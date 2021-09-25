Vajinismus Nedir, Neden Olur? İşte Vajinismus Belirtileri ve Tedavisi

Vajinismus Neden Olur? Kadınların çoğu kendi cinsel organının yapısı ve yeri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Kızlık zarı ve vajina hakkındaki bilinmezlik korkuyla devam eder. Kızlık zarının vajinayı tamamen kapattığı fikri ve ilk cinsel birleşmede patlayacağı ve yoğun kanama olacağı korkusu vajinismusta hastalardaki korkunun temel nedenlerinden biridir. Bunun dışında “Benim vajinam asla bir erkeğin penisi için uygun değil’’, “Penis vajinama girerse orada sıkışıp kalır ve hastaneye gitmek zorunda kalırım”, “Cinsel birliktelikle vajinam parçalanır’’ gibi sorular da pelvik taban kaslarında refleks kasılmalara neden olur.



Vajinismuslu kadınlar cinselliği her zaman ağrıyla birleştirir. Bu ağrı ilk cinsel birleşme deneyiminde yaşanmış da olabilir, bir başkası tarafından öğretilen bir ağrı da olabilir.