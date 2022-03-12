‘İncili Gastronomi Rehberi’ geçen pazartesi sektör profesyonellerini bir araya getirdi, ödül töreninde ‘inci’ alan restoranlar açıklandı. Pandemi nedeniyle işletmelerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymamaları ve hatta paket servislerinin olup olmaması da değerlendirilmiş. Rehberde sadece incili mekânlar yok; kent kent en iyi köfteciler, pideciler, pastaneler, baharatçılar ve daha nice yeme-içme durağı da var... Başrolde İstanbul olsa da Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirlerinden biri olan Gaziantep’in de bu yıl rehbere girmesi oldukça yerinde olmuş.
Hürriyet Gazetesi ve Karaca işbirliğiyle hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi 2022’ ödül töreni pazartesi gerçekleşti. The Ritz-Carlton Hotel’de düzenlenen törende verilen ödüller gerek pandemi sürecinin gerekse maliyet artışlarının getirdiği sıkıntıları omuzlayan restoran sektörü için moral oldu. Ödüller bir yana, uzun zamandır birbirini görmeyen sektör profesyonellerinin neredeyse tamamının bir araya gelmesi hasret kaldığımız, tadına doyulmaz sohbetlere de vesile oldu.
Restorancılık ve servisteki değişim bu yıl haliyle rehbere de yansımıştı. Mesela rehberde ilk kez, kapanan restoranlar bölümü de
var. Listeyi görünce haliyle insanın içi sızlıyor ama ‘Niye inci almadı’ diye düşünebileceğiniz yerler için de bir nevi açıklama gibi olmuş bu bölüm. 300 civarı yeme-içme tutkununun, gizli müfettiş olarak 18 ay boyunca gittikleri restoranları değerlendirerek oluşturduğu rehberde, pandemi sebepli eklemeler de olmuş. Anlayacağınız, sadece iyi yemek servis etmek yetmemiş, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymamaları da önemli bir kriter olmuş. Hatta paket servisi olup olmaması bile puanlanmış.
Bu rehber iyi yemeğe meraklı herkese hitap ediyor. Çünkü sadece incili mekânlar yok. En iyi köfteciler, pideciler, fırınlar, şarküteriler, peynirciler, pastaneler, baharatçılar da kent kent rehberde yer alıyor. En sevdiğim bölümlerden biri kasaptan mezeciye, çorbacıdan köfteciye, simit fırınından şekerlemecilere ‘lezzet noktası’ adı altında yapılan listelemeler... Bu yıl rehberde bu ‘lezzet noktaları’na da bir ekleme gelmiş: Son iki yıldaki pandemi koşulları nedeniyle artış gösteren internet üzerinden alışveriş noktaları bir öneri listesi olarak yer almış.
Rehberin başrolünde İstanbul var ama Bodrum, Çeşme, Antalya gibi turistik yerlerin, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerin eklenmesinin ardından bu yıl Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirlerinden biri olan Gaziantep’in de rehbere girmesi oldukça manidar ve yerinde olmuş. Yılmadan usanmadan yıllardır Antep mutfağına verdiği katkılarla çok sevdiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nin 4 inci ödülünü almak üzere tüm enerjisi ve neşesiyle sahneye çıkması da hepimizin yüzünü gülümsetti.
Törenin ardından konuştuğum proje koordinatörü Müge Akgün bu yılki çalışmayla ilgili şunları anlattı: “Rehberde bu yıl
594 restoran var. Belki 5 incili, 4 incili restorana yılda iki kez gidebilirsiniz ama 1 inciye, 2 inciye sahip, lezzet çıtası yüksek, makul fiyatta restoranların sayısı çok fazla. Ayrıca 453 lezzet noktası var. O kadar güzel yerler ki... Bu sene bizi en çok zorlayan, fiyat skalasını belirlemek oldu. Son birkaç ay içinde fiyatlar o kadar yükseldi ki hepsinin üzerinden bir kez daha geçtik. Yine de her şeye karşın fiyat-kalite dengesini tutturan çok iyi yerler var rehberde.”
Bu arada İncili Gastronomi Rehberi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Ajansı’nın desteğiyle bu yıl ilk kez İngilizce versiyonunun çıkması da önemli bir adım.
5 İNCİ İÇİN NE GEREKİYOR?
Bu yıl 5 inciyi alan yerler Mikla, Neolokal, TURK Fatih Tutak, Sunset Grill & Bar, Maçakızı ve Od Urla oldu. Müge Akgün 5 inci kriterlerini şöyle açıkladı: “Malzeme kalitesi, mevsiminde ürün kullanımı, yaratıcılık, servis, sunum, hijyen, dekorasyon, menü tasarımı, fiyat-kalite dengesi gibi farklı sorularımız var. Puanlama sistemine göre tüm beklentileri karşılayıp en yüksek puan alanlar 5 inci alıyor. 1 inci ‘gitmeye değer’, 2 inci ‘iyi’, 3 inci ‘çok iyi’, 4 inci ‘mükemmel’, 5 inci ‘sıradışı deneyim’ anlamına geliyor. Bazen bir yere gidersiniz, her anlamda denge ve uyumu yakalamıştır. Restoran sadece yemeğin lezzeti ve yaratıcılığıyla değil, bir bütün olarak tüm duyularınıza hitap eder. Öyle mutlu ayrılırsınız ki bu deneyim unutulmazlarınız arasına girer. Sadece ‘Muhteşem bir deneyimdi’ sözü dökülür dudaklarınızdan. Eğer gizli müfettişseniz değerlendirmelerinize yansır bu duygularınız, düşünceleriniz...”
Bu rehber iyi yemeğe meraklı herkese hitap ediyor
‘İncili Gastronomi Rehberi’ geçen pazartesi sektör profesyonellerini bir araya getirdi, ödül töreninde ‘inci’ alan restoranlar açıklandı. Pandemi nedeniyle işletmelerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymamaları ve hatta paket servislerinin olup olmaması da değerlendirilmiş. Rehberde sadece incili mekânlar yok; kent kent en iyi köfteciler, pideciler, pastaneler, baharatçılar ve daha nice yeme-içme durağı da var... Başrolde İstanbul olsa da Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirlerinden biri olan Gaziantep’in de bu yıl rehbere girmesi oldukça yerinde olmuş.
Hürriyet Gazetesi ve Karaca işbirliğiyle hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi 2022’ ödül töreni pazartesi gerçekleşti. The Ritz-Carlton Hotel’de düzenlenen törende verilen ödüller gerek pandemi sürecinin gerekse maliyet artışlarının getirdiği sıkıntıları omuzlayan restoran sektörü için moral oldu. Ödüller bir yana, uzun zamandır birbirini görmeyen sektör profesyonellerinin neredeyse tamamının bir araya gelmesi hasret kaldığımız, tadına doyulmaz sohbetlere de vesile oldu.
Restorancılık ve servisteki değişim bu yıl haliyle rehbere de yansımıştı. Mesela rehberde ilk kez, kapanan restoranlar bölümü de
var. Listeyi görünce haliyle insanın içi sızlıyor ama ‘Niye inci almadı’ diye düşünebileceğiniz yerler için de bir nevi açıklama gibi olmuş bu bölüm. 300 civarı yeme-içme tutkununun, gizli müfettiş olarak 18 ay boyunca gittikleri restoranları değerlendirerek oluşturduğu rehberde, pandemi sebepli eklemeler de olmuş. Anlayacağınız, sadece iyi yemek servis etmek yetmemiş, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymamaları da önemli bir kriter olmuş. Hatta paket servisi olup olmaması bile puanlanmış.
Bu rehber iyi yemeğe meraklı herkese hitap ediyor. Çünkü sadece incili mekânlar yok. En iyi köfteciler, pideciler, fırınlar, şarküteriler, peynirciler, pastaneler, baharatçılar da kent kent rehberde yer alıyor. En sevdiğim bölümlerden biri kasaptan mezeciye, çorbacıdan köfteciye, simit fırınından şekerlemecilere ‘lezzet noktası’ adı altında yapılan listelemeler... Bu yıl rehberde bu ‘lezzet noktaları’na da bir ekleme gelmiş: Son iki yıldaki pandemi koşulları nedeniyle artış gösteren internet üzerinden alışveriş noktaları bir öneri listesi olarak yer almış.
Rehberin başrolünde İstanbul var ama Bodrum, Çeşme, Antalya gibi turistik yerlerin, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerin eklenmesinin ardından bu yıl Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirlerinden biri olan Gaziantep’in de rehbere girmesi oldukça manidar ve yerinde olmuş. Yılmadan usanmadan yıllardır Antep mutfağına verdiği katkılarla çok sevdiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nin 4 inci ödülünü almak üzere tüm enerjisi ve neşesiyle sahneye çıkması da hepimizin yüzünü gülümsetti.
Törenin ardından konuştuğum proje koordinatörü Müge Akgün bu yılki çalışmayla ilgili şunları anlattı: “Rehberde bu yıl
594 restoran var. Belki 5 incili, 4 incili restorana yılda iki kez gidebilirsiniz ama 1 inciye, 2 inciye sahip, lezzet çıtası yüksek, makul fiyatta restoranların sayısı çok fazla. Ayrıca 453 lezzet noktası var. O kadar güzel yerler ki... Bu sene bizi en çok zorlayan, fiyat skalasını belirlemek oldu. Son birkaç ay içinde fiyatlar o kadar yükseldi ki hepsinin üzerinden bir kez daha geçtik. Yine de her şeye karşın fiyat-kalite dengesini tutturan çok iyi yerler var rehberde.”
Bu arada İncili Gastronomi Rehberi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Ajansı’nın desteğiyle bu yıl ilk kez İngilizce versiyonunun çıkması da önemli bir adım.
5 İNCİ İÇİN NE GEREKİYOR?
Bu yıl 5 inciyi alan yerler Mikla, Neolokal, TURK Fatih Tutak, Sunset Grill & Bar, Maçakızı ve Od Urla oldu. Müge Akgün 5 inci kriterlerini şöyle açıkladı: “Malzeme kalitesi, mevsiminde ürün kullanımı, yaratıcılık, servis, sunum, hijyen, dekorasyon, menü tasarımı, fiyat-kalite dengesi gibi farklı sorularımız var. Puanlama sistemine göre tüm beklentileri karşılayıp en yüksek puan alanlar 5 inci alıyor. 1 inci ‘gitmeye değer’, 2 inci ‘iyi’, 3 inci ‘çok iyi’, 4 inci ‘mükemmel’, 5 inci ‘sıradışı deneyim’ anlamına geliyor. Bazen bir yere gidersiniz, her anlamda denge ve uyumu yakalamıştır. Restoran sadece yemeğin lezzeti ve yaratıcılığıyla değil, bir bütün olarak tüm duyularınıza hitap eder. Öyle mutlu ayrılırsınız ki bu deneyim unutulmazlarınız arasına girer. Sadece ‘Muhteşem bir deneyimdi’ sözü dökülür dudaklarınızdan. Eğer gizli müfettişseniz değerlendirmelerinize yansır bu duygularınız, düşünceleriniz...”