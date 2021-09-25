Vajinismus Nedir, Neden Olur? İşte Vajinismus Belirtileri ve Tedavisi
Vajinismus sıklıkla görülen vajina problemlerinden biridir. Özellikle evliliğin ilk zamanlarından vajinismus belirtileri görülebilir ve bir an önce tedavi için bir uzmana başvurulmalıdır. Peki, vajinismus nedir, neden olur? İşte vajinismus belirtileri ve tedavisi…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Vajinismus vajinanın istemsiz olarak gerilmesidir. Vajinismus şikayetleri olan kadınlar bu durumu seksin başlangıcında, tampon takarken veya pelvik muayene sırasında yaşarlar. Vajinismus cinsel ilişkiyi ağrılı hale getirebilir. Bu nedenle vajinismus tedavisi yollarına başvurmalı ve bu sorun ilişkide problemlere neden olmadan çözüme ulaştırılmalıdır. İşte, vajinismus nedir, neden olur sorularının yanıtları ve vajinismus belirtileri ile tedavisi hakkında bilgiler.
2
Vajinismu Nedir?
Vajinismus vajina çevresindeki kasların istemsiz olarak gerilmesi veya kasılmasıdır. Vajina dişi üreme sisteminin bir parçasıdır. Rahmin alt kısmını (serviks) vücudun dışına bağlar. Bu kasıtsız kas spazmları, penis, parmak, tampon veya tıbbi alet gibi bir şey vajinaya girmeye çalıştığında ortaya çıkar. Spazmlar hafif rahatsız edici veya çok acı verici olabilir.
3
Vajinismus Neden Olur?
Kadınların çoğu kendi cinsel organının yapısı ve yeri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Kızlık zarı ve vajina hakkındaki bilinmezlik korkuyla devam eder. Kızlık zarının vajinayı tamamen kapattığı fikri ve ilk cinsel birleşmede patlayacağı ve yoğun kanama olacağı korkusu vajinismusta hastalardaki korkunun temel nedenlerinden biridir. Bunun dışında “Benim vajinam asla bir erkeğin penisi için uygun değil’’, “Penis vajinama girerse orada sıkışıp kalır ve hastaneye gitmek zorunda kalırım”, “Cinsel birliktelikle vajinam parçalanır’’ gibi sorular da pelvik taban kaslarında refleks kasılmalara neden olur.
Vajinismuslu kadınlar cinselliği her zaman ağrıyla birleştirir. Bu ağrı ilk cinsel birleşme deneyiminde yaşanmış da olabilir, bir başkası tarafından öğretilen bir ağrı da olabilir.
4
Çocukluk çağından beri kız çocuklara bekaretini koruması öğretilmiştir. Evlenen kadının bilinçdışı olarak sahip olduğu bu en değerli şeyi kaybetmek istememesi de vajinismusa sebep olabilir.
Bunlar dışında çocukluk çağındaki cinsel veya ailevi travmatik durumlar da vajinismusa zemin hazırlar.
5
Vajinismus Nasıl Anlaşılır?
Vajinismus semptomları, bir kişi ilk kez seks yaptığında, geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilir. Bu durum, bir kişi ilk kez bir tampon yerleştirmeye çalıştığında veya bir sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisinde pelvik muayene yaptığında da ortaya çıkabilir.
6
Bazı kadınlar daha sonraki yaşamlarında vajinismus geliştirir. Yıllar sonra sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilir. Vajinal penetrasyon olduğunda spazmlar veya rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Veya seks veya pelvik muayeneler gibi yalnızca belirli zamanlarda olabilir.
7
Vajinismus Belirtileri Nelerdir?
Vajinismus belirtileri şunları içerir:
Vajinal penetrasyon sırasında rahatsızlık veya ağrı.
Vajinal kas spazmları veya ağrı nedeniyle seks yapamama veya pelvik muayene yapamama.
Ağrılı ilişki.
8
Tampon yerleştirirken ağrılı cinsel ilişki yaşıyorsanız veya ağrınız varsa bir doktora görünmelisiniz. Bu duygular normal değildir.
9
Vajinismus Tedavisi Nasıl Yapılır?
Vajinismus, %100 tedavisi olan bir hastalıktır. Tedavi çifte özel ve bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır. Tedavi süresi çiftin motivasyonuna ve vajinismus seviyesine göre değişiklik gösterir.
10
Tedavide ilk basamağı “Bilişsel Yeniden Yapılandırma’’ oluşturur. Eski yanlış bildikleri yeni doğrularıyla değiştirilir. Devamında bedeni tanıma egzersizleri, pelvik taban kas egzersizleri (kegel egzersizleri) ve takiben de vajinaya giriş egzersizleri yaptırılır. Vajinaya giriş egzersizleri parmak egzersizleri veya dilatörlerle yapılabilir.
11
Çiftler terapi planına birebir uyduğunda ve ev ödevlerini eksiksiz yaptığında sonuç çok daha hızlı alınmaktadır.