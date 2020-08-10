Uyku Problemi ve Zihinsel Yorgunluğu Atmak İçin Astrolojik Tüyolar

Yükselen Balık Olumlu ya da olumsuz her ne varsa üzerinize bir paratoner gibi çekme özelliğiniz nedeniyle çoğu zaman zihinsel aktivasyonunuz diğer Zodyak burçlarından daha yoğun geçer. Kendi dertleriniz yetmiyormuş gibi dünyanın dertlerini de üzerinizde taşımanız ister istemez yaşamınızın belli noktalarında patlaklar verecektir. Şefkatli olmak, empati kurabilmek olumsuz özellikler değildir fakat belli sorunları çözüme kavuşturamamak yarım kalan bir bulmacanın içinize dert olması gibi bir durum yaratabilir.