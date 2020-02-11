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GeriBeslenme Önerileri Vücudunuza Enerji Depolayacak Sağlıklı Besinler 
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Vücudunuza Enerji Depolayacak Sağlıklı Besinler
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Vücudunuza Enerji Depolayacak Sağlıklı Besinler 

Değişen hava koşulları, stresli yaşam, iş yoğunlu ve daha birçok neden enerjimizin tükenmesine, yorgun ve halsiz hissetmemize neden olabiliyor. Bu durumla baş etmek için hemen ilaç almak yerine mutfağınıza gidin, dolabınızı açın ve aşağıdaki besinlerden tüketip tüketmediğinize bir bakın.

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Yorgunluğa ve halsizliğe karşı savaş açan besinleri açıklıyoruz!

2Yumurta

Yumurta

Oldukça iyi bir protein kaynağı olan yumurta, bedene enerji verme konusunda oldukça etkili bir besin olmasıyla ön plana çıkıyor. Protein dışında yumurtada bulunan karbonhidrat ve yağ da enerji yenilenmesinde katkı sağlıyor. 

3Somon balığı

Somon balığı

Somon gibi yağlı balık türleri, enerjiyi daha çok karşılayabilen içeriklere sahiptir. Yediklerinizi enerjiye dönüştürme konusunda etkili olan vitaminleri içeren yağlı balıklar, kaslarınızı kuvvetlendirir ve daha enerjik hissetmenizi sağlar.

4Kahve

Kahve

Kahhvenin akşam vakti içilmesi uyku problemine yol açacağı için önerilmez. Fakat gün içinde içeceğiniz bir fincan kahve size gerekli olan enerjiyi verecek ve dikkatinizi toplamanıza yardımcı olacaktır.

5Portakal

Portakal

Vücuttaki halsizliğin nedenlerinden biri de C vitamini eksikliğidir. Eğer kendinizi halsiz hissediyor ve bir enerji kaynağı arıyorsanız mutlaka C vitamini içeren meyvelerden yararlanmalısınız.

Portakal, C vitamini bakımından oldukça zengindir ve kesinlikle öğünlerinize dahil etmeniz önerilir. Aynı zamanda mandalina ve tüm turunçgiller de enerjimizi yenilemede oldukça yararlı olacaktır.

6Fındık

Fındık

Fındığın içeriğindeki protein, antioksidan ve esansiyel yağ asitleri hem zihinsel hem de fiziki anlamda enerji vermeye katkı sağlayacaktır. Fındığın yanı sıra ceviz gibi sert kabuklu yemişleri de tercih edebilirsiniz.

7Bitter çikolata

Bitter çikolata

Bitter çikolatanın içeriğindeki kakao, esansiyel yağ asitleri ve karbonhidrat sayesinde enerjik ve daha zinde hissedebilirsiniz. Bitter çikolatanın serotonin yani mutluluk hormonunu arttırması da özelliklerinden bir tanesidir.

8Sarımsak

Sarımsak

Bolca sarımsak tüketmek kokusu nedeniyle sizi rahatsız edebilir. Ancak sarımsağın yorgunluğu azaltması ve enerji seviyesini yükseltmesi en çok bilinen faydalarıdır. Ayrıca kalp sağlığı ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi konusunda da oldukça başarılı bir bitkidir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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