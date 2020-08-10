Uyku Problemi ve Zihinsel Yorgunluğu Atmak İçin Astrolojik Tüyolar
Uykuya hasret zamanlar yaşıyor, çok uyuyor ama yine de dinlenemiyoruz. Belki yapmak istediğimiz birçok şey varken bunların neresinden başlayacağımızla ilgili yaşadığımız düşünsel problemler zihnimizin dinlenmesine engel oluyordur. Astroloji bu konuda bize zihinsel yorgunluklarımız ve düşüncelerimizi kontrol altına almamız konusunda destekleyici çözümler sunuyor.
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1
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Aynı bedenimizin fiziki ihtiyaçları gibi zihinsel ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekir. Zihnimizin de korunaklı düşüncelere sahip olması, güvende ve bizi huzurlu hissettirecek hislerle düşüncelerimizi kontrol altına alabilmeliyiz ki sağlıklı bir uyku düzeni elde edebilelim Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, uyku problemlerimizin üstesinden gelebilmek, beslenme rutinlerimiz ve içsel motivasyonumuzu güçlü tutmamız için astrolojinin rehberliğinde 12 burç için önerilerde bulundu.
2
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Uyku problemlerinin nedenlerini fiziki ve zihinsel olarak ikiye ayırmalıyız. Rahat bir uyku ve dinlenme için korunaklı bir alana ihtiyacımız vardır. Doğada kamp yaptığımızı düşünelim. Vahşi hayvan saldırılarından korunabileceğimiz, sivrisinek ısırıklarına çözüm bulabileceğimiz, bedenen kendimizi huzurlu ve güvende hissedebileceğimiz bir alana ihtiyaç duyarız. Bunlar fiziksel ihtiyaçlarımızdır. Yükselen burcunuza göre Balık burcu hangi evinize denk geliyorsa o ev alanında teslimiyet kurmayı başarmalı ve zihninizden geçen negatif düşünceleri kontrol altında tutmayı başarmalısınız.
3
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Yükselen Koç
Problemlerin üstesinden gelebilmek için teslim olmayı öğrenmelisiniz. Olayları inada bindirmeyi, istediklerinizi elde edene kadar tüm odağınızı hedeflediğiniz alana doğru yönlendirmeyi iyi başaran bir burç doğasına sahipsiniz. Fakat çoğu durumda her şeyin vakti, size ulaşması için gereken süresi yani zamanı vardır. Siz bu süreçte daha çok mücadele ederken, hedefinizin size gelmesi için zamanın tamamlanması gereklidir.
4
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Eğer bu süreci akışa bırakmayı başaramadan geçirirseniz zihniniz bedeninize büyük bir yük teslim edecek demektir. Su uyur, düşman uyumaz tavrından az da olsa uzak durmayı başarmalı ve uyumayı deneyimlemelisiniz. Arkanızdan dönen işlere, gizli süreçlere karşı pek tabi temkinli olmalısınız fakat bu süreçte düşüncelerinizi ertelemeyi öğrenmelisiniz.
5
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“Şimdi uykuyu ve dinlenmeyi düşünmeliyim. Uyandıktan sonra önemli işlerimi düşünmeye devam edebilirim” demeyi başarmalısınız. Bunun için basitçe vücudunuzu ayaklarınızdan başınıza kadar tek tek tüm bölgelerini düşünüp hissederek sayabilir ve hızlıca uykuya dalabilirsiniz. Şimdi ayak başparmağımı hissediyorum, şimdi dizlerimi hissediyorum, şimdi göbeğimi hissediyorum, şimdi burnumu… Bunlar gibi bir minik egzersizler yapabilirsiniz.
6
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Yükselen Boğa
Güvenceler sizler için hem zihinsel hem de bedensel olarak önem arz eder. Düşünceleriniz, verilen sözlerin yerine getirilmesi, arkadaşlık ilişkilerinizin önemi olmazsa olmazlarınız haline gelmiştir. Sosyal ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız sorun ve problemlerle başınız çoğu zaman derde girecektir.
7
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Arkadaşlık ilişkilerinde aldanmaların, aldatılmaların olması büyük güven kaybı getirebilir. Bu süreçte huysuz bir bireye dönüşebilir, önyargılarla size haksızlık yapan kişi ya da kişiler ardından yaşadığınız düşünce süreçleri yaşamınızı çürütebilir. Bu duruma izin vermemek sizin elinizdedir. Çözüm için teslimiyet kurmayı başarmalısınız.
8
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Umutlarınızı yüceltmeyi ve sevdiğiniz insanları, pozitif yüklü enerji yayan arkadaşlarınızı çevrenize toplamayı başardığınız an uyku düzensizliklerinizin önüne geçmeyi kolayca başarabilirsiniz. Uykuya dalmadan evvel hedef ve hayallerinizi görselleştirmeye çalışabilirsiniz. Televizyon izlemek de iyi gelecektir. Dinlendirici programları izleyerek mayışmak, biri konuşurken uykuya dalmanızı hızlandırabilir.
9
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Yükselen İkizler
Zodyak burçları arasından zihni en çok çalışan burç doğası size ait. Bu durumda öyle ki zihninizi sakinleştirmek diğer tüm burçlara göre sizler için zor olabilir. Hayatınızdaki otorite figürleriyle yaşayacağınız zorluklar sizi etki altında bırakır çoğu zaman. Babanız, devlet, patron, sistem ve otorite figürleriyle yanlış anlaşılmalar, bırakma ve terk etme korkularıyla yüzleşme durumları bilinçaltınızı çoğu durumda ağırlaştıracak, yoracaktır.
10
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Zihninizi kontrol etmeyi başaramazsanız sinirsel gerginliklere ve yorgunluk nedeniyle agresif tutumlarla dengesiz bir ruh haline bürünmeniz kaçınılmaz sonuçlar doğurabilir. Yapmamız gereken basit egzersizlerle uyku düzensizlikleriniz iyileşecektir. Yatak odanızda kırmızı ışıklar kullanmayı deneyin. Elinizden telefonları bırakmayı deneyin. Elektronik aygıtlar bildiğiniz gibi vücudun uyku düzenini etkileyen melatonin hormonu salınımını engelliyorlar.
11
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Basit yöntemler deneyerek hem elektronik aygıtlardan kopmamış hem de melatonin hormonu salınımıza engel olmadan düzenliliği sağlayabilirsiniz. Zihni susturamadığınız için zihni yönlendirecek yöntemler deneyebilirsiniz. Örneğin sesli kitaplar dinleyerek uyumayı tercih edebilir ve hızlıca uykuya dalabilirsiniz.
12
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Yükselen Yengeç
Zihinsel yönden karmaşık düşünceleriniz bedeninizi hassaslaştırabilir. Diğer burçlara göre akıl karışıklığı yaşama ihtimaliniz yüksektir. Burcunuzun yöneticisi Ay, sistemimizdeki en hızlı gösterge olduğu için hızlıca duygularınızın değişmesi, farklı alanlara adapte olma zorunluluğunuz ve her kesimden kişilerle empati kurma zorunluluğunuz çoğu durumda takatinizi zorlayacak, bedensel enerjinizi düşürecektir. Düş kırıklıkları yaşama ihtimalinizin de yüksek olduğunu belirtmeliyiz. İlişki biçiminizde çok fazla sır saklama zorunluluğunuz da olabilir.
13
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Bu gibi durumlar sevdiğiniz insanlarla aranızın açılmasına, çoğu durumda onlar hakkında birçok fikir sahibi olduğunuzdan ötürü onlarla aynı duyguları yaşayamamanıza da vesile olacaktır. Bu gibi durumlar teslimiyetinizi zorlaştıracak ve uyku düzensizliklerine, biyolojik ritm bozuklukluları yaşamanıza vesile olacaktır. Yapmanız gereken basit egzersizler çoğu zaman çözüm yolu oluşturabilir. Örneğin uykuya dalmadan evvel bir seyahat rehberi karıştırmanız, yatak odanızda bir dünya atlası bulundurmanız ve uykuya dalmadan evvel o atlasa bakıp hayaller kurmanız bir alternatif oluşturabilir. Ya da gezi, seyahat programları izlemeniz, vloglar izleyerek uykuya dalmanız da yaşamınızın kolaylaşmasına olanak tanır.
14
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Yükselen Aslan
Borçlar, ödemeler, başkalarına ait sorumluluklarınız, sahip olduklarınızı kaybetme korkunuz, tırnaklarınızla kazıdığınız kariyerinizin yeterli değere ulaşmaması ve hayallerinizin belli şartlar oluşmadığı müddetçe gerçekleşmeyeceğini düşünmeniz nedeniyle yaşadığınız zihinsel gerginlik bedeninize hızlıca yayılabilir. Al-ver dengesini iyi şekilde oturtmayı başarmalısınız.
15
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Ortak kaynaklar ve ortak kazanç kapılarını sağladığınız kişilerle aranızdaki maddi alışveriş haricinde, manevi alışverişleriniz nedeniyle de sorunlara daha hızlı çekiliyor olabilirsiniz. Bazen kaybetmek de kazanmak için bir fırsat yaratabilir. Bazı durumlarda bırakmayı, kafaya takmamayı, çok fazla düşünmemeyi sağlamanız gerekir. Hayat size siz emek gösterdikçe sizden kaçırdığı fırsatlarla gülüyor olabilir.
16
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Bu durumu değiştirmek için hep sahip olmak yerine, elde ettiklerinizi maddi- manevi teslim etmeye, kurban etmeye, bırakmaya alışmalısınız. Bu gibi durumlarla başa çıkamamak ise bedeninize zihninizin teslim ettiği ağır bir yük olarak karşımıza çıkacak. Yapmanız gereken basit egzersizler bu gibi durumlarla mücadele etmek için hızlıca çözüm yolları bulmanıza olanak tanıyabilir.
17
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Yükselen Başak
Başkalarının sizin hakkınızdaki görüşleri çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Kendinizi ifade etmek konusunda ne kadar güçlü yeteneklerle donatılmışsanız bir o kadar da zorlukla mücadele edeceksiniz anlamını taşıyor burç doğanız. Yani kelimeleri kullanma kabiliyetiniz, ifade yetenekleriniz güçlü olmasına karşın yaşamınız boyunca karşılaşacağınız kişiler de tam zıt şekilde sizi anlamayan, onları aldattığınızı düşünen kişiler tarafından çevrelenecek.
18
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Kişiliğinizi başkalarının dönüştürmesine ya da tasvir etmesine izin vermemelisiniz. Başkalarının sizin hakkınızdaki düşünceleri zihninizi fazlaca meşgul edebilir. Siz istemeseniz de bu yük bilinçaltınıza işlenecektir. Ayrıca ilişkilerinizde gerçekçi olmayan beklentiler içerisinde olan partnerlerle bir arada olma durumu zihninizi çoğu durumda zorlayacak. Bu gibi durumlarda bilinçaltınızın ağırlaşması düşüncelerinizi yönetmeye çalışan siz başaklar için kaçınılmaz uyku problemleri yaratabilir.
19
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Yapacağınız basit egzersizler bu durumu aşmanıza olanak tanıyacaktır. Zihin kontrolü sağlamak için erteleme yapmayı öğrenmelisiniz. Ya da sizin yerinize bu durumları düşünecek arkadaşlar edinmeli, gece uyumadan evvel tüm derdinizi o arkadaşınıza anlatmalı ve çözümleri paylaşımlı bulacağınızın güvenini hissederek uykuya hızlıca dalmayı sağlayabilirsiniz.
20
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Yükselen Terazi
Sorumluluklarınız, günlük rutinleriniz, sorumluluğunuz altındaki kişiler/işler hayatınızın tadını kaçırmakta birer üstat olarak konumlanmış olabilirler. Yalnız çalışmak sizin için iyi bir çözümken çoğu zaman başkalarıyla ortaklıklar kurmak, iletişime geçmeye zorunlu kalmak sizi çileden çıkarabilir. Çözüm bulmak konusunda vücudunuzun hassas olduğunu da unutmamalısınız.
21
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Özellikle hastalıklar konusunda aldırış etmemek, kafayı bu konulara çok takmamayı tercih etmek başlangıç aşamasında teşhisin hızlıca konularak çözüm bulunacak bir hastalığın daha da büyümesine olanak tanıyacaktır. Bu durum kişisel ilişkilerinizde de aynı şekilde nüksedecektir. Hataları ayıklamadan, görmezden geldiğiniz müddetçe kişilerin size karşı tutumları daha da çözülmez hale gelecektir. Bu gibi durumlarla başa çıkamayan bedeniniz uyku saatlerinde kapınızı çalabilir.
22
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Dikkat edin ve gözlemleyin. Basit yöntemlerle durumun üstesinden rahatça gelebileceğinizi de bilmenizi isterim. Örneğin bitki çayları, melisa ve papatya çayları, doktor gözetiminde alacağınız melatonin hormonu salınımını dengeleyen bitkisel haplar siz yükselen teraziler için hızlı çözümler oluşturacaktır. Dikkatli olmanız gereken hassas alan ise dinlenmeye vakit ayırmadığınız müddetçe çözümleri bulmayı erteleyeceğinizin idrakinde olmanız.
23
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Yükselen Akrep
Yaratım alanlarıyla ilgili önünüzde her ne duvar, engel varsa kafaya takmamak için imkânsızı zorlamak gerekiyor. Siz yükselen akrepler için hayatın üretken ve verimli yönlerini doğru bir üslup ve sorumluluk bilinci ile yönetebilmek en hassas konular. Bu konulara çocuk deyin, haz ve tutkular deyin, aşk deyin, girişimcilik deyin, tatil deyin, spor deyin. Ne dersek diyelim sonucunda tüm bu konuların sorumluluğu doğru şekilde alınmıyorsa orada sizler için bir sorun var demektir.
24
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Aşk ilişkilerinde de sorun romantizm değil sürdürebilirlik, idame ettirebilirlik esastır sizler için. Ve bu geminin iki kaptanı vardır. Diğer kaptan sizin kadar özverili davranmadığı müddetçe zihninize büyük bir yük biner. Sorunları çözebilme konusunda yaratıcı olmanız bu konularda kaygı duymanızı çoğu zaman engelleyemez. Kaygılar sonucunda size bilinçaltınızdan göz kırpar ve düşüncelerinizi güçlendirmek için uykusuz geceler en yakın dostunuz olur.
25
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Burada yapmanız gereken, başarmanız gereken geçmişin geri getirilemeyeceğini, döndürülemeyeceğini kabul etmektir. Geçmiş geçmiştir. Peki, bunu nasıl başaracağız? Basit egzersizlerle kendimize bu alanlarda fırsat yaratacağız. Deliksiz bir uyku yaşıyorsak bunu başarmışız demektir. Uykudan önce hobilerle ilgilenmek, basit tığ, örgü işleri, yapbozlar, boyama çalışmaları (mandala) vb. uğraşlar bilincinizi hızlıca yerine getirmenize ve bedeninizin ihtiyaç duyduğu uyku saatlerini ona armağan etmenize olanak tanıyabilir.
26
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Yükselen Yay
Aidiyetlik kurmak ve adapte olmakta zorluklar yaşamanız uyku problemi yaşamanızda bir sorun çıkarmıyor diye düşünebilirsiniz. Yani yükselen yaylar neresi olursa uykusu geldiğinde yüksek ses, boğucu sıcak ya da rahat bir yatak aramaksızın uyku ihtiyacını karşılar diye düşünmek yanıltıcı olabilir. 4. Evinizi balık burcu kesmekte ve bu durum aidiyetlik kurmada belirli problemler yaşayacağınıza işaret. Yani siz huzurlu olsanız da huzurunuzu kaçıran ev arkadaşlarınız, aile üyeleri söz konusu olabilir.
27
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Kendinize ait bir alan oluşturamadığınız müddetçe sorunlar sizin peşinizi bırakmayacaktır. Aileniz, kökleriniz ve akrabalık ilişkilerinizi yapılandırmak sizin için kolay olmayabilir. Ve budurumla mücadele etmekten ötürü uykusuz gecelere teslim olabilirsiniz. Bu durumu kontrol altına ailmak ve ailenizden talep ve beklentilerinizi karşılamaları için belirli bekleyişlere girmek zihinsel yorgunluklar yaşamanıza vesile olacaktır.
28
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Durumu akışa bırakmak ve uyku ihtiyaçlarınızı karşılamak adına basit uygulamalar yapabilirsiniz. Uykudan önce duş almak, ılık su ile banyo yapmak, akvaryum seyretmek, deniz, okyanus belgeselleri izlemek ve yağmur sesi ile uyumayı tercih etmek hızlıca olumsuz düşüncelerinizi ötelemenize ve zihninizde rahatlamaya yer açmaya vesile olacaktır.
29
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Yükselen Oğlak
Oğlak doğası size sorumluluk duygusunu aşılar fakat anlaşılmak konusunda zorluk çekmenize de vesile olur. Zihinsel tembellikle karşılaşabilirsiniz çoğu zaman. Düşüncelerinizi hızlıca bir yere akıtmayı başarabilen bir yapınız olduğu için olaylar ciddileşmeden onlarla uğraşmayı erteleyebilirsiniz. Bu tutumunuz uyumayla ilgili problemler yaşamanızı engelliyor ve hayatı daha rahat bir akışta yaşıyorsunuz izlenimi verebilir fakat ertelediğiniz, üzerine düşünmediğiniz konular biriktiğinde bu sefer uykusuz gecelerin ardı arkası kesilmeyecektir.
30
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Yakın gördüğünüz kişiler hatta kardeşleriniz dâhil “onlar beni bilir, beni anlarlar, içimde art niyet taşımadığımı bilirler” diye düşünüyor olmanız karşı tarafın size neden olumsuz yaklaştığı cevabını almanıza engel olur. Çünkü anlaşılma konusundaki bu olumlu yargılarınız çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor olacak. İletişim her zaman en büyük sorununuz olacak. Anlaşılmak için iki katı çaba sarf etmek durumunda kalacaksınız.
31
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Bu zorlukları hızlıca çözüme kavuşturmak ve bedeninizin ihtiyaç duyduğu zihinsel yorgunluğu atma telaşınız için uygulayabileceğiniz basit alternatifler şu şekilde: Fotoğrafçılıkla uğraşabilirsiniz, dizayn ve tasarım işleri sizi rahatlatacaktır. Hatta takma isim kullanarak başka bir karaktermişsiniz gibi chat yapmak, sosyal platformda tanımadığınız insanlarla konuşmak da sizi hızlıca rahatlatabilir. Sizi hiç tanımayan yabancı birine sorunlarınızı anlatmayı deneyin.
32
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Yükselen Kova
Sizin için değerli olanları koruma içgüdünüz çoğu zaman başkalarından daha çok zihninizi meşgul edebilir. Onlara gelecek tehlikeyi onlardan önce sezinleme istekliliğiniz nedeniyle zihninizi aynı bir satranç oynar gibi çalıştırabilirsiniz. Bu beden için büyük bir yüktür, düşüncelerinizle başa çıkma stratejilerini iyi oluşturmanız gerekir. Bu durumla başa çıkabilmek için önceliklerinizi doğru belirlemeyi sağlamış olmalısınız.
33
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Önce ailem sonra arkadaşlarım ya da önce sorumluluklarım sonra sahipleneceğim bir evcil hayvan gibi planlar yapmalı ve yaşamınızı bu planlara sadık kalarak idame ettirmeyi başarmalısınız. Bu çoğu zaman sizi yoracak ve zihninizi sakinleştirmekten alı koyacaktır. Öte yandan para gelir ve giderlerini kontrol etmek adına, herkesin eşit hak ve değerleri alması gerektiği üzerine hassasiyet göstermeniz yine zihinsel yorgunluklarla savaşmanıza vesile olacaktır.
34
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Evrenin kaynağının sonsuz olduğunu düşünmeli, teslim olmayı yeğlemeli ve siz müdahale etmediğinizde de olayların kendiliğinden çözüm bulduğunu kendinize hatırlatmayı başarmalısınız. O zaman vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sağlam dinlenme şeklini oturtabilecek ve sağlıklı bir uyku geçirebileceksiniz. Basit egzersizler de işe yarayacaktır. Özellikle ufka bakmak, yıldızları izleyerek rüyalara dalmak, uzay belgeselleri izlemek ya da uyku öncesi mideyi çok yormayacak şekerlemeler tüketmek de hızlı çözümler yakalamanıza vesile olabilir.
35
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Yükselen Balık
Olumlu ya da olumsuz her ne varsa üzerinize bir paratoner gibi çekme özelliğiniz nedeniyle çoğu zaman zihinsel aktivasyonunuz diğer Zodyak burçlarından daha yoğun geçer. Kendi dertleriniz yetmiyormuş gibi dünyanın dertlerini de üzerinizde taşımanız ister istemez yaşamınızın belli noktalarında patlaklar verecektir. Şefkatli olmak, empati kurabilmek olumsuz özellikler değildir fakat belli sorunları çözüme kavuşturamamak yarım kalan bir bulmacanın içinize dert olması gibi bir durum yaratabilir.
36
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Sizler su elementi doğasına ait bir burç taşıyorsunuz ve suyun çözücü gücü olduğunu hatırlamalıyız. Kirlerinden arındıran, ayrıştıran, temizleyen ve çözümleyen özellikleri barındıran bu element doğasının doğru planda işlemesi içsel huzurunuzu sağlamanıza ve motivasyon kaynaklarınızı doğru yönetebilmenize olanak tanır. Eğer bu olanakları sağlayacak gücü bulamazsanız o zaman zihniniz ağır yüklerle savaşmak durumunda kalacak ve bedeniniz ihtiyaç duyduğu düzenli uyku süresini yakalamakta zorlanacaktır.
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Basit uygulamalar bu süreçleri hızlıca atlatmanıza olanak tanıyabilir. Örneğin uykuya dalmadan evvel ılık bir duş almak, bulaşıkları yıkamak, su ile ilgili aktiviteleri tamamlamak yorgunluğunuzu hızlıca atmanıza vesile olur. Yağmur sesi dinlendirir, su kenarlarında yürüyüş yapmak içsel motivasyonunuzu direkt hızlandırır. Hatta dalgıçlık gibi hobiler edinme imkanını da kendinize tanımayı ihmal etmeyin.