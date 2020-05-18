Sofranızda Eksik Etmeyin: Hafızayı Güçlendiren Besinler

Bazı besinler var ki sağlığımızın yanı sıra hafızamıza da büyük fayda sağlıyorlar. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, hafızayı güçlendiren muhteşem besinleri anlattı.
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1
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İşte sofranızdan eksik etmemeniz gereken hafıza güçlendirici besinler...
2
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Ispanak
B grubu vitaminler ve folat içerir, E vitamininden zengindir. Beyin hücrelerini zararlı serbest radikallere karşı korur.
E vitamini zengini diğer besinler: Badem, brokoli, kivi, mango, ayçiçek tohumu, domates.
3
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Balık (Omega 3)
Omega 3 beyin fonksiyonlarında önemli bir role sahiptir. Davranış ve bilişsel olaylarda etkilidir.
En iyi Omega 3 kaynakları: Somon, uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı. Ceviz ve keten tohumu da iyi kaynaklarındandır. Eksikliğinde depresyon, disleksi (öğrenme bozukluğu), dikkat eksikliği vb. görülür.
4
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Bitter çikolata
Beyin reseptörlerini aktive etmek için endorfin salınımını arttır. Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
5
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Yaban mersini, çilek, böğürtlen
Beyni serbest radikal hasarından korumada etkilidirler. Bellek arttırıcı fitokimyasal olan antosiyaninden zengindirler. Kırmızı üzüm, kivi, portakal ve elma da beyin gücünün artışı için diğer mükemmel besinlerdir.
6
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Süt, yoğurt, peynir
Mükemmel birer protein kaynağıdırlar. Vücuda yavaş ve sabit bir enerji kaynağı sağlayıp, gün içinde hafızamızın ayakta kalmasına destek olurlar. Protein içeren besinler aynı zamanda vücudu uyaran kimyasallar olan epinefrin ve dopamin seviyelerini de arttırırlar.
7
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Yumurta
Beyindeki hafıza bölümü için gerekli olan vitaminleri (A, D, B12, B grubu) barındırır. Beyinden sinyal alıp, gönderme için gerekli önemli bir aminoasit olan tirozini içerir, vücudun uyanık kalmasını sağlar.
8
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Tam tahıllar
Esmer pirinç, esmer ekmek, yulaf, darı gibi tam tahıllar B6, B12 ve folik asit içerirler. Hafızayı korumak, konsantrasyon ve beyine kan akışını sağlamak için gereklidirler.
9
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Kuruyemiş ve tohumlar
Ruh halini pozitif yönde etkilerler. Kabak ve ay çekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yardımcı olur.
10
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Kırmızı lahana
Beyin hücre hasarını azaltmak ve uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri (fisetin) içerir. Bu da Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde yararlıdır. Kırmızı soğan da iyi bir seçimdir.
11
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Brokoli ve kuşkonmaz
K vitamininin zengin kaynaklarıdır. Bilişsel fonksiyonları ve beyin gücünü arttırmada etkilidirler.
12
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Fıstık ezmesi
Beynin odaklanması ve dikkat için gerekli olan B6 vitamininden zengindir. Kızarmış bir dilim ekmek üstüne 1 yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi ve üzerine eklenmiş muz dilimleri ile B6 vitamininden zengin bir ara öğün yapabilirsiniz.
13
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Su
Dehidratasyon (susuzluk) beynin kortizol denen bir hormon salgılamasına neden olur. Bu hormondaki artış beynin bilgi depolama kısmının küçülmesine ve hafıza gücünün azalmasına neden olur. Kortizol adrenalin üretimini de artttırır, bu artış beyin fonksiyonunu etkiler ve hafızayı bozar.
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Pexels, Pixabay