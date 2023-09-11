Anketten Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi çıktı

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Seçimlerde yüzde 60’la kazanıyor diye muhalif seçmeni gaza getirdikten sonra seçim gecesi bir hüsran yaşattılar, bu yetmemiş gibi seçimden bu yana her gün yeni bir hayal kırıklığına yol açıyorlar.

Seçim gecesi “Öndeyiz” diye tweet atan Kılıçdaroğlu şimdi çıkmış, “Hepimiz hayal kırıklığına uğradık” diyor. Bu sözün doğrusu, “Hepimiz hayal kırıklığı yaşattık” olmalıydı. Seçim gecesi ilkokul çocuklarının tiyatro oyununda olduğu gibi canlı yayında Mansur Yavaş’ın kulağına eğilip, “Kazandık” diyen Ekrem İmamoğlu şimdi seçim hezimetinden kendine CHP genel başkanlığı koltuğu çıkarmaya çalışıyor.

Muhalif seçmen öfkeli. Muhalif seçmen şaşkın. Muhalif seçmen kızgın ama muhalif seçmen bu liderleri, bu partileri, bu sonuçları hak etmiyor.

CHP bu görüntüler altında dolu dizgin bir kurultaya gidiyor. Bu kurultayda Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in yarışacağı anlaşılıyor. Peki kim kazanır?

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Muhalif seçmen tepkili. Gürkan Duman’ın sahibi olduğu ve yaptığı isabetli anketlerle adından söz ettirmeye başlayan Betimar Araştırma’nın 6-7 Eylül tarihleri arasında 1570 seçmen üzerinde yaptığı araştırma bu konularda ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

AKŞENER’İN AÇIKLAMASINI DESTEKLİYOR MUSUNUZ

Betimar, önce Meral Akşener’in ittifakta yer almayacakları açıklamasını sormuş. Ankete katılanların yüzde 41.3’ü yanlış buluyorum diyor. Doğru buluyorum diyenlerin oranı yüzde 31.4’te kalırken pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor diyenlerin oranı ise yüzde 15.9 çıkıyor. Yüzde 11.4’lük bir kesim ise cevap yok diyor. İlginç olanı İYİ parti seçmeninin yüzde 19.8’i de Akşener’i doğru bulmuyor. Akşener’in bu çıkışına partisinin desteği yüzde 66 çıkıyor.

CHP seçmeninin yüzde 52.5’i de doğru bulmadığını belirtirken sadece yüzde 25.5’i Akşener’in kararını destekliyor.

AKŞENER-İNCE İTTİFAKI TUTAR MI

Muharrem İnce geçen hafta Akşener’i partisinde ziyaret etmişti. Bu gelişme yerel seçimlerde iki partinin ittifak yapıp yapmayacağı tartışmasını beraberinde getirmişti. Betimar ankete katılanlara bunu da sormuş.

Ankete katılanlara İYİ Parti ve Memleket Partisi ittifak kararı alırsa gösterecekleri belediye başkan adayını destekler misiniz diye sorulmuş.

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Hayır oy vermem diyenler yüzde 63 oranında çıkıyor. Evet oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 13.7’de kalıyor. Belki oy veririm diyenler yüzde 19 olurken yüzde 4.3’lük bir kesim cevap vermemeyi tercih etmiş. Peki İYİ Partililer ne diyor? İYİ Partililerin yüzde 51’i oy veririm derken hayır oy vermem diyenlerin oranı yüzde 22.5 çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAHANESİ

Seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu, kararsız muhafazakar seçmenin ulusalcılar iktidara gelirse tekrar eski günlere döneriz korkusuyla Erdoğan’a oy verdiklerini savunmuştu. Betimar araştırmasında bunu da sormuş. Ankete katılanların yüzde 60.1’i bunu Kılıçdaroğlu’nun seçim başarısızlığına bahane üretmek için yapılmış bir açıklama olarak görüyor.

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Doğru tespit diyenlerin oranı yüzde 29.3’te kalırken yüzde 10.6’lık bir kesim cevap vermemeyi tercih ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL SORUSU

Betimar, CHP Genel Başkanlığı’na aday olmaya hazırlanan Özgür Özel’in bu kararını da sormuş. Doğru buluyorum diyenlerin oranı yüzde 33.3 çıkarken yanlış buluyorum diyenler yüzde 43.4’le ilk sırada. Bir de adaylığını destekliyorum ama zamanlamasını yanlış buluyorum diyenler var. Onların oranı yüzde 12.1 çıkıyor. Cevap yok diyenler de yüzde 11.2’yle önemli bir oranda.

CHP’LİLER DESTEKLİYOR

Aynı soru CHP seçmenine sorulduğunda Özgür Özel’in adaylığına verilen destek artıyor.

CHP’lilerin yüzde 46’sı Özgür Özel’in kararını doğru buluyor. Yanlış buluyorum diyenler yüzde 26 çıkarken, adaylığını destekliyorum ama zamanlamasını yanlış buluyorum diyenler yüzde 21.4 çıkıyor. Yüzde 6’lık bir kesim ise cevap vermemeyi tercih ediyor. Özgür Özel’e en büyük destek ise yüzde 57.9’la İYİ Parti ve yüzde 66.7’yle Zafer Partisi seçmeninden geliyor.

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KILIÇDAROĞLU MU ÖZGÜR ÖZEL Mİ KAZANIR

Ankete katılanlara Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerçekleşecek bir genel başkanlık yarışını kim kazanır diye sorulmuş. Yanıt şaşırtıcı değil. Yüzde 49.3’ü Kılıçdaroğlu diyor. Özgür Özel diyenlerin oranı yüzde 38.2 çıkarken yüzde 12.5’lik bir kesim ikna edilmeyi bekliyor.

CHP SEÇMENİ FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Betimar, Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır sorusunu bir kez de CHP seçmenine sormuş. CHP seçmeni ise Özgür Özel kazanır diyor. Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 43.3’ü Kılıçdaroğlu kazanır derken Özgür Özel kazanır diyenlerin oranı yüzde 47.6 çıkıyor. Yüzde 9.1’lik bir seçmen ise cevap vermemeyi tercih ediyor.

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KILIÇDAROĞLU DERS ÇIKARMALI

CHP’yle ilgili verilerden Kılıçdaroğlu’nun ders çıkarması gerekiyor. Adaylığı dahi tartışmalı olan ve yüksek bir profil çizmeyen Özgür Özel dahi Kılıçdaroğlu’nun tahtını sarsmaya yetiyor. Ankete katılan CHP seçmenleri Kılıçdaroğlu için “Artık git” diyor.

BAŞARDILAR

CHP seçmeni kadar vefalı bir seçmen görmedim. İktidar olma umudu olmamasına rağmen partisine sımsıkı sahip çıkıyor. Ama CHP’yi yönetenlerin bu seçmenlere layık oldukları konusunda kuşkularım var. Sadece CHP açısından tarihi bir dönüm noktası olan 9 Eylül gününde yaşananlara dikkatinizi çekeceğim.

1- 9 Eylül’de CHP yüzüncü yılını kutladı değil mi? CHP yüzüncü yılını dahi birlik ve bütünlük içinde kutlayamadı. Ekrem İmamoğlu Anıtkabir’deki törenlere katılmadı. Ankara’ya gelmedi, İstanbul’da alternatif bir kutlama yaptı.

2- Atatürk ve İnönü gibi iki büyük askeri şahsiyetin kurduğu CHP’nin milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK’nın yalanına sarılarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal gaz kullandığı ve 15 köylünün askerler tarafından helikopterden atıldığı iftirasını dillendirdi.

3- Kılıçdaroğlu, CHP’nin yüzüncü yılıyla ilgili bir tweet attı. “Biliyoruz ki umut, halkın eğemenliği... Cumhuriyet Halk Partimizin 100. Yaşı kutlu olsun!”diye yazdı. Ancak Türk askeri diye kullandığı görsel Rum EOKA’cıların fotoğrafı çıktı.

Yani yüz tane AK Partili bir araya gelse, CHP’nin yüzüncü yaş gününü gölgede bırakacak ne yapsak diye düşünse Kemal Bey’in yaptığını yapamazdı.

CHP’nin Kılıçdaroğlu’ndan daha büyük bir rakibi yoktur.