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Cihan Şensözlü
Cihan Şensözlü
Cihan ŞensözlüYazarın Tüm Yazıları

Kim der 19 yaşında diye!

#Arda Güler#Cihan Şensözlü#Cihanna

Arda Güler’in Kafa Sports’a verdiği röportajı hayranlıkla izledim.

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Tek tek sayıyorum size izlenimlerimi:
◊ Özgüveni tavan.
◊ Konuşması gayet akıcı ve profesyonel. Sanki 19 yaşında bir genç değil, 35 yaşında bir yetişkin konuşuyor.
◊ Sorulara düşünmeden tak tak cevap verdi.
◊ Eski takımı ve başkanıyla ilgili sevgi ve övgü dolu sözler söyledi.
◊ Milli duygusunu kaybetmemiş, tam tersi daha da yükseltmiş Arda.
◊ Ailesinden bahsederken şükür ve minnetini dile getirdi.
◊ Yaşadığı zorlu süreçleri azmi, çalışma hırsı ve disipliniyle nasıl aştığını anlattı.
◊ Bir de Türk yemeklerine olan özleminden söz etti Arda...
Aklıyla, konuşmasıyla, sempatisiyle beni kendine hayran bıraktı genç futbolcu.
Real Madrid’de olmanın verdiği konforu, çalışkanlığı, özgüveni umarım artarak çoğalır.
Bizler de gururla, hayranlıkla izlemeye devam ederiz.
Hayalini kurduğun Dünya Kupası’nı ilk Türk futbolcu olarak kaldırman dileğiyle...
Hangi takımı tutarsak tutalım, milli bir gurur olarak seninleyiz...

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Yaz sezonu yaklaşırken

Hadi bakalım yaz ayları geliyor. Sayfa sayfa lahmacun, sayfa sayfa mantı, sayfa sayfa çiğ börek haberlerine hazır olalım.
Amma velakin bu sezon bazı otellerde uygulanan ‘milliyet farkı’ haberleri gündemi biraz değiştirdi.
Nasıl mı?
Yabancı turistlere daha düşük fiyat verilirken, Türkler bu otellere daha fazla fiyatla rezervasyon yaptırabiliyormuş.
Gerçekten böyle bir uygulama varsa, bu yaz otelleri sıkıntılı bir sezon bekliyor diyebilirim.
Tüm bunların üzerine, Bodrum’da ev kiraları da sezonluk 25 milyon lirayı bulmuş.
Evet, yanlış okumadınız, 25 milyon.
Yabancı turiste bile pahalı gelen fiyatlar Türk halkına nasıl gelmesin?
Zorlu bir yaz bizi bekliyor gibi...
Ben hâlâ bu sezon lahmacun ve ayran fiyatını bekliyorum...

#Arda Güler#Cihan Şensözlü#Cihanna
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