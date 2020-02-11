MAHMURE ÖZEL
Vücudunuza Enerji Depolayacak Sağlıklı Besinler
Değişen hava koşulları, stresli yaşam, iş yoğunlu ve daha birçok neden enerjimizin tükenmesine, yorgun ve halsiz hissetmemize neden olabiliyor. Bu durumla baş etmek için hemen ilaç almak yerine mutfağınıza gidin, dolabınızı açın ve aşağıdaki besinlerden tüketip tüketmediğinize bir bakın.
Somon balığı
Somon gibi yağlı balık türleri, enerjiyi daha çok karşılayabilen içeriklere sahiptir. Yediklerinizi enerjiye dönüştürme konusunda etkili olan vitaminleri içeren yağlı balıklar, kaslarınızı kuvvetlendirir ve daha enerjik hissetmenizi sağlar.
Portakal
Vücuttaki halsizliğin nedenlerinden biri de C vitamini eksikliğidir. Eğer kendinizi halsiz hissediyor ve bir enerji kaynağı arıyorsanız mutlaka C vitamini içeren meyvelerden yararlanmalısınız.
Portakal, C vitamini bakımından oldukça zengindir ve kesinlikle öğünlerinize dahil etmeniz önerilir. Aynı zamanda mandalina ve tüm turunçgiller de enerjimizi yenilemede oldukça yararlı olacaktır.
Bitter çikolata
Bitter çikolatanın içeriğindeki kakao, esansiyel yağ asitleri ve karbonhidrat sayesinde enerjik ve daha zinde hissedebilirsiniz. Bitter çikolatanın serotonin yani mutluluk hormonunu arttırması da özelliklerinden bir tanesidir.
Sarımsak
Bolca sarımsak tüketmek kokusu nedeniyle sizi rahatsız edebilir. Ancak sarımsağın yorgunluğu azaltması ve enerji seviyesini yükseltmesi en çok bilinen faydalarıdır. Ayrıca kalp sağlığı ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi konusunda da oldukça başarılı bir bitkidir.
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