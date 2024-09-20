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Adana Lezzet Festivali’ne hazır

#Adana#Festival#Lezzet Festivali

Festivaller kenti Adana’da bu yıl 8’incisi düzenlenecek Lezzet Festivali için geri sayım başladı.

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Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali için tüm hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Festivalin ön tanıtımı için 11 Ekim Cuma sabahı İstanbul Feriye’de kahvaltılı bir basın toplantısı gerçekleşecek. Kadim kültürlerin harmanlanmasıyla zenginleşen, köklü bir geçmişe sahip Adana’da bu yılın festival teması ‘’Kökleriyle Adana.’’

Asırların damıttığı tatları lezzet severler ile buluşturacak olan festival 17-20 Ekim tarihleri arasında Adana’da Merkez Park’ta gerçekleşecek.Adana Lezzet Festivali’ne hazır

ADANA DÜNYA ÇAPINDA GASTRONOMİ MERKEZİ

Ev sahipliğini Adana Valiliği’nin üstlendiği festival ile ilgili duygularını dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, Adana’nın artık dünya çapında bilinen bir gastronomi merkezi olduğunu belirterek içinde bulundukları bölgenin de gastronomi alanındaki gücüne dikkat çekti. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin sadece bir lezzet festivali olmadığını, Adana’nın turistik bir destinasyon haline gelmesine katkı sağladığını söyleyen Köşger, böylece Adana’nın, kültürünün, insanının, coğrafi ve sosyal yapısının da tüm dünyaya tanıtıldığını ifade etti.Adana Lezzet Festivali’ne hazır

HALKA AÇIK

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Dört gün sürecek olan 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali birbirinden değerli yerli ve yabancı şefleri ağırlayacak. Festivalde gastronomi dünyasının öne çıkan isimlerinin katılacağı birçok panel ve workshop düzenlenecek. Halka açık olan tüm bu panelleri sektörün ileri gelenleri, kamu yöneticileri, festival ziyaretçileri ve basın mensupları da izleme fırsatı bulacaklar.Adana Lezzet Festivali’ne hazır

‘KÖKLERİYLE ADANA’

“Kökleriyle Adana” temasıyla tasarlanan etkinlik başta Adana Valiliği olmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, odalar ve derneklerin katkılarıyla düzenleniyor. Festival tüm lezzet severleri Adana'nın zengin kültürel mirası ile bu mirası taçlandıran tatları keşfetmeye davet ediyor.

#Adana#Festival#Lezzet Festivali
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