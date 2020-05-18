Sofranızda Eksik Etmeyin: Hafızayı Güçlendiren Besinler

Su Dehidratasyon (susuzluk) beynin kortizol denen bir hormon salgılamasına neden olur. Bu hormondaki artış beynin bilgi depolama kısmının küçülmesine ve hafıza gücünün azalmasına neden olur. Kortizol adrenalin üretimini de artttırır, bu artış beyin fonksiyonunu etkiler ve hafızayı bozar.



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