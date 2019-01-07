Sara Sampaio'nun Güzellik Sırları
Victoria’s Secret’ın Portekizli meleği Sara Sampaio, son zamanların parlayan yıldızlarından. Güzellik konusunu abartmadığını, cildi ve vücuduna gerekenden fazlasını uygulamadığını söyleyen modelin bakım ritüellerini, makyaj alışkanlıklarını ve kusursuz fiziğinin sırrını açıklıyoruz!
Sosyal medyada yaptığı sıfır makyaj paylaşımlarla adından söz ettiren genç model, abartısız güzelliğin en güzel örneklerinden.
Kamera karşısına makyajsız çıkmaktan çekinmeyen ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Sara Sampaio’nun favori makyaj ürünleri ise kirpik kıvırıcı, rimel, göz altı kapatıcısı ve kaş kalemi.
Uyku düzenine çok önem veren Sampaio konuyu şöyle açıklıyor: “10 saat uyursam 10 yaş genç uyanıyorum! Şaka bir yana iyi bir gece uykusunun ardından kendimi yenilenmiş hissediyorum. Bana göre cilt bakımının temeli de bu.”
11