Semizotunun Bilinmeyen 8 Faydası

Formda tutuyor 100 gramı sadece 32 kalori olan semizotu için neredeyse ‘sıfır kalori’ denilebilir. Düşük glisemik indeksi ile de kan şekerini dengeleyen bu sebze kilo vermeye ve formda kalmaya yardımcı oluyor. Semizotunun yemeğini ve salatasını hazırlayabileceğiniz gibi smoothie tariflerinize de dahil edebilirsiniz.