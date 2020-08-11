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Semizotunun Bilinmeyen 8 Faydası
Semizotu, neredeyse sıfır kalori bir sebze ve tam bir şifa deposu. Hemen her pazarda ve markette kolaylıkla bulunabilen bu sağlıklı sebzenin pek bilinmeyen 8 faydasını okuyunca çok şaşıracaksınız.
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1
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Kalbi koruyor
Semizotu, omega-3 yağ asitleri, EPA, DHA, glutamik, aspartik asit başta olmak üzere doymamış yağ asitleri bakımından bir hayli zengin. Bu özelliğiyle kalp dostu bir sebze olup çıkıyor. Semizotu, kalp damar sağlığını koruyor.
2
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Kanser tedavisinde kullanılıyor
Bu yeşil yapraklı sebze, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanserin tedavisinde de kullanılıyor.
3
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Kabızlığı önlüyor
Lif bakımından zengin bir sebze olan semizotu, kabızlığı önlüyor. Kabızlık sorunu olanlarda da bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor.
4
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Formda tutuyor
100 gramı sadece 32 kalori olan semizotu için neredeyse ‘sıfır kalori’ denilebilir. Düşük glisemik indeksi ile de kan şekerini dengeleyen bu sebze kilo vermeye ve formda kalmaya yardımcı oluyor. Semizotunun yemeğini ve salatasını hazırlayabileceğiniz gibi smoothie tariflerinize de dahil edebilirsiniz.
5
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Gözü ve cildi koruyor
Cilt kuruluğuna karşı savaşan semizotu, içerdiği A vitamini sayesinde göz problemlerine karşı da koruyucu rol oynuyor. Aynı zamanda kemik gelişimi ve diş sağlığına da fayda sağlıyor.
6
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Depresyona iyi geliyor
Semizotu, içerdiği mineral ve vitaminler ile günümüzün en popüler şikayetlerinden olan halsizliki yorgunluk ve depresyona iyi geliyor.
7
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İdrar söktürücü
Bu özelliğiyle böbrekteki taş ve kumu temizlemeye de yardımcı oluyor.
8
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Demir deposu
Semizotu, hemen hemen ıspanak ile aynı demir oranına sahip. Eğer demir eksikliğiniz varsa beslenme listenize semizotunu mutlaka eklemelisiniz.