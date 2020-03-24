Astrolojide “bu tarihlere” dikkat etme ne demek?

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Madem evdeyiz, madem astroloji ile ilgilenecek daha fazla zamanınız var sizlere biraz doğum haritası bakmaktan ve astrolojinin ne anlama geldiğinden söz edeyim. Aynı zamanda önümüzdeki süreçleri konuşalım.
….tarihlere dikkat edin ne demek?
Eğer bir astrolog size şu tarihe dikkat edin diyorsa burada demek istediği şey o zaman diliminde gökyüzünde bazı gezegenler farklı konumlanmalar yapıyordur ve bu konumlanmalar geçmişte farklı bir tarihte tezahür etmiştir. Astrolog bu tarihlerde geçmişte negatif olaylar görmüştür ve bu olayların günümüze farklı bir şekilde tezahür edeceğini öngörüyordur. Zamanı anlamak ve zamanı tanımlamak adına size şifreler sunar. Sizlere o tarihte dikkat et derken uyan demeye çalışıyordur. Uyanmanı istiyordur. Yani o günlerde gözün kulağın açık olsun demek istiyordur. Korkma ama farkında ol demeye çalışıyordur. Hani hep deriz ya depreme uykuda yakalanmasak diye…
Mesela ben sizlere şunu söyleyeyim. Kendi hayatımdan örnek vereyim.
Şubat-Mart ve Nisan aylarına hiçbir etkinlik kabul etmedim.
Özellikle yakın çevreme bu tarihlerde ne öngörülebileceğini bilmiyorum ama bizleri bir şeylerin çok ciddi engelleyeceğini düşündüğümü söyledim. Verdiğim danışmanlıklarda hiç kimseyi riske sokacak bir söylemde bulunmadan bulundukları şartları korumaları gerektiğine dair sürekli fikirlerimi paylaştım. Kitabımı yayınevim şubatta çıkartmamı istedi ben ekim dedim. Onlar arayı soğuttuğumu ve mutlaka şubat olması gerektiğini söylediler. Ben uygun olmadığını düşündüğümü söyledim.
Geçenlerde beni arıyorlar ve olan bitene gerçekten inanamadıklarını söylüyorlar.
Youtube kanalımı geçen yıl açmadım diye çok tepki aldım ama Satürn kovaya geçince açacağımı ve dijitale ilginin daha yoğun olacağını düşündüğümü söyledim. Ajansım beni arıyor bu duruma inanamadıklarını söylüyorlar.
İşte bunlar sizlere küçük örnekler olsun. Yaşamınızda her şeyi bilemezsiniz ve her şeyin önüne geçemezsiniz. Âmâ en azından tedbir almak adına astrolojiyi kullanabilirsiniz.
Hem ne olacak ki; eylüle kitap çıkar, yeniden çiçekler açar, bizler imza gününde doya doya sarılırız, bizler yeniden özgür oluruz ve olacağız…
*
Astroloji bize nerede cesaretli nerede cesaretsiz olacağımızı söyler.
Yaşamı anlamlandırma sanatıdır.
Mesela size sürekli verdiğim tarihler oluyor. Burada artık neye ne 28 Mart-9 Nisan süreci çok baskılayıcı ve biraz kaygı verici olabilir. Ama inanın çok geçici olacak. Buna birlikte kafa yoralım ve öngörülerimizi yapalım. Risk almayın ve şu an yapacağınız şeyler sadece akıllıca işler olsun. Bilim dışına çıkmayın.
*
Bugünleri atlatacağız ama nasıl atlattığımız daha önemli olacak!
Siz şunu söylemek isterim ki bugünleri hiç yaşanmamış gibi unutacağız. Hunharca yaşamın içine akıp yeniden karışacağız. Âmâ bu sefer farklı olacağız…
Bu önümüzdeki dönem ekonomik türbülans!
Sebepleri belli ama tekrardan yazmakta fayda var.
Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,
Kişi başına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,
İşsizliğin artması
Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,
Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur.
Yani burada yazar diyor ki doğuyorsan ekonominde doğacak ve çoğalacak.
Kişi başı gelir artacak, işsizlik gibi bir sorunun ya olmayacak ya da olmamaya yakın olacak ve en önemlisi ÜRETECEKSİN!
Başka yolu yok. Üretmeden hiçbir şey olmayacak.
Saman da üreteceksin,
Kıyafette üreteceksin,
Sebze de üreteceksin, meyve de üreteceksin, atıklarını atmayacak oradan da bir üretim gerçekleştireceksin. Geri dönüşüm yapacaksın.
Olur olmaz her şeye yorum da yapmayacaksın…
Bakmayın yerinde susmakta büyük bir üretimdir J
1982 yılına gidin!
1982 Satürn Plüton kavuşumunun bir benzeri en yakın zaman diliminde o yılda oldu.
Faiz baronlar aracı kurumlar anlaşarak faizi yükselttiler. Kriz baş gösterdi.
O zaman Turgut Özal bakandı ve istifa etti.
Merkez Bankası müdahale edip faizleri dengeledi. Liberal ekonomi çöküşe uğradı.
1982 yılında yaşanan mali kriz mali sistemde denetim ve gözetimin önemini ortaya koymuştur. Bu nedenle, mali liberalizasyon sürecinin ikinci aşaması olan 1983-1987 yılları arasında mali sistemde bir takım kurumsal yeniliklere gidilmiştir. 1982 yılında menkul kıymet piyasalarının geliştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuştur. 1981 yılında yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kanunu SPK’ya hisse senedi ve bonoların birincil piyasasının denetlenmesinde tam yetki vermiştir. 1983 yılında, hisse senetleri ve bonoların ikincil piyasası açılım ve 1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) kurulmuştur.
Dememiz o ki; o dönemlerden dersler alındı ve o yıllarda eksiklikler kapatıldı. Şu an bu yeni yapılanma bizleri çok daha farklı ve güzel bir yere taşıyacaktır. Şu an teknoloji ve şartlar bambaşka. Eskiden bu yana çok dersler alındı. Başaracağız.
Eksikleri görmek çok mühim. Benim için bir çiçek evinize, bir çekirdekten, bir naneden, toprağınıza ekin. Sonra yaza bir hatıra olarak ona bakalım. Olur mu?
Mutlu günler dilerim.
Astrolojide “bu tarihlere” dikkat etme ne demek?
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Madem evdeyiz, madem astroloji ile ilgilenecek daha fazla zamanınız var sizlere biraz doğum haritası bakmaktan ve astrolojinin ne anlama geldiğinden söz edeyim. Aynı zamanda önümüzdeki süreçleri konuşalım.
….tarihlere dikkat edin ne demek?
Eğer bir astrolog size şu tarihe dikkat edin diyorsa burada demek istediği şey o zaman diliminde gökyüzünde bazı gezegenler farklı konumlanmalar yapıyordur ve bu konumlanmalar geçmişte farklı bir tarihte tezahür etmiştir. Astrolog bu tarihlerde geçmişte negatif olaylar görmüştür ve bu olayların günümüze farklı bir şekilde tezahür edeceğini öngörüyordur. Zamanı anlamak ve zamanı tanımlamak adına size şifreler sunar. Sizlere o tarihte dikkat et derken uyan demeye çalışıyordur. Uyanmanı istiyordur. Yani o günlerde gözün kulağın açık olsun demek istiyordur. Korkma ama farkında ol demeye çalışıyordur. Hani hep deriz ya depreme uykuda yakalanmasak diye…
Mesela ben sizlere şunu söyleyeyim. Kendi hayatımdan örnek vereyim.
Şubat-Mart ve Nisan aylarına hiçbir etkinlik kabul etmedim.
Özellikle yakın çevreme bu tarihlerde ne öngörülebileceğini bilmiyorum ama bizleri bir şeylerin çok ciddi engelleyeceğini düşündüğümü söyledim. Verdiğim danışmanlıklarda hiç kimseyi riske sokacak bir söylemde bulunmadan bulundukları şartları korumaları gerektiğine dair sürekli fikirlerimi paylaştım. Kitabımı yayınevim şubatta çıkartmamı istedi ben ekim dedim. Onlar arayı soğuttuğumu ve mutlaka şubat olması gerektiğini söylediler. Ben uygun olmadığını düşündüğümü söyledim.
Geçenlerde beni arıyorlar ve olan bitene gerçekten inanamadıklarını söylüyorlar.
Youtube kanalımı geçen yıl açmadım diye çok tepki aldım ama Satürn kovaya geçince açacağımı ve dijitale ilginin daha yoğun olacağını düşündüğümü söyledim. Ajansım beni arıyor bu duruma inanamadıklarını söylüyorlar.
İşte bunlar sizlere küçük örnekler olsun. Yaşamınızda her şeyi bilemezsiniz ve her şeyin önüne geçemezsiniz. Âmâ en azından tedbir almak adına astrolojiyi kullanabilirsiniz.
Hem ne olacak ki; eylüle kitap çıkar, yeniden çiçekler açar, bizler imza gününde doya doya sarılırız, bizler yeniden özgür oluruz ve olacağız…
*
Astroloji bize nerede cesaretli nerede cesaretsiz olacağımızı söyler.
Yaşamı anlamlandırma sanatıdır.
Mesela size sürekli verdiğim tarihler oluyor. Burada artık neye ne 28 Mart-9 Nisan süreci çok baskılayıcı ve biraz kaygı verici olabilir. Ama inanın çok geçici olacak. Buna birlikte kafa yoralım ve öngörülerimizi yapalım. Risk almayın ve şu an yapacağınız şeyler sadece akıllıca işler olsun. Bilim dışına çıkmayın.
*
Bugünleri atlatacağız ama nasıl atlattığımız daha önemli olacak!
Siz şunu söylemek isterim ki bugünleri hiç yaşanmamış gibi unutacağız. Hunharca yaşamın içine akıp yeniden karışacağız. Âmâ bu sefer farklı olacağız…
Bu önümüzdeki dönem ekonomik türbülans!
Sebepleri belli ama tekrardan yazmakta fayda var.
Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,
Kişi başına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,
İşsizliğin artması
Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,
Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur.
Yani burada yazar diyor ki doğuyorsan ekonominde doğacak ve çoğalacak.
Kişi başı gelir artacak, işsizlik gibi bir sorunun ya olmayacak ya da olmamaya yakın olacak ve en önemlisi ÜRETECEKSİN!
Başka yolu yok. Üretmeden hiçbir şey olmayacak.
Saman da üreteceksin,
Kıyafette üreteceksin,
Sebze de üreteceksin, meyve de üreteceksin, atıklarını atmayacak oradan da bir üretim gerçekleştireceksin. Geri dönüşüm yapacaksın.
Olur olmaz her şeye yorum da yapmayacaksın…
Bakmayın yerinde susmakta büyük bir üretimdir J
1982 yılına gidin!
1982 Satürn Plüton kavuşumunun bir benzeri en yakın zaman diliminde o yılda oldu.
Faiz baronlar aracı kurumlar anlaşarak faizi yükselttiler. Kriz baş gösterdi.
O zaman Turgut Özal bakandı ve istifa etti.
Merkez Bankası müdahale edip faizleri dengeledi. Liberal ekonomi çöküşe uğradı.
1982 yılında yaşanan mali kriz mali sistemde denetim ve gözetimin önemini ortaya koymuştur. Bu nedenle, mali liberalizasyon sürecinin ikinci aşaması olan 1983-1987 yılları arasında mali sistemde bir takım kurumsal yeniliklere gidilmiştir. 1982 yılında menkul kıymet piyasalarının geliştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuştur. 1981 yılında yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kanunu SPK’ya hisse senedi ve bonoların birincil piyasasının denetlenmesinde tam yetki vermiştir. 1983 yılında, hisse senetleri ve bonoların ikincil piyasası açılım ve 1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) kurulmuştur.
Dememiz o ki; o dönemlerden dersler alındı ve o yıllarda eksiklikler kapatıldı. Şu an bu yeni yapılanma bizleri çok daha farklı ve güzel bir yere taşıyacaktır. Şu an teknoloji ve şartlar bambaşka. Eskiden bu yana çok dersler alındı. Başaracağız.
Eksikleri görmek çok mühim. Benim için bir çiçek evinize, bir çekirdekten, bir naneden, toprağınıza ekin. Sonra yaza bir hatıra olarak ona bakalım. Olur mu?
Mutlu günler dilerim.