, “Fiyatı önce arttırılan sonra indirilen ‘sözde’ indirim kampanyalarına karşı dikkatli olun” uyarısı yaptı. İyi de nasıl? Fiyatların gerçekten indirilip indirilmediğini anlamak mümkün mü? Kime, kimi nasıl şikâyet edeceğiz? Uyanık tüketicinin ‘indirim alışverişi’ rehberini hazırladım.

BENİM BİLE BAŞIMA GELDİ

TÜKETİCİ Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yıllarını tüketici haklarını korumaya adamış bir isim. Konu özelinde okumadığı yönetmelik yok. Kimseyi de dava etmekten çekinmiyor. Bundan
3 yıl önce ise, o da ‘sahte’ indirim kurbanıydı. Sonrasını kendisi anlatsın: “Hayli popüler, zincir bir tekstil devinin Etiler’de bir AVM’de bulunan mağazasına girdim. Güzel bir ceket beğendim. Etikette 4.045 TL yazıyor. Üzeri çizilmiş yüzde 65 indirim yazılmış, ceket olmuş 1.400 TL. Ben uyandım tabii olaya. Bozacının şahidi şıracı misali... Kalem oyunu ile etikete önce fiyat bindirmişler sonra da ‘indirim’ yapmışlar. Mağaza yöneticisini çağırdım, ‘Bu ceketi daha önce 4.045 TL’den satışa sunduğunuzu bana ispatlayın’ dedim. Şahsın, ‘Sattık tabii’ demesi ‘Ne münasebet’ demesi yetmez. 6502 sayılı kanunun fiyat etiketi yönetmeliğinin 11. madde 1. fıkrası gereğince ceketin indirimli fiyattan daha yüksek bir fiyata satıldığını ispatlama yükümlülüğü satıcınındır ki ispatlayamadılar.

KEYFİ DEĞİL, KANUNİ

“BEN, ceketi indirimli dedikleri fiyattan-1.400 liradan aldım ve hemen Tüketici Hakem Heyeti’ne dilekçe ve faturam ile şikâyet ettim. Karşı tarafın beyanı alındı ama ceketin daha önce iddia ettikleri gibi 4.045 liraya satıldığını belgeleyemediler. Bak burası önemli: Tüketici Hakem Heyeti böyle bir ispat sunamadığı için mağazayı suçlu buldu ve söz verdikleri yüzde 65 indirimi 1.400 lira üzerinden uygulamak zorunda bıraktı. Bu bana özel bir durum değil. Kanun böyle. Eğer satıcı malı, daha önce sattığını söylediği fiyata sattığını ispat edemezse tüketiciye indirimli dediği fiyattan gerçek indirimi yapmak zorunda. Ezcümle, ceket için ödediğim 1.400 liranın 914 lira 95 kuruşunu geri aldım. Ceket yüzde 65 indirimle 485 liraya mal oldu, ‘gerçek’ fiyatına geldi. Genellikle böyle indirim dönemlerinde indirim değil bindirim uyguluyorlar.”

İNDİRİM SEVİYORUZ

“ZOR kazanıyoruz, haliyle indirim seviyoruz. Bir malın fiyatına 100 lira dense kimse bakmaz ama 200 yazıp 125’e indir, herkes almak ister. Oysa tüketici kanununda yalan indirimler yasak olduğu gibi ‘kapatıyoruz’, ‘tasfiye ediyoruz’ gibi gerçek olmayan zararına satışlar da yasaktır. Tüketici uyanık olmalı.”

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Yediğin et mi ödediğin hesap mı statünü belirliyor

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

8 Kasım 2021
Et tuzlama hareketi ile dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret’in Londra’daki restoranı hesapların kabarıklığı nedeniyle İngiliz gazetelerin manşetlerinden inmiyor. 4 kişilik yemeğe 465 bin lira ödeyen misafirlerinin ardından Nusret bu kez Vietnam’ın kamu güvenliğinden sorumlu Komünist Partili Bakanı’na 20 bin liralık altın kaplama et yedirmesi ile gündemde.

‘Hamama giren terler...’ demişler. Madem bu kadar pahalı, neden ısrarla gidiyorlar? Hesabın görselini paylaşmak da neyin nesi? Sosyal medyanın yükselişiyle şahlanan ‘görgüsüzlük’ ile imtihanımızı Dr. Serap Duygulu’ya sordum.

Bir başka müşterinin paylaştığı hesapta en pahalı et 630 Sterlin (8 bin 250 TL) ile bir porsiyon ‘giant tomahawk’ yani kemikli dana pirzola oldu.

HESAP KRİZ ÇIKARTTIAÇILDIĞI günden bu yana Leonardo DiCaprio, David ve Victoria Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlüyü ağırlayan Nusret’in bu sefer konuğu Vietnam’ın Komünist Partili Bakanı To Lam’di. Nusret’in Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 Sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftek yedirdiği o anlar, milyonlarca insanın ekonomik olarak zor günler geçirdiği ülkede tepki çekti.

BEĞENİLMEK İÇİN YAPAMAYACAĞIMIZ İŞ YOK

UZMAN psikolog, Dr. Serap Duygulu Amerikalı psikolog Maslow’un 1943’te yayımladığı ve bir insanın en önemli 5 ihtiyacını tanımladığı ‘ihtiyaçlar hiyerarşisi’ne gönderme yaparak, “İlk sırada fiziksel (nefes alma, besin, yemek, su, uyku vs.) ikinci sırada yaşamsal (iş, kaynak, ahlak, aile, sağlık vs.) ihtiyaçlar var. Hemen arkasından ait olma, kabul görme gelir. Anlayacağınız bizler varlığımızı, sahip olduğumuz gücü birtakım simgesel durumlar ile insanlara ispat etme, kabul ettirme ihtiyacı içindeyiz. Bunun arkasında ise onaylanma, kabul görme güdüsü var. Bunu var olan sanatınız, eğitiminiz ya da herhangi bir kazanımınız yani hali hazırda elinizdeki statünüz ile yapabileceğiniz gibi girmek-ulaşmak istediğiniz, hedeflediğiniz bir statüye ait simgesel şeylerle de yapabilirsiniz. Örnek vereyim: marka giyinmek... Marka kıyafetler giyerek, ‘Pahalı kıyafetler alabilecek güçteyim’, ‘Ben bu kategorideyim, beni öyle değerlendirin’ diyorsunuz topluma. Ezcümle: o kadar pahalı olduğunu bile bile yine de bu restorana gitmek, menüdeki en pahalı yemeği ısmarlamak, ne hesap geleceğini bildiğiniz halde pek de önemsemiyormuş gibi davranmak, üstüne bir de hesabı sosyal medyada paylaşmak görgüsüzlük olduğu kadar, ‘Ben de zenginler topluluğuna aitim’, ‘Sizden farklıyım’ demenin yolu-topluluktan onay, beğeni, alkış alma çabasıdır. Yani yediğimiz yemek, bulunduğumuz ortamdan keyif almak yerine başkalarından beğeni almak, güçlü olduğumuzu göstermek için yapmayacağımız iş yok” diyor.

HAZ ALMA DÜRTÜSÜ

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Salgının seyri iki hap ile değişecek: Molnupiravir ve Paxlovid

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

7 Kasım 2021
ABD’nin geliştirdiği ve COVID-19 tedavisinde kullanılacak olan Molnupiravir hapı için İngiltere onay, Avrupa Birliği’nin ilaç düzenleyicisi EMA ise kullanılması tavsiyesi verdi. Pfizer’ın ürettiği COVID-19 hapının ise yüksek riskli hastalarda, hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 89 oranında azalttığı açıklandı. Anlayacağınız aşıdan sonra COVID-19 tedavisinde kullanılacak iki farklı hap da yolda. Bu haplar pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? Sordum...

AŞI ARTI İLAÇ, PANDEMİNİN SONU GELDİ DEMEKTİR

İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, her iki hapın da piyasaya sürülmesi ile pandeminin seyrinin değişeceğini söylüyor. Dünya tarihinde yepyeni bir hastalığa karşı bu kadar kısa sürede ilk kez aşı ve tedavisi için de hap geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Unutmaz, “Grip virüsü yüzyıllardır bizimle ama bu kadar etkili bir aşısı ya da ilacı yok. Hem aşı hem de bu ilaçlar bilimin zaferidir. Bu haplar ile COVID-19’un sonu gelmiştir. Zaten aşılarla çok büyük oranda hastalığı önleyebiliyoruz. Aşı olduğu halde hasta olanlar ile aşısızların tedavisinde bu haplar etkili olacak artık. Korona ölümcül bir hastalık, korkulacak bir virüs olmaktan çıkacak. Aşı ve ilacın beraber kullanımı pandeminin de sonu demektir. Umuyorum ülkemize de en kısa zamanda gelir, bir daha kimseyi kaybetmeyiz” diyor.

BİLİMİN ZAFERİ

Her 2 hapın da ağızdan alındığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, Molnupiravir’in virüsün kendi kopyalarını oluşturmak için kullandığı bir enzimi hedef alarak genetik kodunu değiştirdiğini; Paxlovid’in ise proteaz isimli bir enzime bağlanarak virüsün kendini çoğaltmasını engellediğini söylüyor, şöyle anlatıyor: “Pfizer’ın çalışmasında hapla birlikte hastalara HIV tedavisinde kullanılan bir ilaç daha verildi. İkisinin aynı anda kullanılması etkisini daha da arttırdı. Molnupiravir ağır hastalığı yüzde 50, Pfizer’inki yüzde 90 civarında engellemiş durumda. Pfizer’ın ilacı Molnupiravir’e göre daha başarılı görünüyor, ki bu ilaç için bir ay içerisinde acil kullanım onayına başvurulacağını düşünüyorum.”

PANDEMİDE TÜNELİN ÇIKIŞINDAYIZ

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan,

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Avcılık spor mu cinayet mi

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

5 Kasım 2021
Danny Ray isimli avcılık meraklısı bir turistin kalkıp Amerika’dan Kahramanmaraş’a gelip 235 bin lira karşılığında 9 yaşındaki erkek yabankeçisi avlaması ve önünde poz vermesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Aslında Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre yapılan yasal ancak yaşam hakkı savunucuları ‘avcılık spor değil, cinayettir’ diyor. Hem yetkililer hem de hayvan hakları savunucuları ile konuştum.

GELECEK PARAYA İHTİYAÇ MI VAR

DAYANIŞMA Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Timur Ugan, “Bundan 30 yıl önce Tarım Bakanlığı üreme yeteneğini kaybeden, yaşlanan hayvanların para karşılığında avlanmasına izin vermiş adına da ‘Hasat’ denmiş. Buradan elde edilen parayla da avcılığın gerçekleştiği köye çeşme, okul, yol gibi yatırım yapılıyormuş. Hadi o dönem ihtiyaç vardı ama bu dönemde bakanlığımızın buradan elde edilen 16 bin 500 liraya ihtiyacı mı var? Oysa aracı şirket dağ keçisini Amerikalı turiste 235 bin liraya satmış. Paranın sadece 16 bin 500 lirası bakanlığa gitti. “Değer mi?” diye soruyor.


Danny Ray, bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyanın dört bir yanını sadece trofe (görkemli) hayvan avlamak için gezen avcılar olduğunu belirten Ugan, şöyle devam ediyor:

DOĞANIN DENGESİNİ BOZMAYIN

“En yaşlı hayvanlar ‘hasat’ ediliyor deniyor ama bu hayvanların yaşlı olduğu nereden belli? Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri hangi hayvanın yaşlı olduğunu, hangi hayvanın üreme kabiliyeti olmadığını nereden biliyor? Ellerinde yaban hayatı gözleme helikopteri, fotokapan, hayvanların kulağına takılmış bir işaret ya da işin uzmanı bir veteriner ve istatistik yok. Hangi hayvanın avlanacağına kim, nasıl karar veriyor?”

“Kaldı ki adı üzerinde bunlar yaban hayvanı. Yattıkları yer belli değil. ‘

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13 yıl sonra AKM yeniden

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

1 Kasım 2021
29 Ekim sadece Cumhuriyet’imizin 98. yıldönümü değil, kültür tarihimize geçecek önemli bir gündü de. Türkiye’nin belli başlı sembollerinden, manevi değeri bir hayli önemli olan, kapatılmasının Cumhuriyet değerlerine saldırı olarak görüldüğü ve dahası yeni bir bina vaadine şüphe ile yaklaştığımız Atatürk Kültür Merkezi yeni binasına kavuştu. Sanatçılar, 13 yıl sonra ‘ev’lerine döndükleri için heyecanlı. Ben de ne hissettiklerini sordum. İşte yanıtlar.

YEŞİLÇAM’IN 4 YAPRAKLI YONCASI
ESKİ ADI, YENİ HALİYLE SEYİRCİSİ BOL OLSUN

Hülya Koçyiğit: Atatürk Kültür Merkezi’nin yeniden hayatımızda olması sanat dünyamız ve sanatseverler için hayli önemli bir kazanımdır. Umarım bu kazanımlarımız daha da çoğalır.

Türkan Şoray: Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet dönemimizin en önemli merkezlerinden biridir hiç şüphesiz. Adı korunarak, olduğu şekli ile -Atatürk Kültür Merkezi olarak- yeniden hayatımıza girmesi büyük bir mutluluk benim için ve diliyorum ki sanatı seven herkes için. Umuyorum ki sadece İstanbul değil, ülkemizin her şehrinde böyle görkemli birer Atatürk Kültür Merkezi açılır.


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Böyle doktor olur mu

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

31 Ekim 2021
Farkında mısınız? Son zamanlarda en çok doktorları konuşur olduk! Hiç şüphesiz pandemide onların kıymetini çok daha iyi anladık. Ancak televizyonların gündüz kuşağı programlarında boy gösteren, sosyal medya reklamları ile öne çıkan bazı hekimler ezber bozdukları kadar kamuoyunu da ikiye bölmüş durumda. Seda Sayan’ın programında göbek atan doktorun ardından şimdi de pullu, payetli, assolist elbiseli reklamı ile Dr. Şükran Taştan ve ‘ölüleri dirilten doktor’ olarak anılan Dr. Hamit Çelik gündemde. Soru şu: ‘Böyle hekim olur mu, bu tarz paylaşım ya da reklamlar mesleğin itibarını zedeliyor mu?’

MESLEK ONURU RENCİDE EDİLİYOR

İç hastalıkları-Tıbbi Onkoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, hekimlerin hiçbir şart altında reklam yapamayacağını, yanıltıcı bilgi veremeyeceğini ve bunun mesleki etik kurallara aykırı olduğunu belirterek, “TTB olarak önemli görevlerimizden biri de hekimlik etik, ahlaki değerlerini korumaktır. Hekimlerin reklam vermesi yasak olduğu gibi, ‘Tek çare benim’, ‘En iyisiyim’, Mucize yöntem’ gibi bir algıya da yol açması etik değildir. Doktor yaptığı işi ancak genel hatları ile anlatabilir, hastalığın seyri hakkında olumlu veya olumsuz bilgiler verebilir ancak aldığı vakaları ya da içinde olduğu durumu kendisinin reklamına dönüştüremez. Aksi her türlü reklam-sosyal medya paylaşımı hasta-doktor güvenini sarsmakta, meslek onurunu rencide etmekte, saygınlığımızı düşürmektedir” diyor.

Pınar Saip

SORUN KIYAFET DEĞİL

Prof. Dr. Saip, Seda Sayan’ın programında dans eden Dr. Banu Küçükpolat örneğini hatırlatarak, şöyle devam ediyor: “Doktorların ne giydiği, nasıl dans ettiği, saçının ne renk olduğu... Bunlarla ilgilenmiyoruz. Doktor da insan. İstediği şekilde hareket eder. Burada temel problem ilan, reklam, sosyal medya ya da TV yolu ile reklam yapmaları ve kendi muayenehanelerine insan yönlendirmeleri. Bursa’daki meslektaşımızın giydiği pullu elbisede bir sorun yok! Sorun panolara reklam vermiş olması. Bazı zincir hastaneler de yapıyor bunu. Oysa bu TTB’nin disiplin yönetmeliklerine aykırı. Her odanın seçimle başa gelmiş onur kurulları var. Şikâyet halinde, bu tarz ihlallere (hekim ya da hastane fark etmez) soruşturma açıyoruz, gerekirse ceza veriyoruz.

TOPLUMSAL YOZLAŞMA

İğneyi doktorlara batırdık ama çuvaldızı da biraz kendimize batırmak lazım sanki. Hekimlerin güzellik, estetik üzerinden yaptıkları reklamların ilgi görmesi, sosyal medya paylaşımlarının fazlaca ‘tık’ alması toplumsal yozlaşmanın da bir kanıtı. Prof. Dr. Saip ise “Evet, toplumsal yozlaşma arttı. Genel değerler aşındı ve değişti. Güzellik, estetik kaygısı her alanda ön planda, ‘doğal’ formüllerin hep alıcısı var. Tüm bunların bir getirisi olduğu aşikâr. Bazı hekimler de bu yola sapmakta beis görmüyor, döneme ayak uyduruyorlar çünkü bundan hoşlanan insanların olduğunu biliyorlar” diyerek beni doğruluyor.

OT SATAN HEKİMLER HER GÜN TV’DE

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Kadınların tek derdi nafaka almak mı

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

28 Ekim 2021
Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşananlar o kadar çirkinleşti ki artık en magazin takip etmeyenimiz bile o cephede neler olduğuna hayli hâkim. Bir süredir devam eden çekişmeli velayet davasında son perdede Feyza Aktan’ın bir sebepten Özcan Deniz’e saldırdığı görüntüleri izledik. Deniz boş durur mu? Çıktığı bir canlı yayında “Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor’ diyerek skandal bir açıklamaya imza attı. Ben de tanınmış boşanma avukatlarından Ayşegül Mermer’e ‘nafaka ile zenginleşir mi?’ diye sordum. Hem de bizim magazin konseyini ‘acil’ başlığı altında topladım.

KİMSE ‘BOŞANIP, PARA KAZANAYIM’ DEMEZ

ÖZCAN Deniz- Feyza Aktan cephesinde yaşanan gelişmeler aklıma, ünlü isimlerin de avukatlığını yapan Ayşegül Mermer’in yazdığı, ‘Ayrılırken tanışalım!’ kitabını getirdi. Mermer, kitapta meslek hayatında kendisinde iz bırakan boşanma, velayet davalarını anlatıyor; bazı bölümlerde de birbirini iyi tanıdığını iddia eden eşlerin, boşanma sürecinde, nasıl da ‘gerçek’ yüzlerinin ortaya çıktığından bahsediyor. Anlayacağınız, Deniz ve Aktan cephesinde hepimizin şahit olduklarına benzer olaylar. O nedenle kendisini aradım. Deniz’in ‘Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor’ açıklamasını ve Deniz ile Aktan arasındaki hır-güre nasıl bakmak gerektiğini sordum. Avukat Mermer, Özcan Deniz’in son açıklamasını hayli talihsiz bulduğunu belirterek giriyor söze ve şöyle de devam ediyor:

NAFAKADAN PARA KAZANILMAZ

Hiç kimse ‘boşanacağım’ diye evlenmez ve hiç kimse gözlerine sevgiyle baktığı insanla ayrılırken düşman olacağını da düşünmez. ‘Kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinme yolunu arıyor’ demek kadınlara hakarettir ve kadınlar özelinde genellenemez.”

Peki, Deniz’in iddia ettiği gibi kadınların boşanma üzerinden para kazanması gibi bir durumu söz konusu mu? Avukat Mermer, kadın ve çocuk kadar erkek mağduriyetlerinin de söz konusu olduğu durumlar olduğunu belirterek, şöyle anlatıyor: “Ama bunu da genelleyemeyiz. Çünkü her ilişkinin, dolayısıyla her boşanmanın kendine has bir dinamiği, yapısı var. 2 tür nafaka var. Biri çocuğa verilen iştirak, diğeri eşe verilen yoksulluk-nafakası. Mahkeme şahitleri dinler, araştırmasını yapar, kadına ona göre yoksulluk nafakası bağlar. Kadın çalışıyor mu? Başka yerden para kazanıyor mu? Üzerine kayıtlı mal, mülk var mı? Bunlar belirlenir. Her kadına illa nafaka bağlanacak diye de bir durum yok. Kaldı ki öyle bazı ünlüler nedeniyle kamuoyunun gündemine gelen fahiş miktarda nafaka da kimseye verilmiyor, öyle büyük paralar alınmıyor.”

ASGARİ ÜCRET OYUNU

“Gelelim çocuğa verilen

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Çocukları bekleyen büyük tehlike!

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

25 Ekim 2021
Cuma günü oğlumun okulundan bir e-posta geldi. Şöyle diyordu: “Çocuğunuza Squid Game dizisini izletmeyin, oyununu oynatmayın. Akran zorbalığına teşvik ediyor. ” Biraz sosyal medyayı kurcaladım, psikolog ve psikiyatristlerle konuştum. E-posta kendini doğruluyordu. Birçok ebeveyn çocuklarının ısrarı ve geri kalacağı korkusu ile şiddet ve cinsel içerikli bu +18 diziyi izlemelerine izin vermiş.

Sonuç mu? Dizideki ‘kırmızı ışık- yeşil ışık’ oyunu hem okul bahçelerine indi hem de bilgisayar oyunu olarak en çok indirilip oynananlar arasına girdi. Uzmanlar uyarıyor! Yaşlarına uygun olmayan oyun, dizi ve aktiviteler çocuklar için en az sokaklar kadar tehlikeli...

ÇOCUĞUNUZ DIŞLANMASIN DİYE KÖTÜLÜK YAPIYORSUNUZ

ÇOCUK ve ergen psikoloğu Irmak Kerimoğlu ‘Bugün, Squid Game’den bahsediyoruz. Dün, Beyaz Balina oyunuydu. Yarın adı başka bir şey olacak. İsimler farklı ama tehlike hep aynı’ diyerek giriyor söze ve internet, sosyal medya ve platformların çocuklar için en az sokaklar kadar tehlikeli olduğu uyarısını yapıyor. Milyonların hayran kaldığı, ‘severek’ izlediği Squid Game dizisinin ilk 2 bölümünü, ‘Aman uzak kalmayayım’ kaygısı ile zorla izleyen ben, Psikolog Kerimoğlu bazı danışanlarının, ‘Arkadaşları izliyor. Bizim çocuk sohbete katılamıyor, dışlanıyor’ gibi bahanelerle çocuklarına dizi izleme izni verdiklerini anlatınca inanın çok şaşırdım. Ekranda koskoca +18 ibaresi var. Hadi onu geçtim, bir yetişkini bile derinden sarsabilecek şiddet sahneleri çocuğunuzu nasıl etkiler hiç mi düşünmüyorsunuz? Psikolog Kerimoğlu, “Aslında düşünüyorlar ama nasıl ‘hayır’ diyeceklerini bilmiyorlar çünkü ‘Bu içerik sana uygun değil’ dese, diziyi izlemesine izin vermese gerçekten de çocuğu dışlanacak. Oysa çoğunluk her şeyi değiştirebilir. Bir değil birden çok ebeveyn aynı tepkiyi verse çocuk da ‘Benim annem, babam da aynı şeyi söyledi’ diyecek bu tarz oyun-filmler popüler olamayacak. Veli grupları var mesela. En ufak durum bile orada yazılıp çiziliyor ama iş böyle önemli konulara geldi mi ortak karar alınamıyor. Oysa ortak anne-baba tutumu çok fark yaratabilir” diyor.

YASAK CAZİPTİR

Her çocuk için doğrudan yasak koymanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Kerimoğlu, şöyle örneklendiriyor: “Yasak demek yerine neden o diziyi izlememesi gerektiği ayrıntılı anlatılmalı. Ve hatta ‘Gel 1-2 sahnesine beraber bakalım’ diyerek çocuğun doğruyu kendisi bulması sağlanmalı. Çünkü yasak deyip geçerseniz çocuk farklı kaynaklardan, arkadaşı üzerinden ya da bizim olmadığımız ortamlarda bilgisayarından konuyu araştırmaya devam eder. Ayrıca, çocuğunuzu nasıl sokağa bırakıp ‘Şu saatte evde ol da ne yarsan yap, nereye gidersen git’ demiyorsak internette de ‘Ne yaparsa yapsın’ demek gibi bir lüksümüz yok. Çocuk mutlaka denetlenmeli.

OYUNU KAYBEDENE ŞİDDET UYGULANIYOR

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Homeopati, fitoterapi, hacamat... Tıbbın alternatifi olur mu

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

24 Ekim 2021
Twitter’da bir haftadır bir video dolanıyor. Videoda ilk görüşte hekim oldukları düşünülen beyaz önlüklü öğrenciler laboratuvarda Anzakların karşılama törenlerine benzer el, kol hareketleri ile ilaç hazırlıyorlar. Sonradan anlaşılıyor ki bu aslında bir Homeopati eğitimi. Türkiye’de 7 yıldır ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ kapsamında uygulanan bir yan tedavi homeopati. Üniversitelerdeyse sertifika programı ile öğrenci yetiştiriliyor. Zaten tartışmanın fitilini ateşleyen de bu. Alternatif tıp eğitiminin yeri üniversiteler mi? Tıbbın alternatifi olur mu?

TIP EĞİTİMİ İÇİNDEYSE ŞARLATANLIKTIR

Topum Sağlığı Genombilim uzmanı Dr. Serdar Savaş, “Tıp bilimdir ve alternatifi yoktur. Alternatif matematik, alternatif kimya olmadığı gibi alternatif tıp diye de bir şey olamaz” diyor. Geleneksel ya da alternatif tıp tanımlamasına şiddetle karşı çıkan Dr. Savaş, homeopati, fitoterapi, hacamat, sülük gibi uygulamaların tıp dışı sağlık uygulaması olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor:

“Faydalı mı faydasız mı? Bu konuda bilgim yok. Ama bu uygulamaların tıp müfredatının parçası olmadığı kesin. Çünkü bilimde ‘Vallahi denedik, insanlara da çok iyi geldi’ gibi bir durum olamaz. Etki mekanizması bilinmiyor. Bir şeyin bilim olması için sebep-sonuç ilişkisi lazım. Laboratuvar ortamı, insan-hayvan deneyleri ile gözlem, takip, raporlamalar olmalı. Yoksa anneannemin kaynattığı çorba da iyi geliyor. O halde anneannem bilim insanı mı? Mesela akupunktur tıp bilimi uygulamalarına girdi. Neden? İğne uçları ile dokunulan sinirlerin gönderdiği sinyalle ağrıyı yok ettiği, iştahı baskıladığı ispatlandı. Diğerlerininse ne yaparak iyileştirdiğine dair elimizde karşılaştırmalı bir çalışma ya da veri yok.” Peki, üniversitelerde okutulabilir mi? Dr. Savaş, “Tıp dışı sağlık uygulaması olarak okutuluyorsa tamam ama tıp eğitimi içerisinde böyle bir ders veriliyorsa onun adı şarlatanlıktır! Bir hekim çıkıp, ‘Bunu tıp uygulaması olarak yapıyorum’ derse bu da şarlatanlıktır. ‘E, Almanya’da da yapıyorlar.’ Efendim o da şarlatanlıktır. İşin sağlık tüccarlığı kısmı da var. Bilimden para kazanamadıkları için ‘doğal yöntemler’ diyerek, buna başvuruyorlar” diyor.

YERİ ÜNİVERSİTELERDİR MERDİVEN ALTI DEĞİL

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu Dr. Levent Buda, Almanya’daki Avrupa Homeopati Enstitüsü’nde 4 yıl homeopati, 3 yıl da homeopati eğitici eğitimi almış. Nedir homeopati? Dr. Buda, “DSÖ’nün bağrına bastığı, tamamlayıcı - nispeten geleneksel bir tedavi yöntemidir” diyor. Homeopatik reçetelerin doğadaki maddelerden elde edildiği ve özel bir hazırlama yöntemiyle -defalarca seyreltme ve çalkalama ile- yapıldığını belirten Dr. Buda, “Avrupa’da kullanım oranı yüzde 58. Almanya ve İngiltere’de çok yaygın. Kraliçe Elizabeth özellikle akut hastalıklarda homeopatik ilaçlar tercih ediyor. Dünyaca ünlü biyomedikal veri tabanı PUBMED’de homeopati hakkında 6 binden fazla araştırma var. Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde yapılandan bir örnek vereyim; içinde canlı hücre olan tüpler ısıl işleme tabi tutuluyor yani yakılıyor. Sonra bir gruba plasebo, diğerine homeopatik ilaçlar uygulanıyor. Homeopatik ilaç alan hücreler -doza bağlı olarak- 8 ile 20 kat daha fazla protein üretiyor yani iyileşiyor. Bu önemli bir kanıt değil mi?” diye soruyor.

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Hepimiz gerginiz

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

17 Ekim 2021
Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet’ta bir araştırma yayımlandı. Hatta bizde de haber oldu ama üzerine daha fazla konuşmak, düşünmek gerekirdi diye düşünüyorum. Haber şu; “COVID-19 pandemisi nedeniyle küresel çapta depresyon ve kaygı bozuklukları artıyor. Türkiye’deki vaka artışı ise Avrupa’nın zirvesinde.” Bir sohbetimizde Prof. Dr. Arif Verimli hocam ‘Pandemi elbette bitecek ama bittiğinde yoğun bakımların yerini psikiyatri servisleri alacak” demişti. Haklıymış! Psikiyatrist Doç. Dr. Veysi Çeri ve Dr. Emine Kılınç’a hem araştırmayı nasıl okumak gerektiğini hem de depresyonda olup, olmadığımızı anlamanın ve tedavinin yollarını sordum.

O ARAŞTIRMA
204 ülkedeki 48 farklı çalışma ile pandeminin ruhsal etkileri incelendi. Buna göre salgın ile bağlantılı olarak Türkiye’de depresif bozukluklar yüzde 38.7, anksiyete yüzde 28 üzerinde arttı.

HER 4-5 KİŞİDEN BİRİ DEPRESYONDA

ÇOCUK ve Genç Psikiyatristi, Doç. Dr. Veysi Çeri’ye göre araştırmanın önemli bulgularından biri de kadınlar ve 20-24 yaş arası gençler ile Arjantin, Güney Afrika, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin depresyon ve kaygı bozukluğundan daha fazla etkilenmiş olması. Neden? Şöyle açıklıyor: “Pandemi ile evlere kapandık. Bu da beraberinde ekonomik zorluklar getirdi. İşe gidemedik, para kazanamadık. Destekler oldu ama sınırlı sayıda kaldı. Ailemiz, sevdiklerimiz, dostlarımızla görüşemedik. Sosyal yaşantıdan uzaklaştık. Yalnızlaştık! Özellikle sokağa çıkma yasaklarıyla başlayan süreçte pek çok kişi huzursuz hissetmeye başladı ki kadınlar bunu daha yoğun hissetti. Okul, ev, iş yükü de üstlerine bindi. Ev içi şiddet arttı. COVID-19’un fiziksel tehdidinden ziyade sosyal hayatta neden olduğu bu tip değişiklikler ve kısıtlamalar durumu daha da tetikledi. Şu an salgından daha etkili bir ruh sağlığı pandemisi ile karşı karşıyayız. Her 4-5 kişiden birinde depresyon ya da anksiyete yaşanıyor. Dahası bu rahatsızlıklar uzun süre tedavisiz kalıyor çünkü farkında değiliz ve hastalıkların semptomlarını dahi bilmiyoruz.” 

DEPRESYONA GİRDİĞİMİZİ NASIL ANLARIZ

PEKİ, depresyonda olup, olmadığımızı nasıl anlayacağız? Doç. Dr. Veysi Çeri 7 ipucu veriyor:

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Bu karar trafik magandalarına ders olsun

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

15 Ekim 2021
Yol vermedi diye aracın içindeki hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler, sarı ışıkta gaza basmadı diye 6 kişi bir olup terör estiren trafik magandaları! Örnekleri çoğaltmak mümkün zira trafikte neredeyse her gün benzer bir manzara ile bizzat karşılaşıyoruz. Cezası var mı? Yok. Daha doğrusu düne kadar yoktu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan zanlıya 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti başkanı “Umarım bu karar buna yeltenecek insanlara ve sana ders olur” dedi. Gerçekten de ders olur mu? Üst sınırdan ceza hakkaniyetli mi? Trafikte kendimizi neden kaybediyoruz? Avukatlara ve psikiyatristlere sordum.

HÂKİMİ ALKIŞLIYORUM

AVUKAT Duygu Delibaş, kararı yerinde bulduğunu ve hâkimi bu kararından ötürü alkışlamak gerektiğini söylüyor. Neden? “Her şeyden öte bireysel silahlanmanın önüne geçebilmek adına emsal bir karar. Üzerinde taşınması yasak silah, bıçak taşıyor ve hatta bu silahı kullanıyorsan bunun ağır sonuçları olduğunu da bilmelisin. Burada zanlı, ‘Yaralama niyetinde değildim’ gibi bir savunma yapıyor. O halde elinde niye bıçak var? Mahkeme takdir ve haksız tahrik indirimini de uygulamamış bu davada. Nedir takdir indirimi? Genellikle kadına yönelik şiddet davalarında görürüz bu indirimi, ‘Kravat taktı’ diye verilir mesela. Bu indirim genelde zanlı tarafından ‘cepte’ görülür ama adı üzerinde hâkimin ‘takdir’ yetkisi vardır. Tabii bu ‘takdir’ de sınırsız değil. Neye bakar mahkeme? Sanığın hal, davranış, pişmanlığına bakılır. Demek hâkim bunları görememiş sanıkta ki indirim vermemiş” diyerek özetliyor.

EMSAL OLSUN

Davanın emsal olması gerektiğini belirten Delibaş, “Kararın detaylarını bilmemekle birlikte hâkimin haksız tahrik indirimi uygulamamasını da haklı buluyorum. ‘Sol şeridi işgal ettin’ ya da ‘Kornaya bastın’ gibi durumlar indirim sebebi sayılamaz. O zaman herkes trafikte birbirini bıçaklasın. Uzun zamandır görmeyi beklediğimiz kararlar. Normalde ‘Yatarı yok’ deriz bu davalara. İndirim uygulanarak kuşa çevriliyor cezalar” diyor.

TRAFİKTE KAFAMIZ ÇOK KARIŞIK

PSİKİYATRİST, Prof. Dr. Arif Verimli’ye ‘Neden öfkemizi kustuğumuz yer çoğunlukla trafik oluyor?’ diye sordum. Prof. Dr. Verimli “Çünkü trafikte homojen değil heterojen bir yapı var. Yani farklı duygu, düşünce, sosyo-ekonomik seviyeden birçok insan bir arada. Bunların içerisinde zekâdan geri kişiler, hasta olanlar, aşırı detaycı ya da anti-sosyal kişilik yapısında olanlar var. Çeşit çeşit. Şimdi tüm bu kişileri mekanik bir araç üzerinde yola odaklanmaya çalışırken düşünün. Beyin o dakika birden fazla fonksiyon ile meşgul olduğu için zaten çok karışık oluyor. Haliyle tahrik olmak da kolaylaşıyor. Stres ve öfkeye açık hale geliyor. Bir de insanlar başkalarına karşı biriktirdikleri öfkeyi hiç tanımadıkları birinden daha acımasızca çıkarabiliyor. Mesela eşinizle mi kavga ettiniz? Yolunuzu kestiğinizi düşündüğünüz birisine bağırmak daha kolay. Ya da patronunuz beklenen terfinizi onaylamadı mı? Daha yeşil yanmadan kornaya asılıp ilk yanlış yapana hakaret etmek daha basit öyle değil mi?” diyor.

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Kaç yıl ömrünüz kaldığını öğrenmek ister miydiniz

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

14 Ekim 2021
‘Ecelin ne zaman kapıyı çalacağı belli olmaz’ denir ama bir hesap makinası olsa ve yaş, kilo, hastalıklar, beslenme şekilleri dahil tüm bilgilerinizi girseniz, sonrasında da ne zaman öleceğinizi öğrenme şansınız olsa yapar mıydınız? İşin ilginci böyle bir ‘ölüm hesaplayıcısı’ var. Sigortacılar için tasarlanan bir aplikasyon ne kadar yaşayacağınızı, kalan yaşamınızı da ne kadar sağlıklı geçireceğinizi söylüyor. Korkmadım! Hesapladım. Benden kolay kurtuluş yok! 83 buçuk yaşıma kadar buralardayım. Peki ama insan ölüm zamanını niye bilmek ister? Ecel gününü bilmek bugünü değiştirir mi? Sordum...

ÖNEMLİ OLAN, ANI YAŞAYABİLMEK

UZMAN psikolog Esra Ezmeci, ‘Unutma ki öleceğini bilerek yaşayan tek canlı biziz’ diyerek etkili bir giriş yapıyor konuya. İstanbul’da yaşayanlar bilirler. Zincirlikuyu Mezarlığı girişinde Ali İmran suresinin 185. ayetinde de belirtildiği gibi ‘Her canlı ölümü tadacaktır’ yazar. Hayat koşturması içinde çoğumuzun unuttuğu bu gerçek bir otobüsün camından bakarken bir anda buz gibi çarpar yüzünüze. Yine de insan bunun ne zaman olacağını niye bilmek istesin ki? ‘Merak’ diyor psikolog Ezmeci ve şöyle anlatıyor: “Merak duygusu insanda yaşamı besleyen en önemli duygulardan biri. İnsan evveli ezelden geleceği merak eder. Bu nedenle fal baktırır ya da astrolojiye ilgi duyar. ‘Ne olacağım?’ sorusunun cevabını arar. Ölümlü olduğunu hatırlamak elbette kıymetli ama sadece bunu düşünerek de yaşanmaz ki. Öleceği günü bilmek, o güne odaklanmak çok büyük bir stres ve kaygı yaratır. İnsan her şeyi o güne kadar tamamlamak için çırpınır durur. Aplikasyon size 90’da öleceğinizi söylese de yaşam döngüsünde bazı şeyler bilinmez olmalı ki an keyifli olsun! Ne geçmişe takılmanın bir faydası var ne de gelecek kaygısı ile yaşamanın. Anı-bugünü yaşamak daha kıymetli.

HAREKETE GEÇ

“Bir kere böyle bir aplikasyon size ancak varsayım olarak ölüm yaşınızı verir. Aplikasyon olabilecek doğal afetler, hastalık, salgın gibi bulaşıcı hastalıklar -ki 1.5 yıl önce böyle bir süreç yaşayacağımızı söyleseler inanmazdık- bunlarla ilgili bir bilgi verebiliyor mu? Hayır. Ne veriyor peki? Verdiğiniz bilgilere dayalı olarak genetiğinize, beslenme şekillerinize ve hastalıklarınıza bakarak durumunuzun bir fotoğrafını çekiyor, değerlendirme yapıyor ve sağlıklı beslenirseniz, kontrollerinizi düzenli yaptırırsanız, spor yaparsanız hayatınızı ne kadar uzatabileceğinizi gösteriyor. Verdiğiniz bilgiler: ‘Tansiyonunuz var mı? Şeker hastası mısınız? Düzenli spor yapıyor musunuz?’ gibi var olan ve geliştirilebilir bilgiler. Aplikasyonu hazırlayanlar ölüm üzerinden ‘korku’ yaratarak sağlıklı kalmanın ipuçlarını vermiş aslında. Çünkü herkes sağlıklı ve uzun bir hayat ister. Bu pencereden bakarsak da aplikasyon ‘Harekete geç’ motivasyonu vermesi açısından faydalı olabilir.”

ÖLECEĞİN GÜNÜ BİLMEK AMAÇSIZ BİR YAŞAM GETİRİR

ERİKSON Ekolü Profesyonel Koç Binhan Dirilgen, “Doğanın kurallarına müdahale etmek gibi geliyor bana öleceğiniz günü bilmek. Bunu bilseniz kendinizi, beyninizi ‘O güne kadar bunları yapacağım, pervasız olacağım’, ‘Yiyip, içip, eğlenip, gezeceğim’ ya da ‘Kaybedecek hiçbir şeyim yok zaten’ minvalinde şartlarsınız. Amaçsız bir yaşam olabilir. İnsanın yaşam sevincini, geleceğe dair umudunu yok eden bir durum değil mi bu sizce de?” diye soruyor ve ekliyor: “Asla bilmek istemezdim ne zaman öleceğimi. İnan çoğu kişi de istemez. Bugün bir seyahate çıkmadan önce bile bir plan yaparsınız ‘Gidince şurayı gezeceğim, şunu yiyeceğim’ dersiniz. Bu size mutluluk verir. Oysa zamanı belli bir sonu planlamanın ne anlamı var? Aplikasyonun vereceği tarihe inanıp buna göre yaşamak, yaşam hedefi koymak bize verilen şu anı boşa harcamak değil mi?”

HER ŞEYİ BİLMEK İYİ DEĞİL

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Hem ruhu hem bedeni iyi beslemek önemli

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

10 Ekim 2021
Meme kanseri tedavisi sürecimi anlattığım ve röportajlarla desteklemeye çalıştığım yazı dizisinin son gününü ruhsal ve bedensel beslenmeye ayırmak istiyorum. Çünkü bu süreçte bir kez daha gördüm ki, ‘Komşumuza iyi geldi, sen de şunu ye’ lobisi çok güçlü. Elbette haklı oldukları noktalar da var. İnsan, ‘Belki iyi gelir’ umudu ile hepsini de denemek istiyor ama tersi de mümkün, iyi gelmeyebilir. İstedim ki, kulaktan dolma bilgi ile değil de tedavi sürecinde beslenmenin önemini ve kansere yakalanmamak için neler yapılması ve dahası ruhu nasıl beslemek gerektiğini uzmanlar anlatsın.

Biyolog-Diyetisyen Burçak Çubukçu kanser derneklerinde kanserli hastaların beslenmesi üzerine yıllardır gönüllü çalışıyor. Annesini 39 yaşında meme kanserinden kaybettikten sonra hayatını buna odaklamış. Bu süreçte bana da beslenme üzerine çok tavsiye gelince ‘Yardım et!’ diyerek kendisini aradım çünkü kemoterapi alırken ne yiyip içtiğiniz kadar yemeyip içmemeniz gerekenler de çok önemli. Mesela benim hormon pozitif meme kanseri olduğum için hayatımın sonuna kadar soya, keten tohumu, greyfurt yemem, adaçayı içmem yasak. Oysa bugün interneti açın, saydığım tüm bu besinlerden ‘Kanserden koruyan besinler’ olarak bahsediliyor. Nasıl oluyor da genele iyi gelen bana yasak! Çubukçu, “Birine iyi gelen ötekine de iyi gelecek diye bir şey yok. Hele de kanser beslenmesi tamamen kişiye özeldir. Parmak izi gibidir! En iyi şey bir uzmandan kanser beslenmesi üzerine bilgi almak” diyor.

Kemoterapi alırken kanser hastalarının genelinin protein ağırlıklı beslenmesi gerektiğini belirten Çubukçu, “Hastalar genelde karbonhidrata yöneliyor ama yanlış. Bu süreçte protein alımı çok önemli. Normal bir insanda protein ihtiyacı kilogram başına yaklaşık 0.8-1 gram iken, kanser hastası bir insanda bu ihtiyaç, metabolizmanın hızlanmasına bağlı olarak, 2 grama kadar çıkabiliyor.

ALINAN HER KİLO TÜMÖRÜ BESLER

Ayrıca bu süreçte hastalarımızın zayıflaması da asla istediğimiz bir durum olmadığı için diyetten de uzak durulmalı. Ama dediğim gibi her süreç kendine özel. Bak mesela senin durumun farklı. Kemoterapi alırken meme kanseri hastaları zayıflamak yerine kilo alır ki bu da asla istemediğimiz bir durum. Yağ dokusu östrojen ile alakalı. Alacağın her kilo tümörü besler. Kilolu kadınlarda meme kanseri daha çok görülür. Karın-kalça bölgesinde yağ dokusu arttıkça, kanser riski de artar” diyerek uyarıyor.

2014 yılında yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre kanserin önlenmesi Akdeniz beslenme biçimiyle çoğu zaman mümkün. Biyolog-Diyetisyen Burçak Çubukçu araştırmayı doğrulayarak, şöyle devam ediyor: “Zaten bu işin yüzde 10’u genetik, yüzde 25-30’u da beslenme ile alakalı.

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Maddi gücü olmayan kanser hastaları ne yapacak? Yalnız değilsin

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

9 Ekim 2021
Kanser tedavisi uzun, zorlu ve maddi olarak da yıpratıcı bir süreç. SGK, meme kanseri tedavisinde kemoterapiyi karşılasa da bazı akıllı ilaçların ücretini karşılamıyor. Ayrıca, almanız gereken vitaminler, psikolojik destek, peruk gibi kalemler de var... Tam da bu noktada birçok hastanın yardımına kanserle mücadele dernekleri koşuyor. 7 yıl önce meme kanseri teşhisi konulan Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ile hem kendi sürecini hem de ihtiyacı olan kadınların desteğe nasıl ulaşacağını konuştuk.

Altı ay önce kanser ile ilk tanıştığımda sürecin birçok açıdan bu kadar meşakkatli olacağını bilmiyordum. Kemoterapileri devlet karşılıyordu ancak tedavi süreci sadece ilaç almaktan ibaret değildi. Mesela peruk almak kendimi iyi hissetmem için önemli ama maddi açıdan zorlayacak bir kalemdi. Ayrıca iyi beslenmek, ek vitaminler almak, ruh sağlığımı onarmak için bir terapist ile görüşmek, yoga ve nefes terapisi, akupunktur gibi upuzun bir ‘yan’ tedavi listesi vardı elimde. Şükür ki kurumum, -Hürriyet gazetesi- başından beri yanımda. Her aşamada desteklediler, sahip çıktılar. Minnettarım. Peki ama ya benim kadar şanslı olmayanlar? İnsan bir kere başına gelince sadece kendi değil “Acaba başkaları için ne yapabilirim”i de düşünmeye başlıyor. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş da öyle. 40 yaşında meme kanserine yakalanmış. 18 kemoterapi-30 radyoterapi-4 ameliyat sonrası hayatını kanser hastalarının mücadelesine adamış. Gelin önce kendi hikâyesini dinleyelim.



KANSER EŞİTTİR ÖLÜM DEMEK DEĞİL

- Nasıl fark ettiniz tümörü?

40 yaşıma kadar mememe de koltuk altıma da asla

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Vücudunuzu tanıyın - Arada elle muayene yapın

Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

8 Ekim 2021
Karşımda gözleri ışıl ışıl parıldayan, saçlarını kestirmek zorunda kaldığı için yaşadığı ‘mecburi’ ama bana göre yüzüne, gözüne müthiş yakışan yeni tarzıyla, morali yüksek bir kadın; Canan Ergüder var. Röportaj için oturduğumuz masada sanki aynada kendi kendimize konuşuyor gibi dürüstüz. Bunu yapıyoruz diye de aman yanlış anlaşılmasın! Moralimiz süper, keyfimiz iyi, tüm süreçler çok güzel gidiyor. Söyleşinin ikimiz için de önemli bir anlamı daha var: ‘Farkındalık yaratmak.’

DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

KEMOTERAPİ almaya başladıktan ve iş denklemden çıktıktan sonra günler nasıl geçti?

Dışa dönük gibi biri gibi görünsem de aslında içe dönük biriyim. E, bir de salgın var. Çok fazla insanla görüşemedim çünkü bu dönemde başıma gelebilecek en kötü şey COVID-19 olmaktı. Zaten kemoterapi de yatırıyordu. Bol bol dinlendim.

En büyük destek kimdi?

Tüm ailem. Eşim, oğlum, annem, babam, ablam, kayınvalidem, bakıcımız. Bu hastalıkta en önemli şey destek. Her ne kadar elimden geldiğince çocuğuma ilgi göstersem de yorgun oluyorsunuz, yardım gerekiyor.

Demir biliyor mu durumu? Anlatabildiniz mi? Kerem, benimki, kanser değil de ufak bir meme hastalığı olarak biliyor.

Kendi çapında durumun farkında. Tabii ki kanserin ne olduğunu bilmiyor ama benim hastalandığımı ve belirli aralıklarla yok olup hastaneye gittiğimi biliyor. O kadar biliyor ki son kemoterapimden 2 gün önce,

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