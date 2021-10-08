Çok teşekkürler İsmail Bey, sayende ilk 4 madde yazıldı

Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner:
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Çok teşekkürler İsmail Bey, sayende ilk 4 madde yazıldı
Bu hafta başına kadar tablo aynen şöyleydi.
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Bu hafta başında öyle bir şey oldu ki...
İki ayrı yerdeki anayasa çalışması bir anda ilk 4 maddede birleşti.
Bu da AKP’nin kurucu babalarından ve en ağır toplarından, Cumhurbaşkanlığı İstişare Heyeti Üyesi İsmail Kahraman sayesinde oldu.
Durup dururken şunu söyledi:
“Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilemezlik şartı kaldırılmalı, dindar bir anayasa yapılmalı...”
*
Bu sözlerin asıl hedefi açık açık “Laiklik” ilkesiydi...
Herkes CHP’den beklerken, ilk büyük tepki hiç beklenmeyen bir yerden geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıktı ve çok açık, çok net bir ifade ile “Anayasa’nın ilk 4 maddesi devletin temelidir, değiştirilemez” dedi.
Arkasından ikinci tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.
O da aşağı yukarı aynı şeyi söyledi.
Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp aynı şeyi söyledi.
Millet İttifakı’na mensup partilerin tamamının görüşü zaten bu yöndeydi.
Böylece hiç ummadığımız bir sırada Türkiye’nin yeni anayasasının ilk 4 maddesi, değiştirilemeyecek maddeler olarak yeniden yazıldı.
*
Evet beyler...
Bu konu bu hafta itibarıyla bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır.
Türkiye laiktir ve laik kalacaktır.
O nedenle bunu bir kere daha gösterme ve ispat etme fırsatı verdiği için İsmail Bey’e hepimiz büyük bir teşekkür borçluyuz.
HER 4 TÜRK’TEN 3’Ü ‘LAİKLİK GEREKLİ’ DİYOR
İLK 4 madde tartışması sürerken, Türkiye’nin önde gelen ve en güvenilir araştırma şirketlerinden biri olan Metropoll’ün laiklik üzerine eylül ayında yaptığı anketin sonucu geldi.
*
Şirket insanlara şu soruyu sordu:
“Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması anlamında laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?”
İşte laiklik sorusuna
Türkiye’nin cevabı:
YÜZDE 69.0: Evet, gerekli görüyorum.
Yüzde 25.8: Gerekli görmüyorum.
Yüzde 5.3: Hayır, görmüyorum.
*
Araştırmanın daha da ilginç sonucu şuydu:
AKP’ye oy verenlerin yüzde 56’sı...
* MHP’ye oy verenlerin yüzde 76.7’si...
* Ve Saadet Partisi’ne oy verenlerin yüzde 63.5’i “laikliği gerekli” gördüğünü söylüyor.
SİZİ 5 DAKİKADA MARİA CALLAS’A ÂŞIK ETMEK İÇİN NE ÇALMALIYIM
NEW York Times bazı ünlü kişilere şu soruyu sormuş.
Ünlü soprano Maria Callas’ın hangi parçası, ilk kez dinleyen insanı 5 dakikada ona âşık eder?
İşte sonuçlar:
*
Ünlü soprano Renée Fleming: La Traviata’dan “Dite alla Giovine.”
*
Orkestra Şefi Riccardo Muti: Tosca operasından “Vissi d’Arte.”
*
Theatre Nuovo Direktörü Will Crutchfield: Gianni Schicchi’den “O Mio Babbino Caro.”
*
“Maria by Callas” filminin yönetmeni Tom Volf: Andrea Chenier’den “La Mamma Morta.” (Philadelphia filminin de müziğidir.)
*
Broadway oyuncusu Patti LuPone: Norma operasından “Casta Diva.”
*
New York Times baş klasik müzik eleştirmeni Anthony Tommasini: Turandot operasından “In Questa Reggia.”
*
“Maria by Callas” filminde onu oynayan Fanny Ardant: I Vespri Siciliani’den “Arrigo! Ah Parli a Un Cora.”
*
“Maria Callas’ın 7 Ölümü” operasını sahneye koyan sanatçı Marina Abramoviç: Norma’dan “Casta Diva.
BEN O POLİSİYE FİLMDE İZLEYİNCE ÂŞIK OLMUŞTUM
BUNLARI okuduktan sonra iflah olmaz bir Maria Callas hayranı olarak kendime sordum.
Beni ona hayran eden, ne zaman ve neydi?
Jean-Jacques Beineix’in “Diva” adlı yeni nesil harika polisiyesini seyrettiğim 1981 yılıydı.
Filmde Maria Callas’ın “La Wally”si çalıyordu.
O günden beri, yani 40 yıldır benim için Maria Callas hâlâ bu parça...
Sonra Casta Diva...
Üçüncü sırada Tosca’dan “Vissi d’Arte”.
HANGİSİNİ SEVERİM: ‘YANDAŞ YAZAR’ MI, ‘AMİGO YAZAR’ MI
“ESKİ Türkiye”de “yandaş” lafı yoktu.
Dolayısıyla “yandaş yazar” da yoktu.
Rahmetli Turgut Özal “amigo yazar” lafını çıkarmıştı.
Kendine muhalif yazarlara ‘amigo’ derdi.
*
‘Amigo’, futbol kulüplerinde tribünde sloganlar atan, taraftarı gaza getirmeye çalışan insanlara denirdi. Bana göre sempatik bir sıfattı...
Neticede kendi takımının ateşli bir taraftarıydı.
*
“Yeni Türkiye”de ise “yandaş yazar” kavramı çıktı. Hiçbir zaman sevmedim.
Bir kere çok asık suratlı ve ciddi bir kavram.
İkincisi ben bir yazar için yandaş olmayı hep hak gördüm.
*
Ancak bu kavram çok çabuk eskidi.
Son yıllarda vasatlığın, sıradanlığın ve tetikçiliğin öteki adı oldu.
O nedenle her iki tarafta da gerçek ve sempatik amigoları özledim.
Kötü, sıradan, tetikçi, vasat bir yandaşlıktansa; sempatik, gaza getiren bir amigoluğu tercih ederim.
HEY ERKEK ARKADAŞ, SEN HİÇ ‘HANBOK’ GİYDİN Mİ
GEÇEN ay Oxford İngilizce Sözlüğü’nde küresel bir devrim oldu.
Korece 20 kelime, resmen İngilizce dilinin sözlüğüne girdi.
Bunu da Güney Kore’nin pop müziği sağladı.
Yani K-Popçular.
İngilizce sözlüğe giren kelimelere baktım.
Çok ilginç.
Mesela “mukbank” diye bir kelime var.
“Ağzı yemekle doluyken konuşan kişiler” için kullanılıyormuş.
Mesela “hanbok”...
Kore kültüründe hem erkek hem kadın tarafından giyilen elbise anlamındaymış.
GERÇEK FUTBOL İSTEYENE YENİDEN SEYREDİLECEK İKİ OLAĞANÜSTÜ MAÇ
BENİM gibi futboldan taraftarlık dışında da keyif arayan bir insansanız...
Geçtiğimiz günlerde oynanan iki maçı streaming platformlarda bulup yeniden seyretmenizi öneririm.
*
Manchester City-Liverpool:
Dinamik ve matematiksel bir futbol.
Seyirlik bir estetik.
Ve Salah Muhammed’in olağanüstü futbolu ve kişiliği...
*
İtalya-İspanya: Avrupa Milletler Ligi yarı final maçı.
Üç yıldır yenilmeyen İtalya’ya karşı muhteşem ve genç bir İspanya...
Son Avrupa Şampiyonası’nda milli takımlar vasat futbolun dışına çıkmayı başarmıştı.
Şimdi zirveye oturtan bir maç.
*
Her ikisi de S Plus’ta var.
Sonucu bilseniz bile keyifle izleyeceğiniz iki şahane maç.
HAMİT KARDEŞİM, ‘FERDİ’YE BASKI YOK’ DİYORSUN AMA
MİLLİ Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nu Milli Takım’a almak için uğraşıyor.
Ama ortada bir sorun var. Kadıoğlu çok aidiyetli bir oyuncu.
Annesi Kanadalı...
Ayrıca Hollanda Ümit Milli Takımı’nda oynamış.
Şimdi Türk Milli Takımı’nda oynaması için bir seçim yapması gerekiyor.
*
Altıntop, önce çok demokratik ve özgürlükçü bir tonla konuşuyor.
“Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Burada kendisinin karar vermesi gerekiyor” diyor.
Ama arkasından öyle cümleler geliyor ki, Ferdi Kadıoğlu’nun bütün kimyasını bozacak nitelikte...
“Bayrak, milli takım seçilmez. Bayrağımız sorgulanamaz veya seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin.”
*
Hamit kardeşim, bu ifadelerde biraz arıza var. Ya kendini ifade edemiyorsun ya da niyetin başka.
“Bayrağımız sorgulanamaz” cümlesi...
“Herkes tarafını net belli etsin” ifadesi, resmen baskıcı bir ton taşıyor.
Yani bu cümleleri bir daha okumanı tavsiye ederim. Bana göre niyetin o değil ama niyetinin psikolojisini yanlış aksettirmişsin.