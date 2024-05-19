Çeşme’den Bodrum’a kadar... “Beach” çetelerine dikkat

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Bütün bu uyarıları topluyor ve bir özet yapıyorum: “Son yıllarda Bodrum, Çeşme gibi turistik yerlerde plajlara çöken mafya yeniden hazırlık içinde. Astronomik rakamlar. Vale kavgaları. Silahlar. Otopark kavgaları.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlarken plajlarla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Özetle, denize 50 metre uygulaması doğrultusunda kaçak plajların üzerine gideceklerini açıkladı. Bakan Bey, çok önemli bir soruna neşter atmış.

Biliyorsunuz... Yalnızca bizim denizlerimizdeki sahillerden birisine “Beach” deniyor.

Diğerine; “Halk plajı”

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Bu da zaten her şeyi açıklıyor.

Ben işte o “Beach”lerdeki çeteleri hatırlatıyorum. Şimdiden başladı.

Gerçekten de geriye doğru bir baktım.

Hürriyet’in geçen yazdan bir manşeti...

“Alaçatı’da neler oluyor?

Peş peşe meydana gelen cinayetler ve saldırılar, Türkiye’yi şoke etti...”

Bu yalnızca bir tanesi.

Bodrum’da plajlara giriş için istenen astronomik rakamlar yüzünden çıkan kavgalar, fahiş hesaplar yüzünden çıkan çatışmalar.

İşte geliyor yine. Biliyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mafyaya, çetelere göz açtırmıyor.

Diyorum ki; Bu olaya önceden bir bakılsa.

Örneğin şu soru:

- Çeşme’deki, Alaçatı’daki, Bodrum’daki plajlar başta olmak üzere bu sahilleri kim ihaleye veriyor? Belediye ise nasıl? Devlet ise nasıl? Kimler alıyor? İhaleye girme ölçüleri nedir? Bu plajlarda her yıl milyonlarca lira ciro oluyor. Bu ihale bedellerini kim belirliyor?

- İşte Bodrum...

Türkiye sosyetesinin aktığı plajlar. Kimler ihaleye veriyor? Kimler ihaleye giriyor? Fiyatlar neye göre belirleniyor?

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2- TURİST KAÇIRAN MÖNÜLER

Yazın geldiği yerden hatırlatmaya devam edelim...

35 yıldır bu coğrafyada özellikle yabancılarla iş yapan turizmci bir dostum aradı.

Açıktan uyardı:

Çeşme’den Kaş’a kadar fiyatlara bakın. Turist kaçmasın da ne yapsın?

İşte birkaç örnek:

“Kazık coğrafyası”nın rekortmeni Bodrum ya da Çeşme’de orta halli bir lokantada.

Bir porsiyon bonfilenin fiyatı 1500 lira olursa...

Çoban salataya 500 lira...

Bir peynirli pideye 900 lira derse...

Lagos (ithal diyorlar ama) kilosu 8-10 bin lira olursa...

İçkiyi koymuyorum bile.

Şimdi siz hesap edin. 4 kişilik bir turist grubu masaya otursa kaç Euro hesap verir?

1 hafta oralarda yeseler, kiraladıkları tekne ya da otelden fazla para verecekler.

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O yüzden onlar değil de bizim “yerli ve yersiz turist” gelir zaten.

Parayı harcayıp gösterişi yapacak olan.

Daha şimdiden gazete manşetlerini görür gibi oluyorum.

“Lahmacun...”

Burası Çeşme:

3- BODRUM’DA PLAJA GİRİŞ 75 EURO

İşte Bodrum’dan bir örnek; Bitez’de bir plaja giriş 75 Euro. 150 Euro da içeride harcama talep ediliyor.

Çeşme’de bu sene rakamlar yine tavan. Giriş ücreti 1250 liranın üzerinde bekleniyor.

Bırakın beklentileri.

İşte geçen yıldan size birkaç hatırlatma:

İşte Alaçatı’dan bir lokantanın geçen yıl faturası:

4- LOKANTALARIN CEVABI

Elbette fiyat tartışılırken lokanta işletenlerin de bir cevabı var.

Hemen hepsi artan enerji fiyatları, işçi maliyetleri, devlete ödedikleri kiralardaki aşırı artış gibi gerekçeleri ortaya koyuyor.

Haksız da değiller.

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Ama sonuç: O turistler başta Yunan sahilleri olmak üzere başka ülkelere kaçıyorlar.

Örneğin Rodos’a giden turist plaj ücreti ödemiyor.

Fiyatlar daha makul.

Şarapta olan vergi bizden çok düşük olduğu için özellikle sofra şarabına küçük rakamlar ödüyorlar.

5- HER ŞEY DAHİLCİLER

Bu noktada turizmin esnafa yaraması için gelen turistin dışarı çıkması, dolaşması gerekiyor. Her şey dahil otellerine gelen turistler dışarıdaki fiyatları bildiği için para harcamıyorlar.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un gece müzeciliğini başlatmasının bir nedeni de budur. Ama müzenin çevresindeki fiyatlar el yakarsa nasıl olacak?

Turizm gelirlerinin büyük bölümü elbette konaklama üzerinden oluyor.

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Antalya turizm gelirlerimizin gözbebeği. Neyse ki orada iyi başladık.

Sonuç: Bu fiyatlarla gelecekten çalarız. Kendi başımıza kalırız.

NOT: Bakan Özhaseki, yatların demirleme bağlanma sistemleri üzerine de önemli açıklamalar yaptı. Şamandıradan günde 100 Euro alacaklarını söyledi. Şamandıra tamam ama rakam çok yüksek. Ayrıca değerlendireceğiz.