Seksi Daha Zevkli Hale Getirecek 4 Öneri

SEKS HAKKINDA KONUŞUN Araştırmalar seks sırasında seks hakkında konuştuğunuzda, daha yüksek düzeyde özgüven ve tatmin yaşadığınızı gösteriyor. Partnerinizin fantezilerini sormak yerine, onlara şu gibi sorular sorun: Seks senin için ne ifade ediyor? Seks senin için ne kadar önemli? Ne sıklıkla seks yapmak istersin? Seks öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl hissetmek istersin?