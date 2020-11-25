Vajinismus Nedir? Vajinismus Tedavisinde Başarı Oranı Nasıldır?

“10 KADINDAN BİRİNDE VAJİNUSMUS VAR” Vajina (kılıf) ve ismus (eylem) kelimelerinin bir araya gelmesiyle tanımlanmış olan bu durumu kısaca ‘vajinal eylemin yapılamaması’ olarak ifade edilir. Kadında cinsel birleşmeyi zorlaştıran, hatta tedavi edilmeden imkânsız kılan, çoğunlukla psikodinamik alt yapısı olan ve tedavide multidisipliner bir yaklaşım gerektiren vajinal spazm (istemsiz kasılma) ve ağrı durumudur. Sıklığı düşünüldüğünden de fazladır. Ancak ortalama bir rakam verecek olursak; her 10 kadından 1’inde vajinismus mevcuttur.