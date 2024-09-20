‘Altın davet’ ilgi gördü

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Avrupa üretimi bu yeni nesil hücresel tedavi, cemiyet hayatının ünlü isimlerinin ve estetik dünyasından seçkin doktorların yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü.





İlker Koç’un sunuculuğunu üstlendiği geceye, aralarında cemiyet hayatının tanınmış simalarının da bulunduğu 400 davetli katıldı.

Tanıtımın ardından sahne alan Ayşegül Aldinç, mini konseriyle konuklara keyifli anlar yaşattı.

Şehre fit dönüş

Yaz tatilinin ardından şehre fit bir dönüş yapmak isteyenler bugün ve yarın bu festivalde buluşuyor. Oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diyetisyenler Taylan Kümeli, Dilara Koçak, Yeşim Temel Özcan, Güneş Aksüs, sevilen şefler Aydan Üstkanat, Özge Şahin, güzellik alanında etkili isimler Gözde Atakoğlu ve Pınar Özdemir Hotiç; ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı ve radyocu Sunny moderatörlüğünde gerçekleşecek “Şehre Fit Bir Dönüş” sağlıklı yaşam festivalinde Kanyon misafirleri ile buluşacak.

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