2025 Şampiyonlar Ligi finalinde kimler olacak?

27 sezondur ‘Şampiyonlar Ligi’ formatıyla düzenlenen Kupa 1’in 54 final biletinin 37’sini aynı yedi takım kazandı: Real Madrid (7), Milan, Juventus (6), Barcelona, Bayern (5), Manchester, Liverpool (4)...
Yani final biletlerinin yaklaşık yüzde 70’i aynı 7 takıma gitmiş. Finallerin tekelleşmesiyle ilgili bir başka çarpıcı veri de şu: 2000-2010 aralığında tarihindeki ilk Kupa 1 finalini oynayan tam 5 yeni takım izlemiştik: Valencia, Leverkusen, Monaco, Arsenal ve Chelsea... Oysa 2010-2020 arası tek takım yaşayabildi o heyecanı. O da Tottenham... Üstelik 2000’lerde Devler Ligi finali yapan o beşlinin dördünün de bir daha oralarda olamadığını görüyoruz. Yani kartel güçlenmiş, tekelleşme derinleşmiş.
YENİLERE YER YOK
2000’ler umut vericiydi. 2010’larda galaktik büyükler, dükkânı yenilere kapadı. Peki 2020’ler nasıl olacak? 2021’i-2022’yi aşağı yukarı öngörebiliyoruz, ama mesela 2025 Devler Ligi finalini acaba kimler oynayacak? Bence Leipzig, Ajax ve Lyon gibi üç iyi organizasyonun 2020’lerde ana masada olma ihtimalleri var. Ancak onları bir devam yazısında ele alacağım. Bugünkü yazı, İngiltere ve İspanya’nın devlerinin yakın geleceğine dair bir küçük önizleme...
REAL MADRID VE BARCELONA
La Liga, koronavirüs nedeniyle durduğunda Barcelona lider, Real ikinci sıradaydı. Ancak ligi yakından takip edenler bana hak vereceklerdir; Barcelona’daki Messi ağırlığı bu sezon daha da belirginleşti. Gerek başkanla futbolcular arasındaki derin kriz, gerek Suarez ve Dembele’nin sakatlıkları, gerek Griezmann’ın takım tarafından kabul görmeyişiyle Katalan ekibi, son 15 yılda ilk kez Messi’ye bu denli bağımlı hale geldi.
YÖNETSEL KRİZ VAR
Gelecek yılki seçimde başkanı göndermeye ant içen futbolcular bunu başaramazlarsa kriz daha da derinleşebilir. Şu anda umutlar Neymar’ın Barcelona aşkına bağlanmış durumda ama Setien’in sıradanlaşan orta sahasına da takviye yapması gerekiyor. Uzaylı Messi’nin ben bir 5 yıl daha en üst seviyede oynayacağına inanıyorum, ancak Barcelona’daki bu yönetsel kriz durumu çözülmedikçe, yakın gelecek çok parlak görünmüyor. Puan olarak Barcelona’nın gerisinde görünen Real Madrid’se planlama açısından ezeli rakibinin çok önünde. Evet 4 Devler Ligi madalyası alan takım yaşlandı, ama transferde yapılan doğru hamlelerle efsanevi 11’in alternatifleri de hazırlandı. Zidane’ın dönüşü, Avrupa futbolunun kaderini değiştirebilecek bir hamle. Ben Zidane’ı, 2020’lerde Klopp’u durdurabilecek isim olarak görüyorum. Marcelo ağırlaştı ama Mendy şimdiden taraftarın kalbini kazanmış görünüyor. Üstelik Sevilla’da kiralık olan Reguilon da çok iyi bir alternatif olarak geri dönecek.
TEK EKSİK SANTRFOR
Sağ bekte dünyanın en iyilerinden birine, şu anda Dortmund’da kiralık olan Hakimi’ye sahipler. Zidane bu sezon Modric ve Kroos’u büyük maçlarda bir arada kullanmıyor. Ama artık elinde bence 2020’lere damga vuracak o müthiş adam var: Federico Valverde. Orta saha için iki kiralık alternatifi de Arsenal’deki Ceballos ve Sociedad’daki Oodegaard. Real Madrid’in tek eksiği olan santrfor pozisyonu için iki hedefi var: Biri, 2021’de Dortmund’dan 70 milyonluk çıkış opsiyonu olan Haaland. Diğeri de 2022’de PSG ile kontratı biten Mbappe. Bence Real Madrid, santrfor eksiğini de tamamlarsa 2020’lerin en komple takımı.
2020'LER ARSENAL'IN OLABİLİR
2019’un 4 final biletine ambargo koyan İngilizler, bu sezon şimdiden Avrupa’da 4 takıma düşmüş durumdalar. Bunun sebebi, top 6’nın 4’ünün birden geçiş sürecine girmeleri. Menajer değişikliği yapan dörtlüden Tottenham’ın gelecek sezon tekrar Pochettino’ya döneceğini düşünüyorum. ManU’nun yapılanması doğru, ancak elit seviyeye gelmek için çok daha fazla transfere ihtiyaçları var. Chelsea de doğru yolda. Bir klas santrfor takviyesiyle 2020’lerin ana oyuncularından biri olabilirler. Ama burada esas parantezi Arsenal’a açmak gerek. Arsenal, şu anda Real Madrid’e benzer şekilde harika bir genç jenerasyon yakalamış durumda. Ellerinde belki de Avrupa’nın en iyi 10 santrforundan ikisi Auba ve Lacazette varken, benim 2020’lere damga vuracağına inandığım 18’lik Martinelli’yi de saflarına kattılar. Bir başka 2001’li Bukayo Saka’yı da sol beke devşirerek bence gelecek 10 yıllarını kurtardılar. Henüz yüzde yüz potansiyellerine ulaşmamış Pepe (24), Maitland-Niles (22), Nketiah ve Willock (20) da dahil, Arteta’nın elinde bir fırsat grubu var. Evet, savunma göbeğinde korkunç bir rotasyona sahipler ama oraya da önümüzdeki sezon Saliba geliyor. Eğer sezon sonunda Zidane, tercihini elindeki deneyimlilerden yana kullanır ve Ceballos’u da Arsenal’a bırakırsa, ben 23 yaşındaki İspanyol virtüözün Avrupa futboluna damga vuracak kapasitede olduğuna inanıyorum. Tabii ki Liverpool ve City’nin dominasyonu kısa vadede kırılmayacak. Ancak Arsenal elindeki madeni doğru işleyebilirse, 2020’lerin sürpriz çıkışını gerçekleştirebilirler.
2025 Şampiyonlar Ligi finalinde kimler olacak?
27 sezondur ‘Şampiyonlar Ligi’ formatıyla düzenlenen Kupa 1’in 54 final biletinin 37’sini aynı yedi takım kazandı: Real Madrid (7), Milan, Juventus (6), Barcelona, Bayern (5), Manchester, Liverpool (4)...
Yani final biletlerinin yaklaşık yüzde 70’i aynı 7 takıma gitmiş. Finallerin tekelleşmesiyle ilgili bir başka çarpıcı veri de şu: 2000-2010 aralığında tarihindeki ilk Kupa 1 finalini oynayan tam 5 yeni takım izlemiştik: Valencia, Leverkusen, Monaco, Arsenal ve Chelsea... Oysa 2010-2020 arası tek takım yaşayabildi o heyecanı. O da Tottenham... Üstelik 2000’lerde Devler Ligi finali yapan o beşlinin dördünün de bir daha oralarda olamadığını görüyoruz. Yani kartel güçlenmiş, tekelleşme derinleşmiş.
YENİLERE YER YOK
2000’ler umut vericiydi. 2010’larda galaktik büyükler, dükkânı yenilere kapadı. Peki 2020’ler nasıl olacak? 2021’i-2022’yi aşağı yukarı öngörebiliyoruz, ama mesela 2025 Devler Ligi finalini acaba kimler oynayacak? Bence Leipzig, Ajax ve Lyon gibi üç iyi organizasyonun 2020’lerde ana masada olma ihtimalleri var. Ancak onları bir devam yazısında ele alacağım. Bugünkü yazı, İngiltere ve İspanya’nın devlerinin yakın geleceğine dair bir küçük önizleme...
REAL MADRID VE BARCELONA
La Liga, koronavirüs nedeniyle durduğunda Barcelona lider, Real ikinci sıradaydı. Ancak ligi yakından takip edenler bana hak vereceklerdir; Barcelona’daki Messi ağırlığı bu sezon daha da belirginleşti. Gerek başkanla futbolcular arasındaki derin kriz, gerek Suarez ve Dembele’nin sakatlıkları, gerek Griezmann’ın takım tarafından kabul görmeyişiyle Katalan ekibi, son 15 yılda ilk kez Messi’ye bu denli bağımlı hale geldi.
YÖNETSEL KRİZ VAR
Gelecek yılki seçimde başkanı göndermeye ant içen futbolcular bunu başaramazlarsa kriz daha da derinleşebilir. Şu anda umutlar Neymar’ın Barcelona aşkına bağlanmış durumda ama Setien’in sıradanlaşan orta sahasına da takviye yapması gerekiyor. Uzaylı Messi’nin ben bir 5 yıl daha en üst seviyede oynayacağına inanıyorum, ancak Barcelona’daki bu yönetsel kriz durumu çözülmedikçe, yakın gelecek çok parlak görünmüyor. Puan olarak Barcelona’nın gerisinde görünen Real Madrid’se planlama açısından ezeli rakibinin çok önünde. Evet 4 Devler Ligi madalyası alan takım yaşlandı, ama transferde yapılan doğru hamlelerle efsanevi 11’in alternatifleri de hazırlandı. Zidane’ın dönüşü, Avrupa futbolunun kaderini değiştirebilecek bir hamle. Ben Zidane’ı, 2020’lerde Klopp’u durdurabilecek isim olarak görüyorum. Marcelo ağırlaştı ama Mendy şimdiden taraftarın kalbini kazanmış görünüyor. Üstelik Sevilla’da kiralık olan Reguilon da çok iyi bir alternatif olarak geri dönecek.
TEK EKSİK SANTRFOR
Sağ bekte dünyanın en iyilerinden birine, şu anda Dortmund’da kiralık olan Hakimi’ye sahipler. Zidane bu sezon Modric ve Kroos’u büyük maçlarda bir arada kullanmıyor. Ama artık elinde bence 2020’lere damga vuracak o müthiş adam var: Federico Valverde. Orta saha için iki kiralık alternatifi de Arsenal’deki Ceballos ve Sociedad’daki Oodegaard. Real Madrid’in tek eksiği olan santrfor pozisyonu için iki hedefi var: Biri, 2021’de Dortmund’dan 70 milyonluk çıkış opsiyonu olan Haaland. Diğeri de 2022’de PSG ile kontratı biten Mbappe. Bence Real Madrid, santrfor eksiğini de tamamlarsa 2020’lerin en komple takımı.
2020'LER ARSENAL'IN OLABİLİR
2019’un 4 final biletine ambargo koyan İngilizler, bu sezon şimdiden Avrupa’da 4 takıma düşmüş durumdalar. Bunun sebebi, top 6’nın 4’ünün birden geçiş sürecine girmeleri. Menajer değişikliği yapan dörtlüden Tottenham’ın gelecek sezon tekrar Pochettino’ya döneceğini düşünüyorum. ManU’nun yapılanması doğru, ancak elit seviyeye gelmek için çok daha fazla transfere ihtiyaçları var. Chelsea de doğru yolda. Bir klas santrfor takviyesiyle 2020’lerin ana oyuncularından biri olabilirler. Ama burada esas parantezi Arsenal’a açmak gerek. Arsenal, şu anda Real Madrid’e benzer şekilde harika bir genç jenerasyon yakalamış durumda. Ellerinde belki de Avrupa’nın en iyi 10 santrforundan ikisi Auba ve Lacazette varken, benim 2020’lere damga vuracağına inandığım 18’lik Martinelli’yi de saflarına kattılar. Bir başka 2001’li Bukayo Saka’yı da sol beke devşirerek bence gelecek 10 yıllarını kurtardılar. Henüz yüzde yüz potansiyellerine ulaşmamış Pepe (24), Maitland-Niles (22), Nketiah ve Willock (20) da dahil, Arteta’nın elinde bir fırsat grubu var. Evet, savunma göbeğinde korkunç bir rotasyona sahipler ama oraya da önümüzdeki sezon Saliba geliyor. Eğer sezon sonunda Zidane, tercihini elindeki deneyimlilerden yana kullanır ve Ceballos’u da Arsenal’a bırakırsa, ben 23 yaşındaki İspanyol virtüözün Avrupa futboluna damga vuracak kapasitede olduğuna inanıyorum. Tabii ki Liverpool ve City’nin dominasyonu kısa vadede kırılmayacak. Ancak Arsenal elindeki madeni doğru işleyebilirse, 2020’lerin sürpriz çıkışını gerçekleştirebilirler.