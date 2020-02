Vücudunuza Enerji Depolayacak Sağlıklı Besinler 

Portakal Vücuttaki halsizliğin nedenlerinden biri de C vitamini eksikliğidir. Eğer kendinizi halsiz hissediyor ve bir enerji kaynağı arıyorsanız mutlaka C vitamini içeren meyvelerden yararlanmalısınız.



Portakal, C vitamini bakımından oldukça zengindir ve kesinlikle öğünlerinize dahil etmeniz önerilir. Aynı zamanda mandalina ve tüm turunçgiller de enerjimizi yenilemede oldukça yararlı olacaktır.