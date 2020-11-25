Vajinismus Nedir? Vajinismus Tedavisinde Başarı Oranı Nasıldır?
Vajinismusun evli çiftleri evliliğe, birbirine ve hayata küstürme potansiyeline sahip bir hastalık olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, vajinismusun kader değildir, cinsel terapi ile yüzde 100 tedavi edilebileceğini söyledi, tedavi yöntemini anlattı.
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Türkiye’de en çok rastlanan kadın rahatsızlıklarından biri olan vajinismus, her 10 kadından birinin hayatını etkiliyor. Vajinismus tüm dünyada özellikle kapalı ve geleneksel toplumlarda kadınların ve evli çiftlerin korkulu rüyasıdır. Vajinismus tedavisi uzman kişilerce yapıldığında başarı oranı yüzde 100 olur.
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“10 KADINDAN BİRİNDE VAJİNUSMUS VAR”
Vajina (kılıf) ve ismus (eylem) kelimelerinin bir araya gelmesiyle tanımlanmış olan bu durumu kısaca ‘vajinal eylemin yapılamaması’ olarak ifade edilir. Kadında cinsel birleşmeyi zorlaştıran, hatta tedavi edilmeden imkânsız kılan, çoğunlukla psikodinamik alt yapısı olan ve tedavide multidisipliner bir yaklaşım gerektiren vajinal spazm (istemsiz kasılma) ve ağrı durumudur. Sıklığı düşünüldüğünden de fazladır. Ancak ortalama bir rakam verecek olursak; her 10 kadından 1’inde vajinismus mevcuttur.
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“FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK NEDENLER ETKİLİ”
İşin aslı, vajinismus hastalığı yoktur, vajinismus hastaları vardır. Yani neredeyse hasta sayısı kadar nedenden bahsetmek mümkündür. Tedavi de öncelikle nedenin ortaya konulmasıyla başlar. Hekime başvuran her hastanın vajinismus sebebi farklı olacağı gibi, tedavisi de farklı olacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse vajinismus nedenleri 2 ana başlıkta ifade edilebilir. Fiziksel nedenler arasında anatomik bozukluk, darlık, kapalı kızlık zarı ve benzeri sebepler gösterilebilir. Psikolojik nedenler ise cinsel metalara karşı korku, utangaçlık, iğrenti duyma, taciz-tecavüz-zor doğum gibi geçirilmiş travmatik durumlardır.
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“İLK BAŞVURUDA BİLE İYİLEŞMEK MÜMKÜN”
Tedaviyi ertelemek, vajinismus konusunda çiftlerin kendilerini ya da eşlerini suçlamaları, kulaktan dolma bilgilerle kendi başına uygulamalara başvurmaları, bazen de psikolojik zeminli vakalar tedaviyi zorlaştıran ve süreci uzatabilen durumlardır, ancak bu durumlarda dahi tedavi imkânsız değildir.
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“EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME PROGRAMLARI ARTTI”
Artık çok dirençli vajinismus hastalarında bile yüz güldüren sonuçlar alabiliyoruz. Bu konuyla ilgilenen hekim ve psikolog sayısı arttıkça ve toplumun cinsellik konusunda konuşulmayan, bilinmeyen tarafları aydınlatıldıkça hastalığın bile azalması mümkün.
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“KADINI VE ERKEĞİ DİNLEMEK ÖNEMLİ”
Vajinismusun tedavisi ne kadar uzun soluklu olursa olsun, kaç kez başarısızlık yaşanırsa yaşansın, bu konuda umutlu ve özverili çiftlerde rüya gibi sonuçlara ulaşmak imkânsız değildir.
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Vajinismus tedavisinde başarı için tedavi yönteminden ziyade kadını ve erkeği birebir dinleyip anlamak gerekir. Jinekolojik muayene, cinsel terapi ve yardımcı teknikler tedavide sonraki aşamaları oluşturur. Özellikle fiziksel bir sorunu olmayan psikolojik zeminli vajinismus hastalarını sadece bilişsel ve davranışsal yaklaşımla tedavi etmek mümkündür.
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Vajinismusta uygulanan diğer tedavi yöntemleri arasında ise kızlık zarının ameliyatla alınması, ağrı korkusu olanlar için lokal anestezik maddeler kullanılması, aşamalı vajinal genişletici (dilatatör) tedavisi ve destekleyici ilaçların sayılabilir.
Vajinismus ne sizin suçunuz ne de kaderinizdir. En kısa sürede jinekolog, cinsel terapist ve/veya psikoloğa başvurarak bu sorunu çözebilirsiniz.