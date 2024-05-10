Özgür Özel’in stratejisine karşı İmamoğlu’nun hamlesi ne

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“Yerel seçimlerden önce CHP’nin tek lideri vardı; o da Ekrem İmamoğlu. Seçimlerden sonra üç lider adayımız oldu. Bizi Ekrem İmamoğlu’na mahkûm olmaktan kurtardı. Seçimler Özgür Özel’in konumunu pekiştirdi, denkleme kattı. Artık Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel gibi üç alternatifimiz oluştu...” deniliyordu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUMU NETLEŞTİ

Özgür Özel’le ilgili olarak ise, “Yerel seçimler Özgür Özel’in koltuğunu sağlama aldı. Bizi Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel eksenli eşbaşkanlık sisteminden kurtardı. Özgür Özel’i ne olacağı belli olmayan genel başkan konumundan aldı, lider pozisyonuna yükseltti” şeklinde değerlendirmeler yapılıyordu.

MÜHÜR KİMDEYSE SÜLEYMAN ODUR

31 Mart yerel seçimleri CHP’yi sadece birinci parti yapmadı, partideki paradigmaları da değiştirdi.

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Çünkü, Demirel’in dediği gibi, “siyasetin ilacı güçtür” mühür kimdeyse Süleyman odur. Güç Özgür Özel’de, Süleyman da O...

1977’de Ecevit’in yüzde 42’lik seçim zaferinden 47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yaptı.

GÜCÜ YÖNETTİ

Özgür Özel, seçmenin sandıkta verdiği gücü iyi yönetti. Siyasette kendine bir alan açtı. Diyalog siyasetiyle birlikte bir dil oluşturdu.

Gücü kullanmayı iyi bildi.

Seçimden sonra zaman Özgür Özel’in lehine işledi.

YENİ SİYASET

Özgür Özel, üç kritik olayda da gücünü kullanmaya başladı.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ile görüşme siyasette yeni bir yol açtı ve böylece kamuoyundan destek aldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSU

2- Cumhurbaşkanı adaylığı konusu

Ali Mahir Başarır’ın, kendi adaylığı konusunda başlattığı tartışmayı sonlandırarak doğru bir hamle yaptı. Yoksa parti içi kavganın ateşini yakar ve buradan çok büyük zarar görürdü.

PATRON BENİM DEDİ

3- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı yoksa Özgür Özel mi? Bu konuda üç açıklama yaptı.

5 Nisan tarihinde, “Maç 2-2 berabere, dakika 90+2, 3 dakika uzatma verilmiş, takım penaltı kazanmış, penaltıyı kim atacak? O kararı kim verecek? Teknik direktör verecek” dedi.

Seçimden aldığı güçle, ‘Bu takımın kaptanı benim, penaltıyı kimin atacağına ben karar vereceğim’ dedi.

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İKİ FORVET VAR

Ekrem İmamoğlu’nun “Tek forvetimiz var. O da Ekrem İmamoğlu. Penaltıyı o atacak” demesini beklerken Özgür Özel, 8 Nisan tarihinde, “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör, ‘Penaltıyı ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” dedi.

Böylece Ekrem İmamoğlu’na tek forvet sen değilsin bir de Mansur Yavaş var uyarısında bulundu.

KENDİNİ BAĞLAMADI

8 Mayıs tarihinde Habertürk’te Fevzi Çakır ve Esra Toptaş’ın programında ise, “Yarın üç santraforla oynarsınız, tek santrafora geçersiniz. Bu o günün işi. Bir kez daha söylüyorum. Bugünden aday tartışmalarına son nokta Özgür Özel tarafından konulmuştur. Adayı günü gelince konuşacağız” dedi.

Ne yaptı?

1- Bugünden kendini bağlamadı.

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2- Ekrem İmamoğlu tek adayımız demedi.

3- Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları üzerinden CHP’nin karıştırılmasının önüne geçmeye çalıştı.

4- Ekrem İmamoğlu’na da Mansur Yavaş’a da “Teknik direktör benim kimin aday olacağına ben karar vereceğim” mesajını verdi.

İMAMOĞLU NE YAPACAK?

Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığı konusunu kendi yetki alanına çekerken, İmamoğlu’nu ise üç eşit adaydan biri konumuna iterken, Ekrem İmamoğlu’nun bundan memnun olduğunu düşünmek mümkün değil.

İmamoğlu, 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Umudunu 2028 seçimlerine bağladı. CHP’nin başına Özgür Özel’in geçmesini sağlayarak partiyi sağlama aldığını düşündü. Seçimleri yeniden kazanınca önünde hiçbir engelin kalmadığına inandı. Ama şunu hesap edemedi. Seçimler Mansur Yavaş ve Özgür Özel alternatiflerini de ortaya çıkardı. Seçime muhalefetin tek adayı olarak girip, üç eşit aday olarak çıktı.

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İMAMOĞLU’NUN HAMLESİ

Ekrem İmamoğlu kararlı bir siyasetçi. Şimdi sustuğuna bakmayın kolay kolay pes etmez. Her şeyin farkında. Ankara siyasetinde Erdoğan, Özgür Özel ve Devlet Bahçeli arasında inşa edilen yeni siyasi düzeni kendisine yönelik bir operasyon olarak görüyor.

Bakalım Ekrem İmamoğlu’nun karşı hamleleri ne olacak?

KAVALA KONUSUNU BAHÇELİ’YE AÇTI MI?

Özgür Özel, Devlet Bahçeli görüşmesinde en çok merak edilen, Kavala konusuydu. Çünkü görüşmeden 1 saat önce Devlet Bahçeli, MHP Grubu’nda Kavala konusunda sert açıklamalar yapmıştı. O nedenle görüşmedeÖzgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?

Ben de bu sorunun peşine düştüm.

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BAHÇELİ’NİN YANITI

Özgür Özel, Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarıyla ilgili konuyu gündeme getirmiş.

AİHM kararları ve Avrupa Konseyi’ndeki sürece işaret ederek, “Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz” demiş. Peki MHP lideri nasıl karşılamış, Bahçeli’nin yanıtı ne olmuş? Onu da zamanı gelince yazacağım.