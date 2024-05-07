Yayıncıların telif feryadı

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Birçok yazarın mirasçısı bulunamadığı için kitabı basılamıyor, yasadaki boşluklar yüzünden yazar veya çevirmen unutuluyor.

Hükümetin bu belirsizliğe çare bulmasını hepimiz bekliyoruz.

Kimi mirasçılar da bilmeden bu unutulmaya alet oluyorlar.

Hiç kuşkusuz bu sadece edebiyat dünyasının bir derdi değil, müzik dünyasında da aynı belirsizlik hâkim.

Bazı hukukçular bu kitapların basılmasını uygun görüyorlar, önerdikleri çözüm şu: Belirlenecek telifin bir hesaba yatırılması. Yasal mirasçı ortaya çıkınca bu hesapta biriken paranın kendisine ödenmesi. Bu bana da akla uygun bir çözüm gibi geliyor.

Bazı hukukçuların da mirasçılara yüksek telif almaları yönünde tavsiyeleri oluyor.

Herkes bestselleri hayal ediyor. Müzik dünyasının mirasçıları ise daha da gerçeklikten uzakta.

Somut örnekler vereceğim.

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İyi çevirmen, birçok önemli kitabı dilimize kazandıran yazar Ahmet Cemal’in kitapları basılamıyor. Yayıncının söylediğine göre mirasçı sayısı onu geçiyor ve anlaşma sağlanamıyor.

Burada Ahmet Cemal’e yapılan edebi zulmün giderilmesi için yetkililer de harekete geçmeli.

Okurlardan bu kitapları uzaklaştırmanın inandırıcı, savunabilir bir gerekçesi yoktur.

İki iyi şairin de kitapları basılamıyor.

Ercüment Behzat Lav ve Celal Sılay’ın.

Antolojiler de yapılamıyor, oysa edebiyata ilk adımı atanlar için antolojiler çok önemidir.

Yavaş yavaş iyi edebiyatçıların eserlerini okuyamayacak, iyi müzisyenlerin bestelerini dinleyemeyeceğiz.

ÇOCUKLAR RESSAMLARIMIZI TANIYOR

HAYALPEREST YAYINLARI çocukların ressamlarımızı tanımaları için bir dizi hazırladı. Türk ressamlarının hayatlarını kendi ağızlarından öğreniyoruz.

Dizinin önemini sanat tarihçisi, akademisyen Seda Yavuz kaleme getiriyor:

“Çocuk oyun oynayarak öğrenir. Oyun ise gerçek yaşamın yansımasıdır. Sanatın bir yansıma olduğunu düşünerek, çocukların sanata ilişkin bilgi edinmeleri ve hatta sanatın içinde olmaları özellikle zihinleri için gereklidir.

Feraye Turan Pir, çocukların bu sanatsal oyunda olmalarına katkı sağlamak amacıyla Türk Ressamları Serisi’ni kaleme aldı, ressam Helin Kurt resimleriyle seriyi zenginleştirdi.

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Sevgili çocuklar, hissetmeden bilmek olası değil, sizler meraklanın, araştırın, görün ki biz büyükler daha iyi anlayalım.”

Seride kimler var:

- Bir Kültür Sanat Öncüsü

Osman Hamdi Bey

- Çılgın Ressam

Fikret Mualla Saygı

- Modern Türk Resminin Usta Fırçası

Hüseyin Avni Lifij

- Prenses Ressam

Fahrelnissa Zeid

- Bir Anka Kuşu

Semiha Berksoy