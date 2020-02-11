Beslenme Önerileri MAHMURE ÖZEL

Vücudunuza Enerji Depolayacak Sağlıklı Besinler

Değişen hava koşulları, stresli yaşam, iş yoğunlu ve daha birçok neden enerjimizin tükenmesine, yorgun ve halsiz hissetmemize neden olabiliyor. Bu durumla baş etmek için hemen ilaç almak yerine mutfağınıza gidin, dolabınızı açın ve aşağıdaki besinlerden tüketip tüketmediğinize bir bakın.