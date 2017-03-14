Sarkmış Göğüsler İçin Sıkılaştırma Kürleri

Bütün kadınlar memelerin güzel görünmesini ister. Gençlik yıllarında memeler dik ve diri görünürler ancak yaşla birlikte memeler de deforma olur. Memelere sertliğini meme dokusu verir. Dikliğini ise meme dokusu ve üzerindeki göğüs derisi arasındaki ipliksi bağlantılar sağlar.Peki zaman içerisinde yumuşayan ve sarkan memeleri doğal yollarla sıkılaştırmak mümkün mü?
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1
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Yaşla beraber gerçekleşen göğüs sarkması son derece doğaldır ve aşırı endişe etmek gerektirmez. Kozmetik mağazalarında göğüs sarkmasını önleyen pahalı ilaçlar bulabilirsiniz.
2
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Ama pahalı ilaçlara para vermeden önce evde kendinizin uygulayabileceğiniz bir tedavi olup olmadığını bilmek istemez misiniz? Bu sarkmayı geciktirmek için yapılabilecek doğal önlemler de bulunuyor.
3
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Buz Masajı:
Buz masajı göğüslerinizin eski sıkılığını kazanıp tekrar yukarı kalkmasında etkili bir doğal tedavidir. Soğuk hava kompresi dokuların kasılmasını sağlar ve kasılan dokular göğüslerinizin yukarı kalkmasını sağlar.
4
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2 adet buz küpü alın ve buz küpleri ile göğüs çevrelerine dairesel şekilde masaj yapın. Her göğüs için 1 dakika masaj yeterlidir.Yumuşak bir havluyla kurulayın ve hemen uygun bir sutyen giyin.Arkanıza yaslanır pozisyonda 30 dakika bekleyin. Özellikle yazın gün içerisinde bir iki kere bu işlemi uygulayabilirsiniz.
5
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Aloe Vera:
Aloe Vera’yı jel halinde göğüslerinize sürün ve 10 dakika boyunca dairesel çizgilerle nazikçe masaj yapın. Masaj yapma işlemini bitirdikten sonra 10 dakika daha bekleyin. Daha sonra ılık suyla yıkayıp durulayabilirsiniz. Etkili sonuçlarını gözlemlemek için bu işlemi haftada 4-5 kere tekrar edebilirsiniz.
6
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1 yemek kaşığı Aloe Vera jeli, 1 çay kaşığı mayonez ve 1 çay kaşığı bal ile karıştırın. Oluşturduğunuz maskeyi göğüslerinize sürün ve 15 dakika oturmasını bekleyin. Önce ılık sonra soğuk suyla durulayın. Bu işlemi haftada 1 kere uygulayarak sarkan göğüslerinizi tekrar eski dik haline getirebilirsiniz.
7
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Salatalık ve Yumurta Sarısı:
Göğüsleri kaldırmakta oldukça etkili tariflerden birisi de salatalık ve yumurta sarısı ile yapılan doğal tariftir. Salatalıkta doğal cilt rengi açıcı özellikler bulunur, yumurta sarısında ise göğüslerinizin sarmasını tedavi edecek protein ve vitaminler bulunur.
8
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Patates Suyu Maskesi:
2 tane orta büyüklükte patatesi blenderdan geçirelim. Elde edeceğimiz bu patatesin suyunu sıkarak çıkaralım. Her gece uyumadan önce elde ettiğimiz bu patates suyunu göğüslerimize hafifçe masaj yaparak yedirelim.Yapmış olduğunuz bu uygulamayı düzenli bir şekilde her gece devam ettirirseniz göğüslerinizin dikleştiğini ve sıkılaştığını fark edeceksiniz. Göğüs bölgesine sürülen patates suyu bu bölgedeki derinin sıkılaşmasını ve toparlanmasını sağlar.
9
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Çemen Otu:
Aktarlarda bulabileceğiniz çemen otu tozundan 1/4 bardak ile kalın bir kıvam elde edene kadar su ekleyerek karıştırın. Bu karışımı göğüslerinize masaj yaparak sürün ve 5-10 dakika bekleyin. Ilık suyla durulayın. Bu tarifi haftada bir veya iki kere deneyebilirsiniz.
10
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Zeytin Yağı:
Zeytin yağı da içerdiği antioksidan etkisi ile serbest radikallerin hasarını terse çevirebilir ve göğüslerin sarkmasını engeller.Avuç içlerinize biraz zeytin yağı alarak avuç içlerinizi birbirine sürterek ısıyı arttırın. Avuç içlerinizi göğüslerinizde aşağıdan yukarı doğru hareket ettirerek masaj yapın. Hücre yenilenmesi için 15 dakika boyunca bastırmadan masaj yapmaya devam edin.Haftada 4 veya 5 kere bu işlemi uygulayarak göğüs sarmasının önüne geçin. Zeytin yağı dışında, badem yağı, argan yağı, avokado yağı ve jojoba yağı kullanarak masaj yapabilirsiniz.
11
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Nar:
Biraz narı ezin ve buna ılık hardal yağı ekleyerek bir karışım elde edin. Bu karışımla yatmaya gitmeden önce 5-10 dakika göğüslerinize masaj yaparak göğüslerinizin dikleşmesini sağlayabilirsiniz.Ayrıca nar tohumu yağı ile günde 2-3 kere göğüslerinize 5’er dakika masaj yapabilirsiniz. Göğüs Sarkmasına Neden Olan Hatalar İçin Tıklayınız!
12
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Yumurta Beyazı
Cildi besleyici ve sıkılaştırıcı etkileri ile yumurta akı da göğüs sarkmasını durdurucu etki gösterir. Yumurtanın içerdiği sıvı yağlar sayesinde göğüslerinizin çevresindeki gevşek deri sıkılaşır.1 yumurta beyazını çatalla ezerek köpürene kadar karıştırın. Bu sıvıyı göğüslerinize sürerek 30 dakika emilmesini bekleyin. Salatalık suyu veya portakal suyu ile durulayabilirsiniz. En son soğuk su ile durulayın. Bu işlemi haftada bir tekrar edebilirsiniz.Yumurta akı ile bir göğüs maskesi hazırlamak için 1 yumurta beyazını, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu maskeyi göğüslerinize sürün ve 20 dakika maskenin oturmasını bekleyin. 20 dakika sonra soğuk su ile durulayın. Bu maskeyi de haftada bir uygulayabilirsiniz.
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Güzel Göğüsler için 8 Öneri!
Çok sıcak su ile duş almayın.Her banyo sonrası soğuk su ile göğüslerinize masaj yapın.
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Düzenli olarak yüzün.Boyun, omuz ve kol çalıştırıcı egzersizler yapın.
15
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Bedeninize uygun sutyen kullanın.Sutyensiz spor yapmayın.
16
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Çok sık kilo alıp vermeyin.Düzenli olarak nemlendirici ve sıkılaştırıcı kremle masaj yapın.