Sarkmış Göğüsler İçin Sıkılaştırma Kürleri

Yumurta Beyazı Cildi besleyici ve sıkılaştırıcı etkileri ile yumurta akı da göğüs sarkmasını durdurucu etki gösterir. Yumurtanın içerdiği sıvı yağlar sayesinde göğüslerinizin çevresindeki gevşek deri sıkılaşır.1 yumurta beyazını çatalla ezerek köpürene kadar karıştırın. Bu sıvıyı göğüslerinize sürerek 30 dakika emilmesini bekleyin. Salatalık suyu veya portakal suyu ile durulayabilirsiniz. En son soğuk su ile durulayın. Bu işlemi haftada bir tekrar edebilirsiniz.Yumurta akı ile bir göğüs maskesi hazırlamak için 1 yumurta beyazını, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu maskeyi göğüslerinize sürün ve 20 dakika maskenin oturmasını bekleyin. 20 dakika sonra soğuk su ile durulayın. Bu maskeyi de haftada bir uygulayabilirsiniz.