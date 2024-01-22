Kendi milletvekilini tehdit eden genel başkan kim

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Yazımın başlığındaki olayı canlı olarak yaşamış gibi sizlere aktaracağım. Ama önce CHP’de yaşanan güç mücadelesine değinmek istiyorum. Çünkü CHP’de yerel seçimlerden sonra olağanüstü kurultayın işaretleri gelmeye başladı.



Özgür Özel, CHP’ye genel başkan seçildi ama partide birlik ve bütünlüğü sağlayamadı. Bu gidişle CHP’nin en kısa süreli genel başkanı olmaya aday gözüküyor.

İKİ AYRI ÜÇGEN

CHP’de üç isim arasında müthiş bir güç mücadelesi yaşanıyor. Partide iki ayrı üçgen oluştu.

Biri; Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesi belediye başkan adaylıklarının belirlenmesinde sancıya yol açtı. İkinci bir üçgeni ise Özgür Özel’in ekibi oluşturuyor. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba.

Mersin Milletvekili Ufuk Çakır’ın, belediye başkan adaylarının belirlendiği Parti Meclisi toplantısında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba’ya “Yeter ulan” diye gösterdiği tepki kameralara yansımıştı. CHP kulisleri, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ın aday tespitindeki rollerine ilişkin iddialarla çalkalanıyor.

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ARALARINA KARA KEDİ Mİ GİRDİ

Bu arada Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, kurultayda Kılıçdaroğlu’nu devirmek için güçbirliği yapmıştı. Ancak aday belirleme sürecinde ikisinin arasına kara kedi girdiği söyleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun İzmir ve Antalya başta olmak üzere büyükşehir belediye başkan adaylarının belirlenmesine müdahale etmesi nedeniyle Parti Meclisi toplantısı erteleniyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri gibi hareket etmesinin ”emanetçi” konumuna düşen Özgür Özel’i rahatsız ettiği ifade ediliyor.

YÜZÜNE TELEFON KAPATMIŞTI

Ocak ayının ilk haftasında belediye başkan adaylarının belirleneceği PM toplantısından bir gün önce, Ekrem İmamoğlu belediye başkan adaylarıyla ilgili listeyi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aracılığıyla Özgür Özel’e iletmişti. Ekrem İmamoğlu İzmir’de Buğra Gökçe, Çankaya’da Gül Çiftçi ve Bodrum’da Ahmet Aras’ın aday gösterilmesini istemişti. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu daha sonra telefonla görüşmüş ve bu konuşma Özgür Özel’in, “O zaman gel sen bu koltuğa otur” diyerek telefonu İmamoğlu’nun yüzüne kapatmasıyla son bulmuştu. Telefondaki karşılıklı restleşmeden sonra ikili arasındaki ilişkilerin bozulduğu söyleniyor.

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KILIÇDAROĞLU’NUN GÜÇ GÖSTERİSİ



Kılıçdaroğlu son dönemlerde ‘yalnız’lığını ön plana çıkarıyor. Ama CHP İdare Amirliği seçimi de gösterdi ki hiç de öyle yalnız değil. Anlatacağım.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Genel Başkan Yardımcısı seçilince İdare Amirliği görevinden istifa ediyor. İdare Amirliği için seçim kararı alınıyor. Adana Milletvekili Orhan Sümer ile İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın ismi ön plana çıkıyor.

TEHDİT EDİYOR

Parti içi demokrasi işler, milletvekillleri yarışır, en çok oyu kim alırsa o seçilir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ednan Arslan’ı Özgür Özel, Orhan Sümer’i ise Kılıçdaroğlu destekliyor. Orhan Sümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a yakın bir isim. Özgür Özel önce Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer üzerinden Orhan Sümer’in adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyor. Ama Orhan Sümer sevilen bir milletvekili. Kazanacağını düşünüyor. Geri adım atmıyor. Canlı yayında gibi anlatacağımız hikâye ondan sonra başlıyor.

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ÖZGÜR ÖZEL TEHDİT EDİYOR

Bunun üzerine Özgür Özel bizzat devreye giriyor. Seçimden bir gün önce Orhan Sümer’i makamına çağırıyor. Orhan Sümer’e, “Sen bana karşı nasıl yarışırsın? Genel Başkan’a karşı siyaset yapılır mı?” diye çıkışıyor. Orhan Sümer, geri adım atmayınca bu kez tehdit devreye giriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’i, “Bak Zeydan’ı aday gösterdik ama onu da bir hafta sonra geri çekeriz” diye tehdit ediyor. Sonra ne mi oluyor?

ORHAN SÜMER ÇEKİLİYOR

Orhan Sümer, Meclis’e geçiyor, birlikte hareket ettiği milletvekilleriyle bir araya geliyor. Özgür Özel’le aralarında geçen konuşmayı aktarıyor. Ama bu arada tansiyonu yükseliyor. Zeydan Karalar’ın adaylığının geri çekilme tehdidi etkili oluyor. Zeydan Karalar’la telefon irtibatı kuruluyor. Kılıçdaroğlu ekibi aralarında bir değerlendirme yapıyor. Orhan Sümer’in geri çekilmesi kararı alınıyor.

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Ama Orhan Sümer’in tehdit edilmesi grubun daha da bilenmesine neden oluyor. Kılıçdaroğlu ekibi tepki olarak Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı aday gösteriyor. Özgür Özel, Ednan Arslan’ın seçilemeyeceğini düşündüğü için Kılıçdaroğlu ekibinin de sıcak bakabileceği bir isim olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ü aday gösteriyor. Yaşar Tüzün karşı taraftan 10’a yakın milletvekilinin desteğini alıyor ama bu seçilmesine yetmiyor. Kılıçdaroğlu ekibinin adayı Uğur Bayraktutan 67 oy alırken, Özgür Özel’in desteklediği Yaşar Tüzün 55 milletvekilinde kalıyor. Böylece Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşısında ağır bir yenilgi alıyor.



TEZKEREDE NE OLDU



CHP, şehitlerimizin geldiği gece PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin peşine takılıp, Meclis’te teröre karşı yayınlanan ortak bildiriye imza atmamıştı. Ama 12 Ocak’taki 9 şehidimizden sonra Meclis tekrar toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı özel oturumdan sonra teröre karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi yayınlanmıştı. CHP ilk başta yine ayrı bir bildiri yayınlamayı planlıyordu. Ama sonunda doğru olanı yaptı. Meclis Başkanlığı’nın tezkeresine evet oyu verdi. CHP’nin tavır değişikliğinin perde arkasını öğrenmek için parti içi kulislere baktım.

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BİR GRUP CHP MİLLETVEKİLİ

CHP’den bir grup milletvekili, “Biz ayrı bildiri yayınlanmasına karşıyız. Meclis Başkanlığı tezkeresine evet oyu vereceğiz” diye yönetime bildiriyor. Daha önce de CHP milletvekilleri, “Biz şehit cenazelerine nasıl gideceğiz” diye tepki göstermişlerdi. Milletvekillerinin bu tavrı üzerine partide bölünme yaşanıyor havası vermemek için CHP yönetimi geri adım atıp tezkereyi destekliyor.

Bence doğru olanı yapıyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış...