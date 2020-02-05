Vücudu Yeniliyorlar: Kışın Tüketilmesi Gereken 10 Besin

Vücudumuz her daim bir yenilenme döngüsü içerisindedir. Bu döngüyü 'hücre bölünmesi' denen kimyasal tepkimeler zinciri oluşturur. Hücre bölünmesi hayati bir tepkime olup; kısacası hücrelerimizin çoğalmasını, büyümesini ve yenilenmesini sağlar. Saç, cilt, kan hücrelerimiz ve iç organlarımız bu süreçte yenilenir. Bazı durumlarda ise bu döngü anormal bir seyirde ilerleyip hücrelerin fazla bölünmesi sonucu tümör oluşumu gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir.



Her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz bir takım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu besin ögelerine önem verdiğimiz sürece hastalık riskimizi minimuma düşürür, vücudumuzun yenilenme sürecine destek oluruz. İşte vücudu yenileyen 10 harika besin...