Aspava derken, salgın pik yapıyor

Yıl sonu yazıları, gelenek olduğu üzere yaşananların bir değerlendirmesi olarak hazırlanır.
Mutluluk dolu bir yıl yaşanmadı.
İtiraz var mı?
Artık iktidar da kabul ediyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, moral bozukluğu, gelecek kaygısı ve toplumsal huzursuzluk yok denilebilir mi?
EN UZUN GÜN
Bu yıl sıkıntılarla geçti.
Orman yangınları, seller, taşkınlar, heyelanlar, ölümler…
Hem ülkemizde hem dünyada yaşamı etkileyen sorunların başında küresel kuraklık, iklim değişikliği ve hava kirliliği geliyor. Bununla baş edebilmenin en tesirli yöntemlerinden birisi ağaçlandırma faaliyetleridir.
CUMHURİYET VE ORMAN
Orman teşkilatının geçmişi bin 800‘lü yıllara dayanır, deneyimi, birikimi ve kültürü oluşmuştur. Savaşlar, göçler, kıtlık, yokluk, ilgisizlik, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanım ile iyice azalan ağaç varlığı sorununa karşı cumhuriyetimiz ağaçlandırma çalışmalarına ve ormanlara özel bir önem vermiştir. Örneğin, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunu ile muhtarlara, köyün, köy yollarının ve boş alanların ağaçlandırılması görevini yüklemiştir.
ORMAN KANUNU
1937 yılında da 3116 sayılı meşhur ‘Orman Kanunu’ yürürlüğe girmiş, 1956‘da da 6831 sayılı kanun kabul edilmiştir. Sert bir kanundur. Tapulu arazinde bile izinsiz ağaç kesemezdin, alırlardı ifadeni! Bir yanda ‘Ormancı’, diğer yanda ‘Jandarma’ titretirdi insanı…
*
Katı bir anlayışla korunan ve geliştirilen ormanlarımız zaman içerisinde daha çok kazanma hırsı, hatalı ve yanlış uygulamalarla, bazen de ihtiyaçlar baskısı altında tükenmeye başladı. Doymak bilmeyen insanların baskısıyla kanun ve yönetmelikler yumuşatıldı. Buna tahribatlar da eklenince kayıplar büyük olmaya başladı.
Taraflı tarafsız, partili partisiz tüm yurttaşlarda yarın kaygısı var.
Toplumda dalga dalga yayılan mutsuzluk, huzursuzluk ve endişe, sorunun sadece ekonomik olmadığını gösteriyor.
Ev geçindirme sorumluluğu olan aile büyükleri yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, alım gücünün aşırı azalmasına, işsizliğe ve düşük ücretlere isyan ediyor.
ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Paramızın alım gücü fena düştü.
Marketlerde görüyoruz; 1 litre süt 11-12, ayçiçek yağı 27-29, zeytinyağı 50-70, peynir 50-70, Et 80-120, mutfak tüpü 225 lira seviyelerinde. Ekmek, simit, yumurta, çay. Tek tek sayacak halim yok, biliyorsunuz işte!
Liramızın yabancı paralar karşısında yıldan yıla zayıflaması, son aylarda da değer kaybının hızlanması herkesi strese soktu.
İğneden ipliğe, elektrikten doğal gaza, odundan kömüre, mutfak tüpünden gazyağına, nebati yağdan akaryakıta, ilaçtan tedavi masraflarına, tohumdan gübreye, giyimden kuşama, undan ekmeğe, sanayi mallarına, ne varsa...
Hepsine, her şeye zam geldi.
Gelmeye de devam ediyor.
SUSAMLI TAVUK
O şiddetli lodosun ardından mevsim normallerindeki yağışlar başladı.
Kasım ayının son günleri, lodos yine fena esti.
Bursa, İstanbul, Kocaeli’de ve Marmara denizine kıyısı olan diğer illerde yüzünü gösterdi.
Hatta yurdun birçok kenti lodos’un etkisini yaşadı.
Ulaşım aksadı, okullar tatil edildi.
Bir yandan ısıttı, diğer yandan yıktı geçti…
Yükseköğretim kurumu ya da üniversitelerden;
En üst düzeyde eğitim vermelerini, araştırma yapmalarını, bilgi üretmelerini bekleriz.
Yüksek okul, lisans ve lisansüstü faaliyetlerin bilimsel olmasını, ‘Akademik etik’in de tüm akademisyenlerin rehberi olmasını isteriz.
*
Üniversiteler özgürlük içermeliler...
Bağımsızlık, demokrasi ve serbestlik olmazsa ‘özgür düşünce’ yeşeremez, hayat bulamaz ve öyle bir ortamda da bilim yapılamaz.
ÜNİVERSİTE SORUNU
Bu kargaşadan en çok batı kentleri etkileniyor.
Sanayi bölgeleri, turizm ve tatil yöreleri teker teker kalabalığa boyun eğdi.
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’in sahil il ve ilçelerinin sosyal dokuları değişti.
Kentsel sıkıntıları büyüyor.
Suriye ve Irak sınırına yakın Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile birkaç ilde durum daha da vahim.
ALTYAPI İHTİYACI
Nüfuslarından çok daha fazlasını barındıran şehirlerimizin hali ne olacak?
Suya sahip olmalı ve korumalı.
Sahip olmak için yerel, bölgesel ve coğrafi hatta küresel ölçekte ciddi ve sürdürülebilir stratejik politikalara ihtiyaç vardır.
Su kaynaklarına sahip olan kentler ve ülkeler kullanım ve paylaşım konusunda artık ciddi bir dönemece geldi.
Su, ulusal ve uluslararası çatışma veya barışma alanlarında başlıbaşına etkili oluyor.
Bazı semt ve mahaller hatalı imar uygulamaları ile nefes alamaz hale getirilmiş, yol, park, oyun alanı, spor sahası, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlar karşılanamaz olmuştu.
Çıkmaz, karanlık, ışık ve güneş girmeyen sokaklar,
Otoparkı olmayan yerleşimler,
Eskimiş, harabeye dönmüş binalar,
Plansız, ruhsatsız yapılar,
Kırsal göçler ve yoksulların konuşlandığı mahalleler,
Madde bağımlıları ve mekansızların işgal ettiği terkedilmiş yapılar,
Covid-19 genel olarak eskisi gibi kaygı vermiyor, varsa yoksa ekonomik durum, hayat pahalılığı ve geçim...
Ancak bu salgın hala durmadı, gerilemedi.
İdari yaklaşımlar tıbbi gerçekleri örtüyor...
ÖNLEMLERE DEVAM
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ‘nın açıklamalarına göre Bursa diğer kentlere göre daha iyi duruma gelmiş.
Soğuklar başladı, duygusal olacak zaman da kalmadı hani.
Yaprakların çoğu döküldü zaten...
Bu mevsim en güzel yaparak dökümü olarak tanımlanır.
*
Aslında... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu günü, 21 Ekim ‘i hiç sevmedim.
Yüreğimi yakar.
Burnumu sızlatır.
Başa gelen bütün aksiliklerin altında böyle bir yaklaşımlar var;
Yapıyormuş gibi yapmak.
Yapılıyormuş gibi göstermek...
*
İşleri usulünce, kural ve kaidesine göre yapıyor muyuz?
‘Evet, yapıyoruz’ diyebilen kaç sanayici, kaç İSG profesyoneli, kaç eğitimci, kaç yönetici çıkar ortaya acaba?
FABRİKADA PATLAMA
Bursa‘da ise durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.
Her yer işgal altında.
ADIM ADIM İŞGAL
Denetim, kontrol, kural, yaptırım, ceza hak getire...
Tüm yaya yolları, kaldırımlar parsellenmiş.
Bunun adı işgal.
Sınıf mevcutlarının azaltılması, derslik, laboratuvar, spor salonu, kantin, tuvalet, bahçe ve etkinlikler için tıbbi gerçeklikler dikkate alınarak düzenlenmesi, maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi tedarikleri, temizlik görevlisi sayılarının artırılması, öğrenci servislerinin önlem kurallarına uymalarının sağlanmasıyla okullar açık kalmalı.
Akıl ve bilim ile okul sağlığı korunmalı.
*
Salgını, idari bakış değil ancak koruyucu sağlık yaklaşımları durdurabilir.
Sınıfların kalabalık oluşu büyük sorun.
Bir öğrenci Covid-19 hastası olsa karantina ve izolasyon kararı alınmıyor, öğrenime devam ediliyor. İki öğrenci hasta olursa sınıf kapatılıyor, öğrenciler evlerinde karantinaya alınıyor.
OKULDA COVID
Eğitim sancılı, eğitim sorunlu.
Derslik sayısı yetersiz, sınıflar çok kalabalık.
Okulların çoğunda spor salonu, laboratuvar ve bahçe yok.
Velilerden hala temizlik, dezenfektan, A4 kağıt gibi çeşitli ihtiyaçlar adı altında para alınıyor.
Güvenlik ve temizlik görevlileri için bile ‘pamuk eller cebe’ deniyor.
*
Eski takvim derken, Miladi’ye göre 13 gün geriden gelen, bu toprakların ‘Rumi’sinden bahsediyorum. Miladi takvimde ayın 14’ü olduğunda Rumi’de ayın 1 ‘i oluyor.
TAKVİMLERİN DİLİ
Rumi takvime Kocakarı takvimi diyen de çoktur.
Rüzgarları, soğukları, yağmurları, fırtınaları, gündönümleri, cemreleri, mart 9’ları, april 5’leri, kırkikindi yağmurları, hıdırellez’leri, zemheri soğukları, daha nicelerini biliriz.
“Korkma zemheri kışından, kork nisan’ın beşinden, öküzü ayırır eşinden.”
*
Meteorolojik gelişmeleri takvimlerden takip etmek, haberdar olmak merak işi olsa da denizciler, balıkçılar, havacılar, çiftçiler, turizmciler, gezginler ve kampçılar için rehber, hatta iyi bir erken uyarı sistemidir.
Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor. Sanat, kültür, spor, estetik kavramlarının, doğa ve çevrenin korunması, canlı ve cansız tüm varlıklara verilen değerin, el sanatları, imalat, bakım hizmetlerinde de nitelik aranıyorsa; doğruluk, dürüstlük, iyilik, dayanışma, yardımlaşma, ahlak, erdem, gurur, saygı, sevgi ve etik değerler aranıyorsa bunların da yolu eğitimden geçiyor.
YAŞAM KALİTESİ VE EĞİTİM
Bir toplumun yaşam kalitesi de tamamen eğitimle ilgilidir. Her işin başı sağlıktır ama onun için de iyi bir eğitim gerekiyor.
Değerli bir yaşam için kaliteli bir eğitim anlayışına ve sistemine ihtiyaç var. Eğitimi desteklemeyen, iyi bir yöntem geliştirmeyen, gerekli olan eğitici ve öğreticileri, ustaları yetiştirmeyen, yeterli sayıda bulunduramayan, derslik, laboratuvar, bahçe, spor ve müzik salonlarını hazır edemeyen, araç gereçleri ve okulları, fiziki yapıyı tamamlayamayan, akla, demokrasi ve hukuka dayalı bir akademik öğretimi inşa edemeyen bir ülke gelişme ve kalkınmasını asla sağlayamaz.
BİLİM YOLU
Öğretmenler ve eğitimciler çocuklar için ışık olacak. Akademisyenler o ışığı sonsuz bir aydınlığa dönüştürecek. Doktorlar, sağlık görevlileri nesilleri bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi hazırlayacak, mühendisler, mimarlar, teknik meslekler sağlıklı hayat için akıl ve bilimin aydınlığında inşa edecek, yaratıcı olacaklar. Bilimin yolundan yürüyecekler.
Dile kolay, 500 yıldır varlığını sürdürüyor. Yapının en dikkat çekici yanı çatısı. Kocaman çatı yüzyıllık ağaçlardan, karışık ve ilginç ustalıkla yapılmış.
*
Bu çatının altında eski yıllarda çarşı kurulurmuş. Bildiğiniz AVM gibi… Giyimden tarım araçlarına, incik boncuktan yeme içmeye kadar, onlarca esnaf tezgah açarmış.
Civar köylerin ve bölge insanlarının bir nevi buluşma noktasıymış.
TARİH KOKULU PAZAR
Zaman değişmiş. Değişince de burada her hafta kurulan hayvan pazarında sadece kavurma ve güveçler yapılmaya başlanmış.
Eleştiriyoruz, çarpık çurpuk diyoruz ama Bursa hala çekici bir kent.
Tarihi ve doğal yapısıyla, tarım ve endüstrisiyle, konumuyla sadece ülkemizin değil, Balkanların da önemli bir kentidir.
Yüzü batıya dönük kent son zamanlarda aldığı anormal Suriyeli Arap göçüyle de dikkat çekiyor. Adeta kentin tam merkezinde, Çarşamba’da ‘getto’larını kurdular. Çarşamba tam bir Arap şehri olmuş…
BÜYÜYEN KENT BURSA
Birkaç yıl sonra nüfusu 4 milyon olacak bir zamanların ‘yeşil Bursa’sı kendisini yenilemeye, geleceğini kurmaya, insanlarını mutlu etmeye, huzur yerleşimi olmaya odaklanmalı.
*
Yeşil Bursa’dan Beton Bursa’ya evrilmenin ayıbını yaşarken panoramik bir yaklaşım ile Bursa’nın en büyük üç merkezi ilçesinden ikisi Yıldırım ile Nilüfer Belediyeleri sanki bu kentin belediyeleri değil görüntüsü veriyorlar.
Aspava derken, salgın pik yapıyor
Yeni bir yıla daha girdik. Dileyelim ki, geçtiğimiz yıldan daha iyi olsun.
İlk hafta enflasyon, doğalgaz ve elektrik zamı, TUİK verileri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler, ateşli açıklamalar ve biraz da tartışmalı geçti. Sıkıntılı başladık yani…
Yaşanacaklar yaşanacaktır! Kaçış yok…
Biz ‘Aspava’ diyelim o halde.
*
Yetmişli, seksenli yıllarda magazin dünyasında popüler hale gelen bu tanımın tabii ki bir hikayesi var.
Aspava’yı ilk kez gazeteci, polisiye yazarı ve romancı Ümit Deniz 1959 ‘da yazdığı bir eserinde kullanmış ve roman kahramanına içki sofrasında ‘şerefe’ yerine ‘aspava’ diye kadeh kaldırtmış.
*
Aspava öyle tutmuş ki bir çok işyeri, özellikle yeme içme yerleri, lokantalar bu isimle dükkan açmaya başlamışlar.
Hatta dilenciler aspava yazan pankartlar taşıyarak dolaşmışlar.
*
Peki neymiş bu ‘iyilik ve esenlik dileği’nin açılımı?
ASPAVA; Allah Sağlık Para Aşk Versin Amin.
Ne kadar zarif, güzel ve cıvıl cıvıl bir dilekmiş böyle, değil mi?
*
Okuyuculardan bu isme aşina olanlar vardır, özellikle Ankara’ya sık gidenler…
Önemli ve yaygın lezzet duraklarından biri haline gelen aspava artık markadır, kebap ve dürümdür.
Benim gibi Bursa kebabı, İskender sever biri Ankara’ya gittiğinde aspava yemeden geri dönmez elbet.
Bu arada Ankaralı, aspava’yı düzenlemiş; Allah Sağlık Para AFİYET Versin Amin’e dönüştürmüş.
*
Tüm yıllarınız Aspava olsun...
SALGIN PİK YAPIYOR
Hafife alındı, kurallar esnetildi. Yeterli denetim yapılmadı, yaptırımlar uygulanmadı.
‘Yeni normal’ alelade normale döndü...
*
Sağlık Bakanlığı 4 Ocak günü Koronavirüs verilerini açıkladı;
382 bin test yapılmış,
54 bin 724 kişi hastalıklı/PCR pozitif çıkmış,
137 kişi hayatını kaybetmiş.
Düne kadar ülkemizde toplam 82.894 kişi hayatını kaybetmiş, 9 milyon 654 bin 496 kişiye tanı konulmuş.
*
Dünyada ise 5 milyon 500 bin kişi yaşamını yitirmiş, 290 milyon kişiye tanı konulmuş.
Gözlemlerle söylemeliyim ki bu rakamlar gerçeğin altındalar… Gerçeği anlamak için açıklanan sayıları ikiyle, üçle çarpmalıyız.
DALGA DEĞİL TSUNAMİ
Son hafta içerisinde ‘beklenen’ tırmanış yaşandı.
Vaka sayısı 50 binleri de aşmış. Bu gidişle vaka sayısı kısa sürede 100 bine dayanır.
Önlem alınmalı...
*
Omikron’un, Delta varyantına göre dört kat daha hızlı bulaştığı biliniyor. Ve eğer doğru önlemler alınamazsa iki hafta içerisinde bugünkü sayıların iki katına ulaşılabileceği tehlikesiyle karşı karşıyayız.
Dalga malga değil, dev bir tsunami olabilir bu…
Salgın asla kendi haline bırakılmamalı.
Salgın bilgileri açık biçimde hekimlerle ve halkla paylaşılmalı.
Aman dikkat!
*
Her şey yolundaymış gibi yaşıyoruz.
Önlemleri ihmal ediyoruz.
Ekonomik kriz yaşamı zorlayınca; geçim için para, para için çalışmak gerekiyor. O zaman da kurallar esniyor...
İkilem yaşanıyor.
ÖNLEM ÖNLEM ÖNLEM
Omikron; burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırık gibi, üst solunum yoluna yönelik bazı şikayetlerle kendini gösteriyor. Daha kolay ve hızlı yayılıyor.
Hastalık geçirmiş ve aşılanmış kişiler daha hafif atlatıyorlar.
Ancak aşılanmamış, hatırlatma dozu yapılmamış, kronik hastalıkları olanların hasta olma ve bulaştırma potansiyeli yüksek durumda.
*
Daha dün bir arkadaşımızın 6 aylık bebeğinin Covid 19 olduğu bilgisi geldi...
Büyüğü küçüğü, yaşlısı genci yok…
Hastalığın da şakası yok!
*
Önlem, önlem, önlem diyoruz.
Bireysel, kurumsal ve toplumsal korunma önlemlerini ısrarla, dikkatle sürdürmeliyiz.
Başka bir yolu yok...
HERKES COVİD-19 İLE KARŞILAŞABİLİR
Bir biçimde virüsle yüzleşilecek…
Yüzleşildiğinde, alınacak virüs yükü düşük olmalı. Bunun için de;
Ev dışında kesinlikle maske kullanılmalı.
Bilmediğiniz kişilerle görüşmemeli. Görüşülecekse de mesafe oluşturulmalı, süreyi 15 dakikadan az tutmalı.
Maskesiz kişilerle görüşmemeli.
Tanımadık kişilerle aynı araçta bulunmamalı, uzun seyahatlerden kaçınmalı.
Otomobillere mümkünse iki kişi binilmeli.
Yemekhane, lokanta ve kafe gibi kapalı yerlerde 15-20 dakikadan fazla kalmamalı. Önlemler alınmış yerler tercih edilmeli. Seyreltilmiş masalar kullanılmalı. Açık mekanlar tercih edilmeli.
Cemiyetler düzenlenmemeli, eğlence, düğün, nişan ve kutlamalara katılmamalı.
Alışveriş yerleri, AVM, çarşı ve marketlerde 15 dakika kuralı benimsenmeli.
Misafirlik, ziyaretler bir süre daha askıya alınmalı.
Yoğun kalabalık içeren pazaryerlerini çok kısa sürede terk etmeli.
Toplu taşıma araçlarının bulaşı riski yüksek alanlar olduğu unutulmamalı, önlem almadan binilmemeli.
Ağız ve burun temizliğine özen göstermeli, günde birkaç kez gargara ve sümkürme yapılmalı.
Kişisel temizlik ve bakıma önem verilmeli, mümkünse günlük banyo yapılmalı.
Bağışıklığı düşüren, enfeksiyonlara ve kanserlere kapı aralayan, alkol, uyuşturucu, sigara ve tütün mamulleri içilmemeli, kullanılmamalı.
Düzenli uyumalı.
Sağlıklı ve dengeli beslenmeli.
Spor yapmalı.
Mevsim sebze ve meyveleri tüketilmeli.
Olumlu düşünmeli, yüksek moralli olmalı.
ÜLKELER TEDBİR ALIYOR
Ülke olarak işi daha sıkı tutmalıyız.
Hastane ve sağlık kapasitemizi, organizasyonumuzu güçlendirmeliyiz.
Covid-19 ‘un bu son atağının 1. ve 2. dalgadan daha ölümcül olduğunu gören, ölüm ve hastalık sayıları artan Kanada, İngiltere (Birleşik Krallık), Almanya, Fransa, Suudi, Arabistan, Brezilya, İspanya, Tanzanya, İtalya ve birçok ülkenin yeni tedbirler aldıklarını biliyoruz;
Kimi giriş çıkışı kapattı, kimi olağanüstü hali uzattı, kimi de sokağa çıkma yasağı ilan etti…
HEKİMLERİMİZİ KÜSTÜRMEYELİM
Bugüne kadar alınan tedbirler, uyarılar, bilgilendirmeler, ilaçlar, sağlık hizmetlerinin gücü ve yaygınlığı, hastane kapasiteleri, hekimler ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarıyla bu salgın, ‘1918-1920 İspanyol gribi’nde olduğu gibi 100 milyona yakın insanın ölümüne neden olmadı.
Büyük bir belayla yüzleşmemek için;
Aşıları yaptıralım ve yaz mevsimine kadar ‘Maske + Mesafe + Temizlik’ kuralına özen gösterelim.
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Bu arada moral bozukluğu içerisinde olan hekimlerimizin beklentilerini karşılayalım, onlara yönelen şiddeti önleyelim, ekonomik beklentilerini karşılayalım, istifa ve emeklilik talepleriyle yurtdışına gidişlerini durduralım!..
Sağlık sistemimizin bir hekim bile kaybedecek lüksü yoktur!..