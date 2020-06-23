YazÄ±n Cilt BakÄ±mÄ±nda En SÄ±k YapÄ±lan 5 Hata

Yaz aylarÄ±, cilt bakÄ±mÄ±nda Ã§ok Ã¶zen isteyen bir dÃ¶nemdir. BirÃ§oÄŸumuzun yaptÄ±ÄŸÄ± ve alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline gelen ÅŸeyler yaz aylarÄ±nda cildimize zarar verebiliyor. Dermatoloji UzmanÄ± Dr. Ada Bozkurt, yazÄ±n cilt bakÄ±mÄ±nda en sÄ±k yapÄ±lan 5 hatayÄ± anlattÄ±.
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A
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1
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Uzun sÃ¼ren pandemi sÃ¼reci sonrasÄ±nda gelen normalleÅŸme dÃ¶nemiyle birlikte birÃ§ok kiÅŸi soluÄŸu tatil beldelerinde alÄ±rken bazÄ± aileler de sÄ±nav sonrasÄ± iÃ§in yaz tatili planlarÄ± yapÄ±yor. Bu yÄ±l plajda â€˜sosyal mesafeyeâ€™ dikkat ederken gÃ¼neÅŸe karÅŸÄ± da â€˜kontrolsÃ¼zâ€™ olmamamÄ±z gerekiyor.
2
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GÃ¼neÅŸin faydalarÄ±nÄ± herkes biliyor ancak zararlarÄ±na karÅŸÄ± yeterince Ã¶nlem alÄ±nmÄ±yor. VÃ¼cudumuzun el ve dirseklerden kollarÄ±mÄ±za kadar olan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶ÄŸle sÄ±caÄŸÄ±nda 15-20 dakika gÃ¼neÅŸte kalmasÄ±, D vitamini iÃ§in yeterli olmaktadÄ±r.
3
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Cildin gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na daha fazla maruz kalmasÄ± deri kanseri, cildin erken yaÅŸlanmasÄ± ve cilt lekeleri gibi zararlÄ± etkilere yol aÃ§abilmektedir. Bu yÃ¼zden sÃ¼resi ne olursa olsun, uzun sÃ¼re gÃ¼neÅŸlenmek dermatologlarca Ã¶nerilmemektedir.
4
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Saat 10.00â€™dan Ã¶nce veya 14.00â€™den sonra yÃ¼zÃ¼n
Yaz mevsiminde cildin gÃ¼neÅŸin kÃ¶tÃ¼ etkilerinden korunmasÄ± adÄ±na alÄ±nacak tedbirler son derece Ã¶nemli. GÃ¼neÅŸlenirken en az 10 cmâ€™lik siperliÄŸi olan ÅŸapkalar, UVA-B filtreli gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri, giyimde mÃ¼mkÃ¼nse sÄ±k dokuma polyester kumaÅŸlar tercih edilmelidir. YÃ¼zme gibi dÄ±ÅŸ alan aktivitelerinin ise mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar saat 10.00â€™dan Ã¶nce veya 14.00â€™den sonra yapÄ±lmasÄ± daha uygundur.Â
5
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SPF deÄŸeri 15â€™in altÄ±nda olmamalÄ±Â
EÄŸer cildimiz gÃ¼neÅŸe maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nda hep kÄ±zarÄ±yor ama yanmÄ±yorsa ya da Ã§ok az bronzlaÅŸabilen aÃ§Ä±k bir cildimiz varsa UVB Ä±ÅŸÄ±nÄ±ndan koruyuculuÄŸu gÃ¶steren SPFâ€™nin (gÃ¼neÅŸ koruma faktÃ¶rÃ¼) 30 ve Ã¼zerinde olmasÄ± tercih edilmelidir. Kolay bronzlaÅŸabilen esmer tenli kiÅŸiler iÃ§in Ã¶zel bir risk faktÃ¶rÃ¼ yoksa 30 faktÃ¶r yeterli olabilmektedir.
6
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SPF 15â€™in altÄ±ndakiler tercih edilmemelidir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¼neÅŸ kreminde UVB filtresi kadar UVA filtresi olup olmadÄ±ÄŸÄ± da deÄŸerlendirilmelidir. UVA filtresi iÃ§in uluslararasÄ± standart bir ortak parametre olmamakla beraber â€˜PA, PPD, broad spektrumâ€™ gibi ibareler varsa bu UVA filtresinin olduÄŸunu gÃ¶stermektedir.
7
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Sprey gÃ¼neÅŸ kremlerini yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze kullanmayÄ±n
Koruyucunun krem mi yoksa sprey mi olacaÄŸÄ± da rastgele verilmemesi gereken bir karardÄ±r. EÄŸer yaÄŸlÄ±/karma bir yÃ¼z yapÄ±nÄ±z varsa su bazlÄ± gÃ¼neÅŸ kremlerini, kuru bir cilde sahipseniz nemlendirici iÃ§eriÄŸi de olan gÃ¼neÅŸ kremlerini kullanabilirsiniz.
8
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Plajlarda gÃ¼neÅŸe maruz kalan vÃ¼cut alanÄ± fazla olduÄŸundan kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± nedeniyle vÃ¼cut spreyleri de tercih edilebilir. Ancak sprey formlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸunun iÃ§eriÄŸinde bulunan alkol, ciltte tahriÅŸ edici etki yapabileceÄŸinden bu Ã¼rÃ¼nler yÃ¼z bÃ¶lgesinde kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r.
9
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GÃ¼n boyu plajdaysanÄ±z koruyucunuzu 2-4 saatte bir yenileyin
Havuz veya denizden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra mutlaka gÃ¼neÅŸ kremini yenilememiz gerekiyor. Evden Ã§Ä±kmadan yarÄ±m saat Ã¶nce gÃ¼neÅŸ kremini sÃ¼rmek, Ã¼rÃ¼nÃ¼n etkinliÄŸini doÄŸru zamanda baÅŸlatacaktÄ±r.
10
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YazÄ±n en sÄ±cak anlarÄ±nÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu gÃ¼nlerde penceresiz kapalÄ± bir mekÃ¢nda deÄŸilsek, gÃ¼neÅŸ kremleri 2-4 saatte bir yenilenmelidir. Suya dayanaklÄ± bir gÃ¼neÅŸ kremi kullansak bile havuz ya da denizden Ã§Ä±kÄ±p kurulandÄ±ktan hemen sonra ya da yoÄŸun terleme yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gÃ¼neÅŸ kremi tekrarlanmalÄ±dÄ±r.
11
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NasÄ±lsa korunuyorum diye saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan olmayÄ±n
YazÄ±n sadece plajda ya da havuz baÅŸÄ±nda gÃ¼neÅŸ koruyucu kullanmak, doÄŸru aralÄ±klarla ve yeterli miktarda koruyucu sÃ¼rmemek, en sÄ±k yapÄ±lan hatalarÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir. GÃ¼neÅŸ kremi Ã§oÄŸu zaman yÃ¼ze doÄŸru miktarda uygulanmamaktadÄ±r.
12
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Krem, yÃ¼ze Â¼ Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan az sÃ¼rÃ¼lmemelidir. HiÃ§bir gÃ¼neÅŸ kreminin bizi yÃ¼zde 100 gÃ¼neÅŸten korumadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±rsa, gÃ¼neÅŸ kremi sÃ¼rÃ¼p yalancÄ± bir gÃ¼venlik hissiyle gÃ¼neÅŸe maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saatleri artÄ±rmak da cilt kanserine davetiye Ã§Ä±karan en Ã¶nemli hatalardan biri olmaktadÄ±r.
13
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GÃ¼neÅŸ lekeleri Ã§ok hÄ±zlÄ± oluÅŸabilir
Â GÃ¼neÅŸ lekeleri veya tÄ±ptaki adÄ±yla â€˜melasmaâ€™ da yazÄ±n ortaya Ã§Ä±kan bir diÄŸer Ã¶nemli dermatolojik sorundur. En sÄ±k gÃ¼neÅŸ maruziyeti nedeniyle oluÅŸan gÃ¼neÅŸ lekeleri gebelik, doÄŸum kontrol haplarÄ±, hormon replasman tedavileri, bazÄ± kozmetik Ã¼rÃ¼nlerin kullanÄ±mÄ± ve genetik yatkÄ±nlÄ±kla da ortaya Ã§Ä±kabiliyor.
14
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GÃ¼neÅŸ lekeleri oluÅŸum nedenine gÃ¶re hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde oluÅŸabilir ya da zamanla koyuluÄŸu artmaya devam edebilir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok leke aÃ§maya yÃ¶nelik medikal iÃ§erikli kremler, peeling, dermapen, mezoterapi yÃ¶ntemleri ve â€˜Q anahtarlÄ± Nd: yaÄŸ lazerâ€™ gibi tedavi seÃ§enekleri bulunmaktadÄ±r. Cildinizi korumak ve gerekli durumlarda tedavi uygulanmasÄ± iÃ§in bir uzmandan destek almanÄ±z gerekmektedir.