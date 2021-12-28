İmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilecek cumhurbaşkanı adına bol bol vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu’na, “Cumhurbaşkanı adayın kim ki adı sanı belli olmayan cumhurbaşkanı adına vaatlerde bulunuyorsun?” diye sordu.

Yerinde bir soru ama yanıtı yoktur. Çünkü Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu bilmiyor. Ama kendisi Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor.

Her defasında sorulduğunda, “Onur duyarım” diyor. Ama kendisinin aday olacağından emin değil. Şimdiye kadar, “Millet İttifakı karar verecek” diyordu. Ona şimdi her liderin gönlünde bir aday olduğu cümlesini ekledi. Böylece kendisine manevra yapacak alan açmaya çalışıyor. Çünkü Akşener’in Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini biliyor. Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor.

YİNE KIRMIZI KART

Ama Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın en büyük partisi CHP’nin lideri. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun gücünü yabana atmamak lazım. Kılıçdaroğlu, hem ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor, hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’a, “Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız” dedi. Mansur Yavaş kendisini cumhurbaşkanı tartışmalarının dışına çekerek, yıpranmayı önledi. Ama Yavaş, cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına çıktı mı derseniz, hayır derim. Son ana kadar ismi masada olacak. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu ile Ankara’da yaptığı baş başa görüşmeden sonra strateji değişikliğine gitti.

İMAMOĞLU’NUN DİRENİŞİ

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalara son noktayı koymasını istedi. Ama tam aksi oldu. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kafasında kendisine yer olmadığını net bir şekilde anlamış oldu. Kendisine bir yol haritası belirledi. Teslim olmak yerine mücadeleyi seçti.

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kılıcı çektiği, Kayseri’deki CHP’li belediyelerin toplantısında ortaya çıktı. Milliyet yazarı Zafer Şahin, perde arkasını yazdı. Hepsi doğru. Ankara’daki görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun, “Benim cumhurbaşkanı adayım Genel Başkan’ım Kemal Kılıçdaroğlu’dur” diye açıklama yapmasını bekliyordu. Ama İmamoğlu, Reuters’un cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna, “Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum” diye yanıt verdi. Topu taca attı.

KILIÇDAROĞLU’NU EŞİTLEDİ