Sağlıklı Hamileliğin Altın Noktaları!

Bu yaz bir hayli sıcak geçiyor ve bu nedenle giyim, beslenme, uyku gibi birçok konuya özen gösterilmesi şart. Hamilelerin ise bu dönemde büyük sıkıntılar yaşamamak ve tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için kendilerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Gebelikte bebeğin beslenmesi için damarlarda yaşanan değişimler dolayısıyla annenin tansiyonu düşüyor.