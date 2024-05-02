Erdoğan-Özel görüşmesine damga vuracak Kavala dosyası

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Demirel’in deyimiyle milletimiz devletin tepesinde kavgayı sevmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in diyalog içinde olmasına destek verdi.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Özgür Özel, bu görüşmenin bir nezaket ziyareti olmadığını, önemli gündem maddelerini müzakere edeceklerini söyledi. Görüşmede yeni anayasa konusu ön plana çıkıyor. Özgür Özel’in bir de Gezi davasından dolayı cezaevinde olanların durumunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Gezi davasından dolayı Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden hapis cezaları Yargıtay tarafından onandığı için halen cezaevinde bulunuyorlar.

TÜRKİYE-AVRUPA KONSEYİ

Türkiye ile AİHM’nin ve yine Türkiye ile Avrupa Konseyi’nin karşı karşıya gelmesine yol açacak kadar güçlü bir figür. Türkiye, Kavala dahil AİHM kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Konseyi’ne savunma vermeye hazırlanıyor. Bir mahkûm ama Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerin yumuşamasının da anahtarını elinde tutuyor gibi bir durumu var.

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CASUSLUKTAN BERAAT DARBEDEN MÜEBBET

Osman Kavala önce siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla yargılanmıştı. Ancak ondan beraat etti. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GEZİ DAVASINI TEMELDEN ETKİLEYECEK Mİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme söz konusu. Bir hukukçu değilim ama hukukçulardan da destek alarak ciddi bir çalışma yapma imkânım oldu.Osman Kavala başta olmak üzere Gezi davasından dolayı yargılananların durumunu esastan etkileyecek olan hukuki çalışmayı aslına sadık kalarak aktarmaya çalışacağım.

YENİ İPUCU

Ancak şunu baştan ifade etmek isterim. Bu, mahkeme safahatını etkileyecek olan yeni bir bakış açısı ya da yeni bir delil olarak değerlendirilebilir. Buna mahkemeler karar verecek. Aktaracaklarıma hukukçuların bir kısmının itiraz edeceğini de biliyorum. Zaten benim görevim de bu. Haber değeri taşıyan ve Erdoğan- Özgür Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen bu yeni gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmak. Onun ötesine Türk yargısı karar verecek.

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GEZİ CEZALARI NEREDEN VERİLDİ



Gezi sanıkları TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan dolayı hapis cezasına çarptırıldılar. Bu darbe suçu. Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar ise 18’er yıl hapis cezası aldılar.

Erdoğan-Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen ve Gezi davasını esastan etkileyecek olan hukuki itirazı ise maddeler halinde aktarmak istiyorum.

ANAYASA DEĞİŞTİ

1 Gezi davasında ceza verilmesine esas teşkil eden ve ortadan kaldırılmak istendiği iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden kastedilen “Başbakan” ve “Bakanlar Kurulu”dur.

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2 Eğer bu itiraz reddedilirse Gezi sanıkları, karşı çıktıkları anayasa değişikliği ile getirilen sistemden yararlanmış olacaklar. Hayat böyle çelişkilerle dolu.

3 16 Nisan 2017 tarihli referandumla “Başbakan”lık müessesesi ve “Bakanlar Kurulu” ortadan kaldırılmıştır.

BAKANLAR YOK

4 Bu suçun mağdurları olarak dosyada bulunan Ali Babacan, Bekir Bozdağ, Beşir Atalay, Binali Yıldırım, Bülent Arınç, Cevdet Yılmaz, Egemen Bağış, Emrullah İşler, Erdoğan Bayraktar, Faruk Çelik, Fatma Şahin, Hayati Yazıcı, İsmet Yılmaz, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Şimşek, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Nabi Avcı, Nihat Ergün, Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan, Sadullah Ergin, Suat Kılıç, Taner Yıldız, Veysel Eroğlu’nun yer aldığı Başbakan ve Bakanlar Kurulu anayasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Ama mahkeme mağduru lağvedilmiş, ilga edilmiş hükümeti ortadan kaldırma suçundan dolayı mahkûmiyet vermiştir.

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BAKANLAR KURULU KALDIRILDI

5 Yeni sistemde yürütme gücü Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. Yeni hükümet sisteminde yürütme gücü Bakanlar Kurulu tarafından değil, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından kullanılmaktadır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde yaşatılmamaktadır.

ANAYASA VE YASALARDAN ÇIKARILDI

17 Nisan 2017 tarihli referandumdan sonra “Başbakan” ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri anayasa ve yasalarımızdan tek tek çıkarılmıştır.

6 Ayrıca suçun mağduru olarak dosyada Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri yer almıştır. Ama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yer almamıştır.

ERDOĞAN YARARLANDI

7 O sistem kaldırıldığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü kez değil, ikinci kez cumhurbaşkanı adayı oldu. Yüksek Seçim Kurulu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazı tam da bu nedenle reddetti.

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MAĞDURU OLMAYAN SUÇ OLMAZ

8 Suçun mağduru olan hükümet, yasa ve Anayasa’dan çıkarılmıştır. Ortada mağduru olmayan bir suç kalmıştır. Mağduru olmayan suç olmaz.

9 Bunlar sanık-hükümlü lehine gelişmelerdir. Daha önceki yargılamalarda ele alınmayan yeni delil mahiyetindedir.

FETÖ RAPORU

1 Osman Kavala, FETÖ’cüler tarafından hazırlanan 15.6.2013 tarihli ”Analiz” isimli rapordaki iddialar nedeniyle suçlanmıştır. Oysa asıl darbe girişimini 15 Temmuz 2016 tarihinde bu suçlamayı yönelten FETÖ’cüler yapmıştır.

ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR

2 Suçsuzluk ve masumiyet karinesi gereğince ceza davasında sanığın cezalandırılması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphe oluştuysa mutlaka sanık lehine değerlendirilmelidir.

3 Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olan iddialar sanık lehine yorumlanarak mahkûmiyet kararı yeniden değerlendirilmelidir.

CMK 311. MADDE

4 Başta Osman Kavala olmak üzere Gezi davasında hapis cezasına çarptırılanların yeniden yargılanmaları konusundaki başvurunun pozitif dayanağını CMK’nın 311. Maddesi oluşturuyor. 311. Madde’de düzenlenen yeni delil ve yeni olay mevcut olduğu anlaşılması halinde başvurulan bir kanun yolu.

TAHLİYE TALEBİ

5 CMK 311. Maddesi uyarınca yargılanmanın yenilenmesi, mahkûmiyet kararlarının yine yargılanmanın yenilenmesi yoluyla iptali ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için inceleme sonuna kadar infazların geri bırakılması ve hükümlülerin tahliyesi talep ediliyor.

ERGENEKON DAVASINDA YAŞANMIŞTI

Benzer gelişme Ergenekon davasında yaşanmıştı. Ergenekon sanıkları tahliye edilmişti. Gezi davasında ne olur orasını bilemiyorum. Ama Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinde gündem maddelerinden biri olacağı belli.

İki liderin görüşmesi sonrasındaki gelişmeleri takip etmekte yarar var.