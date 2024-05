Haberin Devamı

Demirel’in “Siyaset imkanlar sanatıdır” sözünü hiç aklımdan çıkarmam.

Gerçekten de siyaset karşıtlıklar üzerinden yapılmadığında çok daha fazla alternatif üretiyor.

Okuyor ve görüyorum.

Bu görüşmeyi eleştirenler; iki liderin bir araya gelmesini doğru bulmayanlar da var.

Ve ağır da eleştiriyorlar.

Oysa liderlerin bir araya geliyor olması her konuda anlaşıyor olmalarını göstermez.

Ama aynı masa etrafında buluşmaları, gerektiğinde el sıkışmaları hem demokrasiyi güçlendiriyor, hem toplumsal meselelerin çözümünde hepimizi olanaklar sağlıyor.

Türkiye büyük bir ülkedir; dolayısıyla problemleri de büyüktür.

Bunları küçültmek veya ortadan kaldırmak önce siyasetin işidir; ama siyaset de bütün bunları halkın desteğini almadan asla yapamayacaktır.

O yüzden siyaseti büyüten, demokrasiyi güçlendiren her adımı desteklemeliyiz.

İki liderin görüşmelerini herkes gibi ben de takip edeceğim.

Ele alınan konular kadar siyasetin çözümler için işliyor olması da değerlidir.

Dervişoğlu’na başarılar diliyorum

İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu oldu. Dervişoğlu yakından tanıdığım bir siyasetçi... Uzun yıllar MHP İzmir il başkanlığı yaptı. Ardından İYİ Parti’nin kurulmasında önemli bir rol üstlendi. Siyaseti iyi bilen biridir. Sokağın nabzını, vatandaşın beklentilerini, örgütün gücünü iyi takip eder. Türkiye’nin her bölgesini, her kentini karış karış bilir. Türk insanını da iyi tanır. Siyasetin her kademesinde görev yaptığı için de kamuoyunun nasıl şekillendiğini, nasıl yönlendirilmesi gerektiğini de çok iyi bilir.

Üstelik...

Ankara’da bazen siyasette esen sert rüzgarların İzmir’e geldiğinde nasıl yumuşadığını da hisseder.

Siyasetin bazen İzmirce bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu da hisseder.

Musavvat Dervişoğlu’na başarılar diliyorum.

Hugo Boss İzmir yabancı

yatırımcı için örnektir

HUGO BOSS dünyanın tanıdığı önemli bir marka... 100’üncü yaşını kutluyor. Markanın en önemli fabrikalarından biri de İzmir’de... Dört farklı fabrikada 5 bin 100 kişi çalışıyor. 99’dan bu yana 23 bin kişi bu tesislerde çalışmış. 7 milyonu aşan üretim kapasitesiyle Avrupa için en önemli üretim merkezi konumunda...

Ege Serbest Bölgesi’ndeki kampüsü ise 25 yaşına girdi.

Genel Müdür Arif Kaya, bugüne kadar 115 milyon euroluk yatırım yaptıklarını; 86 milyonun üzerinde ürün ihraç ettiklerini, 1 milyon saatin üzerinde mesleki eğitim verdiklerini söyledi.

Ve ekledi;

“Gelecek için de büyük hedeflerimiz var. Moda dünyasında sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ederek, tekstil sektöründe tüm dünyada parmakla gösterilen üretim tesislerinden biri olmaya devam edeceğiz.”

Hugo Boss tesislerinde her gittiğimde kendimi bir üniversite kampüsünde gibi hissediyorum.

Tesislerde eğitim hiç bitmiyor.

Sektör adına hep yeniliği kovalayan, inovasyonu zorlayan bir üretim var.

Benim için önemli olan sürdürülebilirlik kavramı da hem çalışanlar, hem de ürünler için öncelikle hale getiriliyor.

Her fırsatta yazıyorum.

Bir yabancı yatırımcı için Hugo Boss’un Türkiye ve İzmir yatırımı hem örnektir, hem de iyi bir modeldir.

Marka giderek daha fazla üretimini İzmir’den yapmaya başladı.

Hatta stratejik olarak lojistik adımlarını da İzmir üzerinden yapmaya hazırlanıyor.

Hoş geldin Göztepe

SPOR artık büyük bir endüstri...

Ve İzmir gibi bir kentin Süper Lig’de takımı, takımlarının olmaması büyük bir eksikliktir.

Dilerim Göztepe’nin başarısı kalıcı olur.

Ve sporun bir kente getirdiği enerji Göztepe’yle başlar; Karşıyaka’yla devam eder.

Karşıyaka’ya haksızlık yapmayın

GEÇMİŞTE “Şu oldu, bu oldu” demeden...

“Biz yapacaktık da, şunlar itiraz etti” demeden...

“O gün olsaydı yapılır, bitirilirdi, bugün bu imkanlar yok” demeden... Gelin şu Karşıyaka’nın stat meselesini çözülelim.

AK Parti milletvekillerinden, CHP milletvekillerinden ve yerel yöneticilerden bir isteğimiz var.

Spor Bakanımıza hep birlikte gidin ve bu işi çözün.

Karşıyaka stadını istiyor.