YazÄ±n Cilt BakÄ±mÄ±nda En SÄ±k YapÄ±lan 5 Hata

YazÄ±n en sÄ±cak anlarÄ±nÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu gÃ¼nlerde penceresiz kapalÄ± bir mekÃ¢nda deÄŸilsek, gÃ¼neÅŸ kremleri 2-4 saatte bir yenilenmelidir. Suya dayanaklÄ± bir gÃ¼neÅŸ kremi kullansak bile havuz ya da denizden Ã§Ä±kÄ±p kurulandÄ±ktan hemen sonra ya da yoÄŸun terleme yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gÃ¼neÅŸ kremi tekrarlanmalÄ±dÄ±r.