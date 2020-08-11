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GeriBeslenme Önerileri Semizotunun Bilinmeyen 8 Faydası
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Semizotunun Bilinmeyen 8 Faydası
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage

Semizotunun Bilinmeyen 8 Faydası

Semizotu, neredeyse sıfır kalori bir sebze ve tam bir şifa deposu. Hemen her pazarda ve markette kolaylıkla bulunabilen bu sağlıklı sebzenin pek bilinmeyen 8 faydasını okuyunca çok şaşıracaksınız.

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1Kalbi koruyor
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Kalbi koruyor

Semizotu, omega-3 yağ asitleri, EPA, DHA, glutamik, aspartik asit başta olmak üzere doymamış yağ asitleri bakımından bir hayli zengin. Bu özelliğiyle kalp dostu bir sebze olup çıkıyor. Semizotu, kalp damar sağlığını koruyor.

2Kanser tedavisinde kullanılıyor
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Kanser tedavisinde kullanılıyor

Bu yeşil yapraklı sebze, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanserin tedavisinde de kullanılıyor.

3Kabızlığı önlüyor
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Kabızlığı önlüyor

Lif bakımından zengin bir sebze olan semizotu, kabızlığı önlüyor. Kabızlık sorunu olanlarda da bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor.

4Formda tutuyor
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Formda tutuyor

100 gramı sadece 32 kalori olan semizotu için neredeyse ‘sıfır kalori’ denilebilir. Düşük glisemik indeksi ile de kan şekerini dengeleyen bu sebze kilo vermeye ve formda kalmaya yardımcı oluyor. Semizotunun yemeğini ve salatasını hazırlayabileceğiniz gibi smoothie tariflerinize de dahil edebilirsiniz.

5Gözü ve cildi koruyor
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Gözü ve cildi koruyor

Cilt kuruluğuna karşı savaşan semizotu, içerdiği A vitamini sayesinde göz problemlerine karşı da koruyucu rol oynuyor. Aynı zamanda kemik gelişimi ve diş sağlığına da fayda sağlıyor.

6Depresyona iyi geliyor
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Depresyona iyi geliyor

Semizotu, içerdiği mineral ve vitaminler ile günümüzün en popüler şikayetlerinden olan halsizliki yorgunluk ve depresyona iyi geliyor.

7İdrar söktürücü
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İdrar söktürücü

Bu özelliğiyle böbrekteki taş ve kumu temizlemeye de yardımcı oluyor.

8Demir deposu
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Demir deposu

Semizotu, hemen hemen ıspanak ile aynı demir oranına sahip. Eğer demir eksikliğiniz varsa beslenme listenize semizotunu mutlaka eklemelisiniz.

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