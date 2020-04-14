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Sosyal İzolasyonun Olumsuz Etkilerinden Kurtulmanın 4 Yolu

Coronavirus salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilerken, kişisel hijyen ve sosyal izolasyon da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu durumun da yüksek stres ve kaygıya neden olduğunu ve bağışıklık sisteminin olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, sosyal izolasyonun olumsuz etkilerinden kurtulmanın 4 yolunu anlattı.