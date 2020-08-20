Seksi Daha Zevkli Hale Getirecek 4 Öneri

Sekste herkesin zevki ve rahatlığı ön planda olmalıdır. Keyifli hale getirmek için birçok seks ipucunun olduğunu söyleyen Seksolog Dr. Jess O'Reilly; seksin kadınlar için nasıl daha iyi hale getirilebileceğini anlattı.
Seks öncesi ve sırasında konuşmaktan, oyuncaklar ve yağlar denemeye kadar en iyi seks ipuçlarını burada bulabilirsiniz…
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1
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SEKS HAKKINDA KONUŞUN
Araştırmalar seks sırasında seks hakkında konuştuğunuzda, daha yüksek düzeyde özgüven ve tatmin yaşadığınızı gösteriyor. Partnerinizin fantezilerini sormak yerine, onlara şu gibi sorular sorun: Seks senin için ne ifade ediyor? Seks senin için ne kadar önemli? Ne sıklıkla seks yapmak istersin? Seks öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl hissetmek istersin?
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Elbette bu konuşmalar, özellikle partnerinizle yeni bir şeyler denemekle ilgileniyorsanız, seks öncesinde ve sırasında onay almaya da odaklanmalıdır. Herkes tamamen rahat ve istekli bir değilse kimse harika vakit geçiremez.
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BEKLENTİ OLUŞTURUN
O'Reilly; ‘’Beklenti, zevkin habercisi değildir ancak beklenti ise zevktir. Doğrudan sonucun peşine düşerseniz, ikiniz de bu önemli zevk aşamasını kaçıracaksınız. Başka bir deyişle, zevke için zaman ayırmanız önemlidir.’’ diyor.
4
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O'Reilly, önce sizi ve partnerinizi çılgına çevireceğini bildiğiniz noktaya gitmek yerine, oraya varacağınızı söylemenizi söylüyor. Sözleriniz, vücut diliniz ve dokunuşunuzla ne yapacağınızı ima ederek, daha etkili bir tepkiye dönüşen cinsel enerji ve arzu yaratırsınız. Bu nedenle, bir tatil planlamak genellikle seyahatin kendisinden daha heyecan verici ve zevklidir ve emeklilik gibi gelecek planları hayal ettiğimizde dopamin seviyeleri dramatik bir şekilde yükselebilir.
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Bu nedenle, doğrudan eyleme atlamak yerine, zaman geçirdiğinizden emin olun. Ağızdan önce uyluklarını öpün veya partnerinizin sizi çok yavaş soymasını sağlayın. Bu beklenti, seks yaptığınız anı çok daha tatmin edici hale getirecektir.
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YAĞ KULLANIN
Yağlar seksi daha ıslak, daha iyi, daha ateşli ve daha heyecanlı hale getiriyor. Aynı zamanda seksin acı vermemesini sağlıyor. Araştırma ve veriler, kayganlaştırıcı kullananların daha yüksek düzeyde uyarılma, zevk ve cinsel tatmin yaşadıklarını doğruluyor.
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Ne tür bir kayganlaştırıcı kullanacağınız, alerjiniz olup olmadığına ve prezervatif kullanıp kullanmadığınız gibi birçok şeye bağlıdır. Su bazlı yağlar her zaman güvenlidir.
8
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BİRAZ BENCİL OLUN
Partnerinizin yaptığı bir şey sizi gerçekten iyi hissettiriyorsa, onun da zevk alıp almadığıyla ilgilenmeden kendinize bu duygunun tadını çıkarma fırsatı verin. Bu, elbette, partnerinizin deneyimini tamamen unutmanız veya kendi doyumunuz uğruna istediklerini veya arzuladıklarını görmezden gelmeniz gerektiği anlamına gelmez. Herkese cinsel ilişki sırasında bencil olma fırsatları sağlanmalıdır.
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Ancak, partnerinizin nasıl hissettiğini çok düşünmeden kendinize anın gerçekten tadını çıkarma özgürlüğü vermek, herkes için seksi daha iyi hale getirecektir. Memnun etme baskısından vazgeçtiğinizde muhtemelen deneyimin daha yoğun, zevkli ve anlamlı hale geldiğini göreceksiniz.